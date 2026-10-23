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ड्रोन, AI, मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस और..., भारतीय सेना की नई रणनीति में क्या-क्या?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य की जंग के लिए भारतीय सेना की नई रणनीति का एक डॉक्ट्रिन जारी किया है, जिसका नाम लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन 2026 (Land Warfare Doctrine) है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 23 Oct 2026 05:50 PM (IST)
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भविष्य की युद्ध चुनौतियों और तेजी से बदलती सैन्य तकनीक को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार (23 अक्टूबर 2026) को भारतीय सेना की नई 'लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन 2026' जारी की. इस नई युद्ध नीति में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), आधुनिक निगरानी प्रणाली और मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस को विशेष महत्व दिया गया है.

दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों ने युद्ध के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है. अब युद्ध केवल जमीन पर सैनिकों और हथियारों के बीच नहीं लड़े जाते, बल्कि साइबर, अंतरिक्ष, सूचना और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे क्षेत्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. नई डॉक्ट्रिन में इन्हीं बदलती परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय सेना को तैयार करने पर जोर दिया गया है.

विजन 2047 के अनुरूप तैयार किया गया डॉक्ट्रिन

डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 के अनुरूप तैयार इस डॉक्ट्रिन में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और युद्ध के दौरान मजबूत लॉजिस्टिक सपोर्ट को प्राथमिकता दी गई है. इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत और Whole-of-Nation Approach पर भी जोर दिया गया है, ताकि भविष्य के युद्धों में देश की विभिन्न संस्थाओं और संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके.

योद्धा केंद्रित योजना

नए डॉक्ट्रिन की एक महत्वपूर्ण विशेषता सैनिक यानी 'योद्धा' को युद्ध के केंद्र में रखना है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि आधुनिक तकनीक के साथ-साथ सैनिकों का नेतृत्व, प्रशिक्षण और बदलती परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता भी निर्णायक होगी.

भारतीय सेना होगी पूरी तरह आधुनिक

भारतीय सेना भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अपने प्रशिक्षण में भी बड़े बदलाव कर रही है. इसके तहत अधिकारियों के लिए तीन स्तरों पर AI प्रशिक्षण, सभी स्तरों पर ड्रोन संचालन को एक अतिरिक्त कौशल के रूप में विकसित करने और अगले पांच वर्षों में मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस के लिए विशेष प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है.

नई डॉक्ट्रिन का उद्देश्य भारतीय सेना को एक ऐसी आधुनिक, आत्मनिर्भर और भविष्य के युद्धों के लिए तैयार सैन्य शक्ति के रूप में विकसित करना है, जो किसी भी परिस्थिति में प्रभावी ढंग से युद्ध लड़ने और निर्णायक जीत हासिल करने में सक्षम हो.

यह भी पढ़ें:- ‘टेंट गाड़ कर बैठ गए’, अगस्त में भारत-चीन सैनिकों के बीच क्या-क्या हुआ? ITBP डीजी का खुलासा

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 23 Oct 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Indian Army RAJNATH SINGH
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