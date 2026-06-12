भारत को डिफेंस के क्षेत्र में और भी मजबूत करने के उद्देश्य से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 10 और 11 जून को लगातार तीन मिसाइलों का सफलतापूर्वक टेस्ट किया. इन दौरान बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और एंटी-शिप युद्ध क्षमताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रदर्शन किया गया. DRDO ने कहा कि इन परीक्षणों के जरिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों के खिलाफ भारत के मल्टी-लेयर्ड डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया.

5,000 किमी दूर से आ रही मिसाइल को करेगा तबाह

इसके साथ ही भारत ने मध्यम दूरी पर दुश्मन के नौसैनिक ठिकानों या जहाजों को मार गिराने की क्षमता साबित किया है. डीआरडीओ के मुताबिक इस मल्टी-लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने टारगेट को हवा में ही नष्ट कर दिया. इन इंटरसेप्टर मिसाइलों ने सामने से आ रहे बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया. DRDO के इस कदम ने अब भविष्य में आधुनिक मिसाइल खतरों से निपटने के लिए नई तकनीक विकसित कर ली है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि (DRDO) ने दो ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण किया है जो 2,000 किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर की दूरी वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है. इन मिसाइलों को 'इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल' (IRBMs) की कैटेगरी में रखा गया है. अभी इन इंटरसेप्टर मिसाइलों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये दोनों ही 'एक्सो-एटमॉस्फेरिक' (अंतरिक्ष में/वायुमंडल के बाहर) और 'एंडो-एटमॉस्फेरिक' (वायुमंडल के भीतर) मार करने में सक्षम हैं.

भारत ने बढ़ाई अपनी डिफेंस पावर

पाकिस्तान 'फतेह-1', 'फतेह-2' और चीन की मदद से बनी 'P282' जैसी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैयार कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक DRDO इसी को ध्यान में रखते हुए अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने पर काम कर रहा है. इस सफल परीक्षण ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है, जिनके पास लंबी दूरी और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (Intercontinental Ballistic Missile) से होने वाले खतरों सहित किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले से अपना बचाव करने की क्षमता है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को दी बधाई

डीआरडीओ ने नौसेना की 'एंटी-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज' का भी पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया. इस परीक्षण ने मध्यम दूरी पर जहाजों को नष्ट करने की मिसाइल की क्षमता को साबित किया, जिससे भारतीय नेवी के समुद्री हमले के ऑप्शन और ज्यादा मजबूत होंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर DRDO को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारत की रक्षा तैयारियों को काफी मजबूत करेगी.