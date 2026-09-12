डबल मर्डर के आरोपी अमृतपाल सिंह का मोल्दोवा से भारत में हुआ प्रत्यर्पण

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से पंजाब के कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह का मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पण कराने में सफलता हासिल की है. इंटरपोल के रेड नोटिस के अधीन आरोपी को शनिवार, 12 सितंबर को भारत लाया गया. पंजाब पुलिस की चार सदस्यीय टीम उसे मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ से लेकर दिल्ली पहुंची.

डबल मर्डर समेत कई गंभीर मामलों में वांछित

अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था. उसके खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल से दोहरे हत्याकांड, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं. इसके अलावा उसके आपराधिक रिकॉर्ड में जालसाजी, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और पासपोर्ट एक्ट के उल्लंघन से जुड़े अपराध भी शामिल हैं.

इंटरपोल के जरिए हुई कार्रवाई

पंजाब पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इंटरपोल चैनल के माध्यम से अमृतपाल सिंह के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था. इसके बाद आरोपी की लोकेशन मोल्दोवा में पता चली और वहां के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पंजाब पुलिस की ओर से प्रत्यर्पण का अनुरोध मोल्दोवा के अधिकारियों को भेजा गया. निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोल्दोवा के अधिकारियों ने आरोपी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी.

चिशिनाउ से दिल्ली पहुंची पंजाब पुलिस की टीम

आरोपी को भारत वापस लाने के लिए पंजाब पुलिस की चार सदस्यीय टीम मोल्दोवा गई थी. टीम आरोपी को लेकर 12 सितंबर को दिल्ली पहुंची. अब पंजाब पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.

इंटरपोल के लिए भारत की नोडल एजेंसी है सीबीआई

सीबीआई भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (नेशनल सेंट्रल ब्यूरो) के रूप में कार्य करती है. वह भारत की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भारतपोल (BHARATPOL) के माध्यम से समन्वय कर इंटरपोल चैनलों से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराती है. सीबीआई के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल के जरिए समन्वय कर 175 से अधिक वांछित अपराधियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया जा चुका है.