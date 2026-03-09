हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026टी20 विश्व कप 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद में नशे में धुत कार चालक ने कई बाइक सवारों को कुचला, 4 लोग गंभीर रूप से घायल

हैदराबाद में नशे में धुत कार चालक ने कई बाइक सवारों को कुचला, 4 लोग गंभीर रूप से घायल

हैदराबाद के मैलार देवपल्ली इलाके में नशे में धुत एक कार चालक ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी. हादसे के बाद कार चालक ने वाहन रोकने के बजाय और तेज गति से गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दिया.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 09 Mar 2026 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद शहर के मैलार देवपल्ली इलाके से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां नशे में धुत एक कार चालक ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

जानकारी के अनुसार ये सभी युवक तेलंगाना के शादनगर क्षेत्र से हैदराबाद के ऐतिहासिक इलाके चारमीनार में खरीदारी करने आए थे. देर शाम जब वे मैलारदेवपल्ली स्थित मेहफिल होटल के पास से गुजर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने अचानक कई मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी.

चश्मदीदों ने क्या बताया
चश्मदीदों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि एक मोटरसाइकिल कार के नीचे फंस गई. हादसे के बाद कार चालक ने वाहन रोकने के बजाय और तेज गति से गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल कार के नीचे फंसी हुई थी और चालक उसे लगभग दो किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया. इस दौरान इलाके के कई युवकों ने घटना को देखा और तुरंत कार का पीछा करना शुरू कर दिया. 

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक कार के पीछे दौड़ते दिखाई दे रहे हैं और चालक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. पीछा करते हुए युवक मैलारदेवपल्ली से लेकर हाफिज बाबा नगर मुख्य मार्ग तक पहुंच गए. आखिरकार लोगों की मदद से कार को रोका गया और चालक को पकड़ लिया गया. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
सूचना मिलते ही संतोष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को हिरासत में लिया. पुलिस ने घायल युवकों को अस्पताल भिजवाया और घटना की जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिस कार से हादसा हुआ वह बिना नंबर प्लेट के चल रही थी. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था, जिसकी वजह से यह गंभीर दुर्घटना हुई. पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें

मुज्तबा खामेनेई की नियुक्ति पर भड़के अमेरिकी सीनेटर, बोले- पिता जैसा ही हश्र होगा

Published at : 09 Mar 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Accident Car Bike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Passive Euthanasia: हरीश राणा की इच्छामृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, कहा- मेडिकल सपोर्ट सिस्टम हटाया जाए
हरीश राणा की इच्छामृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, कहा- मेडिकल सपोर्ट सिस्टम हटाया जाए
इंडिया
भारत में उड़ान भरना अब इतना आसान नहीं! विदेशी एयरलाइंस के लिए DGCA के नए सख्त नियम, जानें
भारत में उड़ान भरना अब इतना आसान नहीं! विदेशी एयरलाइंस के लिए DGCA के नए सख्त नियम, जानें
इंडिया
Telangana News: तेलंगाना के पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर की बेरहमी, होमवर्क न करने पर छात्रों को डंडों से पीटा
तेलंगाना के पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर की बेरहमी, होमवर्क न करने पर छात्रों को डंडों से पीटा
इंडिया
Weather Forecast: गर्मी बढ़ते ही मौसम ने मारी पलटी, होगी भारी बारिश, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक कहां-कहां बरसेंगे बादल
गर्मी बढ़ते ही मौसम ने मारी पलटी, होगी भारी बारिश, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक कहां-कहां बरसेंगे बादल
Advertisement

वीडियोज

Tesla Model Y vs Mercedes-Benz CLA electric range and power comparison | Auto Live #tesla #mercedes
Strait of Hormuz ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार..चल दिया दांव! | US Israel Iran War | Khamenei
AI Impact Summit Congress protests: Rahul के बयान पर संबित का पलटवार | BJP MP
Global Oil Crisis: भारत में गैस की किल्लत का असली सच ! | Gas Crisis In India | Israel Iran War
Global Oil Crisis: जंग की आग में स्वाहा हुई पाकिस्तानी Economy! | Pakistan | Israel Iran War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: लंबी चली ईरान से जंग तो क्या होगा ट्रंप का एंडगेम, भारत पर कितना असर?
लंबी चली ईरान से जंग तो क्या होगा ट्रंप का एंडगेम, भारत पर कितना असर?
महाराष्ट्र
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
इंडिया
भारत में उड़ान भरना अब इतना आसान नहीं! विदेशी एयरलाइंस के लिए DGCA के नए सख्त नियम, जानें
भारत में उड़ान भरना अब इतना आसान नहीं! विदेशी एयरलाइंस के लिए DGCA के नए सख्त नियम, जानें
स्पोर्ट्स
आईपीएल से पहले रोहित शर्मा का मालदीव वेकेशन, सोशल मीडिया पर वायरल हुई शर्टलेस फोटो
आईपीएल से पहले रोहित शर्मा का मालदीव वेकेशन, सोशल मीडिया पर वायरल हुई शर्टलेस फोटो
तमिल सिनेमा
Thaai Kizhavi BO Day 12: मामूली बजट, ना कोई बड़ा स्टार, फिर भी इस फिल्म ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, छप्परफाड़ है 12 दिनों की कमाई
मामूली बजट, ना कोई बड़ा स्टार, फिर भी इस फिल्म ने 12 दिनों में लूट लिया बॉक्स ऑफिस
विश्व
खामेनेई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहते थे ईरान का सुप्रीम लीडर, मगर क्यों? वसीयत को लेकर बड़ा दावा
खामेनेई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहते थे ईरान का सुप्रीम लीडर, मगर क्यों? वसीयत को लेकर बड़ा दावा
जनरल नॉलेज
क्या पायलट भी मारते हैं हवाई जहाज के शीशे पर कपड़ा, जानिए कैसे साफ होता है प्लेन का कांच?
क्या पायलट भी मारते हैं हवाई जहाज के शीशे पर कपड़ा, जानिए कैसे साफ होता है प्लेन का कांच?
फैशन
Jaya Kishori Traditional Look: अनारकली पहन फूल-सी खिली-खिली नजर आईं जया किशोरी, दिल जीत लेंगी ये तस्वीरें
अनारकली पहन फूल-सी खिली-खिली नजर आईं जया किशोरी, दिल जीत लेंगी ये तस्वीरें
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget