'ऑपरेशन ट्राइडेंट' का चाबुक: पूर्वोत्तर में नार्को-हवाला कार्टेल का पर्दाफाश, 18 गिरफ्तार

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बताया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में फैल रहे नशे के कारोबार पर केन्द्रीय एजेंसियों ने सख्त नकेल कसी है. गृहमंत्री ने कहा कि "मोदी सरकार ने 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' के जरिए नशीले पदार्थों के खिलाफ एक और जोरदार प्रहार किया है"

दरअसल अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि "23 अक्टूबर को हमारी एजेंसियों ने असम, मिजोरम और मणिपुर में 38 जगहों पर एक साथ छापेमारी की और एक अंतरराष्ट्रीय नार्को-कार्टेल (नशीले पदार्थों के तस्कर गिरोह) को ध्वस्त कर दिया."

म्यांमार से चल था मुख्य नेटवर्क

म्यांमार से भारत में हेरोइन, ब्राउन शुगर और मेथामफेटामाइन की तस्करी, फिर इन ड्रग्स को बेचकर मिले करोड़ों रुपये को हवाला के जरिए वापस म्यांमार भेजने का बड़ा नेटवर्क सामने आया. ED ने मिजोरम और मणिपुर में इस नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया . 26 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति पर कार्रवाई की है. इनमें मिजोरम के चम्फाई में बना पांच मंजिला होटल JTS भी शामिल है, जिसकी कीमत 17.82 करोड़ रुपये बताई गई है.

ED की बड़ी कार्रवाई

ED की आइजोल और इंफाल सब-जोनल टीमों ने 23 अक्टूबर को मिजोरम के आइजोल, चम्फाई और लॉंगलतलाई के साथ मणिपुर के चुराचांदपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी की.ये कार्रवाई नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे मिलने वाले पैसे को हवाला के जरिए ठिकाने लगाने के तीन मामलों में की गई. अभियान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मिजोरम पुलिस ने भी सहयोग किया. जांच में एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है. जिसमें ड्रग्स की तस्करी के साथ-साथ उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की सप्लाई भी शामिल थी. ED के मुताबिक, मिजोरम के चम्फाई और जोखावथर के रास्ते भारत और म्यांमार के बीच नशे का ये कारोबार चल रहा था.

जांच एजेंसी के मुताबिक मार्च से नवंबर 2024 के बीच Krishiv Enterprises ने 15 खेपों में करीब 32 टन कैफीन एनहाइड्रस भेजा. इसके अलावा करीब 10 टन एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस की सप्लाई भी की गई. ये केमिकल ई-वे बिल और GST इनवॉइस के जरिए मिजोरम में छोटी दुकानों और दवा कारोबारियों तक पहुंचाए गए. ED को शक है कि इन केमिकल को आगे म्यांमार भेजा जाता था. जहां इनका इस्तेमाल मेथामफेटामाइन की गोलियां बनाने या उनमें मिलावट करने में किया जाता था.

दूसरी तरफ, म्यांमार से हेरोइन, ब्राउन शुगर और मेथामफेटामाइन की गोलियां भारत लाई जाती थी. इन्हें चम्फाई से आइजोल और फिर असम व दूसरे इलाकों तक पहुंचाया जाता था. ED की जांच में सामने आया कि नशे का ये कारोबार केवल ड्रग्स की सप्लाई तक सीमित नहीं था.

नशे के साथ पैसों का भी खेल

ड्रग्स बेचने से मिलने वाली रकम को अलग-अलग राज्यों से इकट्ठा करके बैंक खातों और हवाला नेटवर्क के जरिए म्यांमार में बैठे सप्लायरों तक पहुंचाया जाता था. जांच के मुताबिक, मणिपुर के चुराचांदपुर में ड्रग्स से मिलने वाली नकदी इकट्ठा की जाती थी. इसके बाद मिनी ATM और कस्टमर सर्विस पॉइंट के जरिए बैंकिंग सिस्टम में डाली जाती थी. ED की माने तो Zenngaihniang उर्फ तानियांग चुराचांदपुर में Go Alpha Trip नाम के मिनी ATM और मनी ट्रांसफर काउंटर पर एक दिन में एक करोड़ रुपये तक जमा कराती थी.

इस काउंटर का संचालन H. Gouzalal करता था. जांच में पता चला कि यहां से 2024 से जून 2026 के बीच 2,947 ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 175.03 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए.ये पैसा मिजोरम के चम्फाई, आइजोल और लॉंगलतलाई समेत कई जगहों पर कारोबारियों, दवा दुकानों और अलग-अलग लोगों के खातों में भेजा गया. इस पूरे नेटवर्क का सबसे चौंकाने वाला पहलू बैंक खातों का इस्तेमाल है. ED के मुताबिक कई लोगों ने अपने बैंक खाते हवाला ऑपरेटरों को किराये पर दे रखे थे. इसके बदले उन्हें हर एक लाख रुपये के लेनदेन पर 500 रुपये तक मिलते थे.

