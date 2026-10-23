ड्रोन, AI, मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस और..., भारतीय सेना की नई रणनीति में क्या-क्या?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य की जंग के लिए भारतीय सेना की नई रणनीति का एक डॉक्ट्रिन जारी किया है, जिसका नाम लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन 2026 (Land Warfare Doctrine) है.
भविष्य की युद्ध चुनौतियों और तेजी से बदलती सैन्य तकनीक को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार (23 अक्टूबर 2026) को भारतीय सेना की नई 'लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन 2026' जारी की. इस नई युद्ध नीति में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), आधुनिक निगरानी प्रणाली और मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस को विशेष महत्व दिया गया है.
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों ने युद्ध के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है. अब युद्ध केवल जमीन पर सैनिकों और हथियारों के बीच नहीं लड़े जाते, बल्कि साइबर, अंतरिक्ष, सूचना और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे क्षेत्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. नई डॉक्ट्रिन में इन्हीं बदलती परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय सेना को तैयार करने पर जोर दिया गया है.
विजन 2047 के अनुरूप तैयार किया गया डॉक्ट्रिन
डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 के अनुरूप तैयार इस डॉक्ट्रिन में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और युद्ध के दौरान मजबूत लॉजिस्टिक सपोर्ट को प्राथमिकता दी गई है. इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत और Whole-of-Nation Approach पर भी जोर दिया गया है, ताकि भविष्य के युद्धों में देश की विभिन्न संस्थाओं और संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके.
योद्धा केंद्रित योजना
नए डॉक्ट्रिन की एक महत्वपूर्ण विशेषता सैनिक यानी 'योद्धा' को युद्ध के केंद्र में रखना है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि आधुनिक तकनीक के साथ-साथ सैनिकों का नेतृत्व, प्रशिक्षण और बदलती परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता भी निर्णायक होगी.
भारतीय सेना होगी पूरी तरह आधुनिक
भारतीय सेना भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अपने प्रशिक्षण में भी बड़े बदलाव कर रही है. इसके तहत अधिकारियों के लिए तीन स्तरों पर AI प्रशिक्षण, सभी स्तरों पर ड्रोन संचालन को एक अतिरिक्त कौशल के रूप में विकसित करने और अगले पांच वर्षों में मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस के लिए विशेष प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है.
नई डॉक्ट्रिन का उद्देश्य भारतीय सेना को एक ऐसी आधुनिक, आत्मनिर्भर और भविष्य के युद्धों के लिए तैयार सैन्य शक्ति के रूप में विकसित करना है, जो किसी भी परिस्थिति में प्रभावी ढंग से युद्ध लड़ने और निर्णायक जीत हासिल करने में सक्षम हो.