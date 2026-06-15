आसमान को चीरकर PAK में भारत मचाएगा तबाही! लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कामयाब

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआसमान को चीरकर पाकिस्तान में भारत मचाएगा तबाही! स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कामयाब

आसमान को चीरकर पाकिस्तान में भारत मचाएगा तबाही! स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कामयाब

इस लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सभी सब-सिस्टम डीआरडीओ की अलग लेबोरेटरी और भारतीय उद्योग भागीदारों द्वारा विकसित की गई हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की टीम को बधाई दी.

Reported By : आईएएनएस, विक्रम कुमार |  Updated at : 15 Jun 2026 11:29 PM (IST)
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रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 15 जून को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की जमीनी अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) का सफल परीक्षण किया. चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में तैनात विभिन्न ट्रैकिंग उपकरणों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, परीक्षण के सभी उद्देश्य पूरी तरह सिद्ध हुए.

स्वदेशी रूप से विकसित की गई मिसाइल

LRLACM स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है, जिसके सभी सब-सिस्टम डीआरडीओ की अलग लेबोरेटरी और भारतीय उद्योग भागीदारों द्वारा विकसित की गई हैं. एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, बेंगलुरु इसकी नोडल प्रयोगशाला है. इस प्रक्षेपण के दौरान डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय नौसेना और वायु सेना के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलआरएलएसीएम के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी. रक्षा सचिव और रक्षा विभाग (अनुसंधान एवं विकास) के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने प्रक्षेपण के दौरान सभी गतिविधियों की निगरानी की. उन्होंने सफल परीक्षण में शामिल सभी टीम सदस्यों को बधाई दी. इससे पहले 13 जून को डीआरडीओ ने दुश्मन के अलग-अलग तरह के खतरों के खिलाफ देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई अहम तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया.

आधुनिक तकनीकों से किया गया डिजाइन

लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और मध्यम दूरी पर एंटी-शिप क्षमता के खिलाफ मल्टी-लेयर्ड डिफेंस का प्रदर्शन करने के लिए 10 और 11 जून 2026 को लगातार तीन फ्लाइट टेस्ट किए गए. मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया. इंटरसेप्टर्स ने अपने-अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेद दिया. इन सिस्टम्स को मिसाइल से जुड़े नए खतरों का सामना करने के लिए आधुनिक तकनीकों से डिजाइन और विकसित किया गया है.

इन परीक्षणों ने देश को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है, जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों (आईसीबीएम) तक को रोकने की क्षमता वाली बीएमडी प्रणाली मौजूद है. नेवल एंटी-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज (एनएसएम-एमआर) का पहला फ्लाइट टेस्ट भी सफलतापूर्वक किया गया. इन फ्लाइट टेस्ट को डीआरडीओ और रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन अहम तकनीकों का सफल प्रदर्शन करने पर डीआरडीओ को बधाई दी.

ये भी पढ़ें : Indian Army Uniforms: भारतीय सेना में बड़ा बदलाव आर्मी यूनिफॉर्म-2026 मैनुअल लागू, जानें नए ड्रेस कोड के सभी नियम

Published at : 15 Jun 2026 11:28 PM (IST)
Tags :
Rajnath Singh DRDO Pakistan
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