भारत ने लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 15 जून को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से नई लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल (LRLACM) का सफल टेस्ट किया. यह मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सटीकता के साथ भेदने में सफल रही.

यह नई क्रूज़ मिसाइल पहले विकसित की गई निर्भय मिसाइल का एडवांस वर्जन मानी जा रही है. निर्भय प्रोजेक्ट को कई तकनीकी चैलेंज का सामना करना पड़ा था, लेकिन नई मिसाइल में उन कमियों को दूर करते हुए अधिक दूरी, बेहतर गाइडेंस सिस्टम और मॉर्डन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है.

Long Range Land Attack Cruise Missile (LRLACM) was successfully flight tested from Dr APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha on 15th June 2026.https://t.co/wVYJauGjNQ pic.twitter.com/nutCCfzWEd — DRDO (@DRDO_India) June 15, 2026

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कहां-कहां से लॉन्च की जा सकती मिसाइल?

LRLACM मिसाइल जमीन, समुद्र और अन्य प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है. भारतीय सेना में शामिल किए जाने से पहले इसके दो और डेवल्पमेंट लॉन्च किए जाएंगे. इसके बाद अगले दो सालों में दो यूजर ट्रायल भी होंगे, जिसके बाद इसे सेना की सेवा में शामिल किया जा सकता है. करीब 0.8 मैक की स्पीड से उड़ने वाली यह सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के रडार से बचकर टारगेट तक पहुंच सकती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जमीन के बेहद करीब उड़ती है, जिससे दुश्मन की सर्विलांस सिस्टम के लिए इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है. इसमें लगभग 500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की क्षमता है, जो टारगेट को भारी नुकसान पहुंचा सकता है.

दक्षिण एशिया में क्रूज़ मिसाइल की क्या है क्षमता?

दक्षिण एशिया में क्रूज़ मिसाइल क्षमता की बात करें तो पाकिस्तान के पास साल 2010 से लगभग 900 किलोमीटर रेंज वाली बाबर क्रूज़ मिसाइल मौजूद है. वहीं चीन के पास भी कई प्रकार की पारंपरिक और परमाणु क्षमता वाली क्रूज़ मिसाइलें हैं. ऐसे में भारत की यह नई मिसाइल क्षेत्रीय सामरिक संतुलन को और मजबूत करने वाली मानी जा रही है.

मौजूदा समय में लंबी दूरी से हमला करने वाले स्टैंड-ऑफ हथियार आधुनिक युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं. इसलिए भारत अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को आधुनिक बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों से मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह नई मिसाइल आने वाले समय में भारतीय सेना की रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट की ताकत को काफी बढ़ाएगी और किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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