इन खातों में करोड़ों रुपये जमा होते थे और फिर कुछ ही दिनों में RTGS, NEFT और IMPS के जरिए दूसरी जगह भेज दिए जाते थे. जांच एजेंसी को ऐसे लेनदेन में वास्तविक कारोबार के स्पष्ट सबूत नहीं मिले. ED ने सात खातों की जांच में पाया कि उनमें कुल 11.98 करोड़ रुपये आए, लेकिन नकदी के रूप में केवल 17 लाख रुपये निकाले गए. इससे एजेंसी को शक है कि इन खातों का इस्तेमाल ड्रग्स के पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जा रहा था.

आम लोगों को किया जा रहा था शामिल

जांच में एक गृहिणी के बैंक खाते में 15.48 करोड़ रुपये आने की बात भी सामने आई है. बताया गया कि उसके परिवार की मासिक आय करीब 27 हजार रुपये थी. इस खाते का संचालन उसके बैंक कर्मचारी पति द्वारा किए जाने की बात भी जांच में सामने आई है.

ED के मुताबिक.इस नेटवर्क में चम्फाई के हवाला ऑपरेटरों की अहम भूमिका थी.जांच में Lalrampari और उसके पति Lalliansanga से जुड़े खातों में करीब 268.80 करोड़ रुपये जमा होने की बात सामने आई है.इसमें असम, नगालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली से करीब 125 करोड़ रुपये नकद जमा किए जाने की जानकारी शामिल है. जांच एजेंसी का आरोप है कि हवाला ऑपरेटर भारतीय रुपये को म्यांमार की मुद्रा क्यात में बदलने और सीमा पार बैठे सप्लायरों का भुगतान करने में मदद करते थे. इसके बदले उन्हें हर एक लाख रुपये पर 250 से 500 रुपये तक कमीशन मिलता था.

देशभर में फैल रहा था कार्टेल

ED की जांच में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से भी इस नेटवर्क से जुड़े खातों में रकम आने के संकेत मिले है. एजेंसी के मुताबिक, कोलकाता की कुछ संदिग्ध कंपनियों से हवाला ऑपरेटर Lalrinkima के खाते में करीब 2.14 करोड़ रुपये आए.वहीं, हावड़ा की एक कंपनी से तानियांग को 10 लाख रुपये मिलने की बात भी सामने आई है.

इससे जांच एजेंसी को शक है कि देश के बड़े शहरों में ड्रग्स बेचकर मिलने वाला पैसा भी अलग-अलग खातों और कंपनियों के जरिए पूर्वोत्तर के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचाया जा रहा था. ED के मुताबिक, हवाला के जरिए आने वाले पैसों को केवल आगे ट्रांसफर ही नहीं किया जाता था, बल्कि उनसे संपत्ति और कारोबार भी खड़े किए गए.

इसी कड़ी में चम्फाई के जियॉन वेंग इलाके में स्थित पांच मंजिला व्यावसायिक इमारत होटल JTS जांच एजेंसी के निशाने पर आई. ये इमारत Lalliansanga के नाम पर है, जो कथित हवाला ऑपरेटर Lalrampari का पति है.ED ने 23 अक्टूबर को जारी अस्थायी कुर्की आदेश के तहत इस संपत्ति को कुर्क किया है.इसकी कीमत 17.82 करोड़ रुपये आंकी गई है.

हवाला के पैसों से बना रहे थे संपत्ति

जांच एजेंसी का आरोप है कि हवाला खातों के जरिए भेजे गए पैसे का इस्तेमाल इस तरह की संपत्तियां और कारोबार खड़े करने में किया गया. ED ने तीन अलग-अलग NDPS मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. पहले मामले में 14 मार्च 2025 को मिजोरम के जोखावथर से आइजोल ले जाई जा रही 4.722 किलो हेरोइन जब्त की गई थी. दूसरे मामले में 21 अगस्त 2025 को मिजोरम के सेलिंग के पास एक काफिले से 49.101 किलो मेथामफेटामाइन की गोलियां और 40 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी.तीसरे मामले में 2 जुलाई 2026 को मणिपुर के चुराचांदपुर में 2.413 किलो ब्राउन शुगर के साथ 31.43 लाख रुपये नकद जब्त किए गए थे.

ED ने मिजोरम और मणिपुर में ड्रग्स कारोबार तथा कथित हवाला नेटवर्क से जुड़े 1,424 बैंक खातों को फ्रीज किया है.इसके अलावा, पहले से फ्रीज किए गए 8.19 करोड़ रुपये के बैंक खातों को मिलाकर एजेंसी अब तक 26 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति सुरक्षित कर चुकी है. जांच एजेंसी अब इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे खाताधारकों, मिनी ATM संचालकों, बैंक अधिकारियों और म्यांमार में बैठे लाभार्थियों की भूमिका की जांच कर रही है.साथ ही, ड्रग्स के पैसे से बनाई गई अन्य संपत्तियों का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है.