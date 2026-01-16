मात्र एक गिलास शराब के लिए भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट, संक्रांति के जश्न में पसरा मातम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

हैदराबाद शहर के नाचारम इलाके से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां खून के रिश्तों पर शराब का नशा भारी पड़ गया. संक्रांति के पावन पर्व की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब महज शराब के एक गिलास को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की जान ले ली. यह घटना उस समय हुई जब दोनों भाई घर की छत पर बैठकर शराब पी रहे थे.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान स्टीफन रोहन सायर्स (30) के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका छोटा भाई लेनार्ड लायनेल सायर्स (28) है. संक्रांति की रात, दोनों भाइयों ने उत्सव मनाने के लिए अपने घर की तीसरी मंजिल की छत पर शराब और खाने-पीने का इंतजाम किया था. आधी रात के करीब, जब दोनों नशे में धुत थे, स्टीफन ने लेनार्ड से शराब का एक गिलास मांगा.

इसी मामूली बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते जुबानी जंग हाथापाई में बदल गई. आवेश में आकर लेनार्ड ने अपने बड़े भाई स्टीफन को छत से नीचे धक्का दे दिया. तीन मंजिला इमारत से गिरने के कारण स्टीफन को गंभीर चोटें आईं.

इमारत से गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. उन्होंने तुरंत स्टीफन को लहूलुहान हालत में पास के अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही नाचारम पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लेनार्ड लायनेल सायर्स को हिरासत में ले लिया है.

हैदराबाद में संक्रांति के दौरान इस तरह की हिंसक घटनाएं समाज में बढ़ते गुस्से और नशे की लत की ओर इशारा करती हैं, जहां पूरा शहर पतंगबाजी और त्योहार के उल्लास में डूबा था, वहीं सायर्स परिवार के घर में एक गिलास शराब ने दो जिंदगियों को तबाह कर दिया. एक भाई कब्र में चला गया और दूसरा अब सलाखों के पीछे अपने किए पर पछता रहा है.

नाचारम थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में विवाद का कारण केवल शराब का गिलास ही सामने आया है, लेकिन अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

