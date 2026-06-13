भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने हाल ही में बहु-स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) प्रणाली और एंटी-शिप मिसाइलों के सफल उड़ान परीक्षण किए हैं. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की इस कामयाबी के बाद भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिनके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोकने की क्षमता है. इस सफलता को भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है.

दो दिन में लगातार तीन सफल मिसाइल परीक्षण

DRDO ने 10 और 11 जून को लगातार तीन फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए. इन परीक्षणों के जरिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली इंटरसेप्टर तकनीक का सफल प्रदर्शन किया गया. इसके साथ ही मध्यम दूरी की एंटी-शिप डिफेंस प्रणाली का पहला परीक्षण भी सफल रहा.

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2,000 से 5,000 किलोमीटर तक की मिसाइलों को कर सकती हैं नष्ट

परीक्षण किए गए दो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम 2,000 से 5,000 किलोमीटर की रेंज वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों (IRBM) को मार गिराने में सक्षम हैं. इनमें एक एक्सो-एटमॉस्फेरिक और दूसरी एंडो-एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर तकनीक पर आधारित है, जिन्हें आगे और परीक्षणों के लिए तैयार किया जा रहा है.

DRDO successfully conducted three consecutive flight tests on June 10–11, 2026.



The trials place India among select nations with advanced BMD systems capable of engaging intercontinental ballistic missile threats.



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बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर बढ़ा फोकस

पिछले कुछ महीनों से भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है. DRDO अग्नि-5 मिसाइल के उन्नत संस्करण पर भी काम कर रहा है, जिसे मजबूत भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है.

नौसेना की ताकत भी बढ़ी

हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी अरिहंत श्रेणी की परमाणु शक्ति संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को शामिल किया है. यह हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर सकती है.

पाकिस्तान और चीन की चुनौती के बीच तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान भी फतेह-1, फतेह-2 और चीन की तकनीक पर आधारित P282 जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास कर रहा है. ऐसे में भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने पर जोर दे रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे का जवाब दिया जा सके.

राजनाथ सिंह ने DRDO को दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और वैज्ञानिकों की टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि लगातार तीन सफल परीक्षणों के बाद भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जो लंबी दूरी और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) जैसे खतरों से अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं.

The @DRDO_India has successfully demonstrated multiple crucial technologies bolstering nations defence capabilities against different types of enemy threats.



Three consecutive flight-tests were successfully conducted to demonstrate multi-layered defence against long range… pic.twitter.com/0DKQF0LB30 — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 13, 2026

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भारत की रणनीतिक ताकत में बड़ा इजाफा

लगातार तीन सफल परीक्षणों ने भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई दी है. DRDO के वैज्ञानिकों, रक्षा उद्योग और सशस्त्र बलों के समन्वय से 24 घंटे के भीतर कई जटिल परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए, जिसे देश की मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.