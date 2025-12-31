हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानए साल के आगाज से पहले DRDO ने ‘प्रलय मिसाइल’ का किया सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई

नए साल के आगाज से पहले DRDO ने ‘प्रलय मिसाइल’ का किया सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई

Pralay Missile Launch: प्रलय एक स्वदेशी रूप से विकसित सॉलिड प्रोपेलेंट आधारित अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें हाई प्रिसिजन अटैक के लिए अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 31 Dec 2025 08:48 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने बुधवार (31 दिसंबर, 2025) को सुबह करीब 10:30 बजे ओडिशा के तट से एक ही लॉन्चर से दो प्रलय मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी कर जानकारी दी है. मंत्रालय ने मिसाइल लॉन्च की तस्वीर भी साझा की है.

वहीं, प्रलय मिसाइल परीक्षण को लेकर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह उड़ान परीक्षण यूजर मूल्यांकन परीक्षणों के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों मिसाइलों ने निर्धारित प्रक्षेपवक्र का पालन किया और सभी उड़ान उद्देश्यों को पूरा किया. इसकी पुष्टि चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) की ओर से तैनात ट्रैकिंग सेंसर के माध्यम से की गई. वहीं, लक्ष्य क्षेत्र के पस तैनात जहाज पर स्थापित टेलीमेट्री सिस्टम्स ने टर्मिलन घटनाओं की भी पुष्टि की है.

150-500 किमी रेंज तक दुश्मन पर कर सकता है सटीक हमला

प्रलय एक स्वदेशी रूप से विकसित सॉलिड प्रोपेलेंट आधारित अर्ध-बैलिस्टिक टेक्टिकल मिसाइल है, जिसमें उच्च सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है. यह मिसाइल कई तरह के लक्ष्यों हासिल करने के लिए अलग-अलग तरह के वारहेड ले जाने में भी सक्षम है, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है. इसका इस्तेमाल दुश्मन के सीमावर्ती कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार प्रणाली, छावनियों और एयरफील्ड को तबाह करने के लिए किया जाएगा.

हालांकि, ‘नो फर्स्ट यूज’ नीति के चलते, प्रलय मिसाइल का टेस्ट बेहद अहम है. क्योंकि ये मिसाइल, पारंपरिक और बैलिस्टिक मिसाइल के गैप को भरने में मदद करती है.

प्रलय मिसाइल की टेस्टिंग पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रलय मिसाइलों के सफल लॉन्च पर DRDO, भारतीय वायु सेना, भारतीय सेना, DPSU और लॉन्च के साथ जुड़े उद्योग जगत को बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रलय मिसाइल के साल्वो लॉन्च का सफल समापन मिसाइल की विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है.

DRDO चीफ ने पूरी टीम को दी बधाई

वहीं, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने भी प्रलय मिसाइलों के सफल उड़ान परीक्षणों में शामिल DRDO टीमों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि इस सिस्टम के उपयोगकर्ताओं के लिए जल्द ही इंडक्शन किए जाने की तत्परता को दिखाती है.

यह भी पढ़ेंः PM मोदी ने 19,142 करोड़ के 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, महाराष्ट्र के कई जिलों में होगा विकास

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 31 Dec 2025 08:48 PM (IST)
Tags :
Odisha DRDO Pralay Missile RAJNATH SINGH Pralay Missile Launch
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘किसी भी चुनावी कर्मी को डराने-धमकाने की कोशिश की, तो...’, TMC प्रतिनिधिमंडल को ECI ने दी सख्त चेतावनी
‘किसी भी चुनावी कर्मी को डराने-धमकाने की कोशिश की, तो...’, TMC प्रतिनिधिमंडल को ECI ने दी सख्त चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कई IPS अधिकारियों को नए साल का तोहफा! योगी सरकार ने किया प्रमोट, देखें लिस्ट
UP में कई IPS अधिकारियों को नए साल का तोहफा! योगी सरकार ने किया प्रमोट, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
चेहरे पर स्पाइडर नेट पेंट, अनुष्का शर्मा संग दिए पोज... विराट कोहली ने यूं किया नए साल का वेलकम
चेहरे पर स्पाइडर नेट पेंट, अनुष्का शर्मा संग दिए पोज... विराट कोहली ने यूं किया नए साल का वेलकम
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: इश्क़, दर्द और धुनों की उड़ान: मोहित सूरी की ‘सियारा’ ने जीता दिल
YRKKH: Abhira बनी Santa, क्या पूरा होगा Poddar Firm का सपना?
Bangladesh निकला झूठा! Hadi के 'हत्यारे' ने VIRAL VIDEO में खोली पोल | ABPLIVE
Last Sunset 2025: ऑकलैंड में नए साल का जश्न शुरू...भारत की आखिरी सूर्यास्त | New Year Celebration
क्या Bengal चुनाव हार जाएंगी ममता बनर्जी? ज्योतिष की भविष्यवाणी से मचा हड़कंप! | WB | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘किसी भी चुनावी कर्मी को डराने-धमकाने की कोशिश की, तो...’, TMC प्रतिनिधिमंडल को ECI ने दी सख्त चेतावनी
‘किसी भी चुनावी कर्मी को डराने-धमकाने की कोशिश की, तो...’, TMC प्रतिनिधिमंडल को ECI ने दी सख्त चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कई IPS अधिकारियों को नए साल का तोहफा! योगी सरकार ने किया प्रमोट, देखें लिस्ट
UP में कई IPS अधिकारियों को नए साल का तोहफा! योगी सरकार ने किया प्रमोट, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
चेहरे पर स्पाइडर नेट पेंट, अनुष्का शर्मा संग दिए पोज... विराट कोहली ने यूं किया नए साल का वेलकम
चेहरे पर स्पाइडर नेट पेंट, अनुष्का शर्मा संग दिए पोज... विराट कोहली ने यूं किया नए साल का वेलकम
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
नौकरी
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब गलत जवाब पर नहीं कटेंगे नंबर;जानें डिटेल्स
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब गलत जवाब पर नहीं कटेंगे नंबर;जानें डिटेल्स
हेल्थ
New Year's Eve Countdown: न शोर-शराबा, न ट्रैफिक का झंझट! घर पर ही जमाएं नए साल का रंग, फॉलो करें ये कूल टिप्स
न शोर-शराबा, न ट्रैफिक का झंझट! घर पर ही जमाएं नए साल का रंग, फॉलो करें ये कूल टिप्स
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget