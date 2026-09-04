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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओडिशा में भीषण बस दुर्घटना, ड्राइवर की मौत, 25 से ज्यादा यात्री घायल

ओडिशा में भीषण बस दुर्घटना, ड्राइवर की मौत, 25 से ज्यादा यात्री घायल

सड़क किनारे लगे पेड़ और बस के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर केबिन में ही फंसा रह गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Sep 2026 10:12 PM (IST)
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  • सब-कलेक्टर ने जायजा लिया, हादसे की जांच शुरू।

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से निकली एक प्राइवेट बस शुक्रवार (4 सितंबर, 2026) को सड़क किनारे लगे पेड़ से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में बस के ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं. यह बस राजधानी भुवनेश्वर से करीब 85 किलोमीटर दूर राज्य के नयागढ़ जिले के लिए रवाना हुई थी, लेकिन इटामाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बौंसियापाड़ा के पास ही बस एक पेड़ से सीधी जाकर टकरा गई.

पेड़ से टकरा कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई बस

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, सड़क किनारे लगे पेड़ और बस के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर केबिन में ही फंसा रह गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मृत ड्राइवर की पहचान खुर्दा जिले के पिचुकुली गांव निवासी निरंजन स्वाईं के रूप में की है.

हादसे की सूचना पर पहुंचे राहत और बचाव कर्मी, चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

इस दर्दनाक बस हादसे के बारे में सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मी, पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव अभियान शुरू किया. अभियान के तहत दमकल विभाग के कर्मियों और पुलिस के जवानों ने दुर्घटनाग्रस्त बस से सभी घायल यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला. 

इसके बाद सभी घायलों को नयागढ़ के जिला अस्तपाल में प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती कराया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने पांच बस यात्रियों की हालत गंभीर बताई है और कहा है कि उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जा रही है.

जिले के सब-कलेक्टर ने लिया स्थिति का जायजा

वहीं, इस भीषण घटना के बाद जिले के सब-कलेक्टर भी तुरंत नयागढ़ जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अस्पताल पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया और बस के घायल यात्रियों के स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों से जानकारी हासिल की. हालांकि, अधिकारियों की तरफ से इस हादसे के पीछे के असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. 

यह भी पढ़ेंः तीनों हाइड्रॉलिक सिस्टम फेल, पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव, Air India जांच की कहानी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 04 Sep 2026 10:12 PM (IST)
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Accident Odisha Bhubaneswar
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