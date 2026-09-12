ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाडबल मर्डर के आरोपी अमृतपाल सिंह का मोल्दोवा से भारत में हुआ प्रत्यर्पण

डबल मर्डर के आरोपी अमृतपाल सिंह का मोल्दोवा से भारत में हुआ प्रत्यर्पण

कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित आरोपी अमृतपाल सिंह का मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पण कराने में सफलता हासिल हुई है. विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से हासिल हुई सफलता।

Written By : रवि यादव |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 12 Sep 2026 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से पंजाब के कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह का मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पण कराने में सफलता हासिल की है. इंटरपोल के रेड नोटिस के अधीन आरोपी को शनिवार, 12 सितंबर को भारत लाया गया. पंजाब पुलिस की चार सदस्यीय टीम उसे मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ से लेकर दिल्ली पहुंची.

डबल मर्डर समेत कई गंभीर मामलों में वांछित

अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था. उसके खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल से दोहरे हत्याकांड, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं. इसके अलावा उसके आपराधिक रिकॉर्ड में जालसाजी, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और पासपोर्ट एक्ट के उल्लंघन से जुड़े अपराध भी शामिल हैं.

इंटरपोल के जरिए हुई कार्रवाई

पंजाब पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इंटरपोल चैनल के माध्यम से अमृतपाल सिंह के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था. इसके बाद आरोपी की लोकेशन मोल्दोवा में पता चली और वहां के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पंजाब पुलिस की ओर से प्रत्यर्पण का अनुरोध मोल्दोवा के अधिकारियों को भेजा गया. निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोल्दोवा के अधिकारियों ने आरोपी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी.

चिशिनाउ से दिल्ली पहुंची पंजाब पुलिस की टीम

आरोपी को भारत वापस लाने के लिए पंजाब पुलिस की चार सदस्यीय टीम मोल्दोवा गई थी. टीम आरोपी को लेकर 12 सितंबर को दिल्ली पहुंची. अब पंजाब पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.

इंटरपोल के लिए भारत की नोडल एजेंसी है सीबीआई

सीबीआई भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (नेशनल सेंट्रल ब्यूरो) के रूप में कार्य करती है. वह भारत की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भारतपोल (BHARATPOL) के माध्यम से समन्वय कर इंटरपोल चैनलों से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराती है. सीबीआई के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल के जरिए समन्वय कर 175 से अधिक वांछित अपराधियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया जा चुका है.

और पढ़ें
Published at : 12 Sep 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Moldova Amritpal Singh INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: PM मोदी-जिनपिंग की कुछ देर में मीटिंग, कई मुद्दों पर होगी बात
LIVE: PM मोदी-जिनपिंग की कुछ देर में मीटिंग, कई मुद्दों पर होगी बात
इंडिया
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
इंडिया
BRICS घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत
BRICS घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत
इंडिया
पीएम मोदी से मुलाकात कर अनवर इब्राहिम बोले, 'इंशा अल्लाह मलेशिया...'
पीएम मोदी से मुलाकात कर अनवर इब्राहिम बोले, 'इंशा अल्लाह मलेशिया...'
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026 Updates : इस बार की BRICS समिट का प्रभाव, बदलेगी विश्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था !
BRICS Summit 2026 : एक मंच पर दुनिया की 'त्रिशक्ति'..अमेरिका- पाकिस्तान टेंशन में !।China।Russia
Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-अफगानिस्तान पहला टी20, जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे देखें भारत-अफगानिस्तान पहला टी20, जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बिहार
बिहार MLC चुनाव: 4 सीटों पर लड़ सकती है JDU, ये हो सकते हैं प्रत्याशी
बिहार MLC चुनाव: 4 सीटों पर लड़ सकती है JDU, ये हो सकते हैं प्रत्याशी
बॉलीवुड
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडिया
पुतिन ने जब BRICS में झटके से उतारा कोट, देखते ही फैन हो गई दुनिया, वीडियो वायरल
पुतिन ने जब BRICS में झटके से उतारा कोट, देखते ही फैन हो गई दुनिया, वीडियो वायरल
इंडिया
BRICS के सभी प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी का ऐलान
BRICS के सभी प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी का ऐलान
शिक्षा
IAF अग्निवीर वायु सिटी स्लिप 2026 जारी,  22-23 सितंबर को होगी परीक्षा
IAF अग्निवीर वायु सिटी स्लिप 2026 जारी,  22-23 सितंबर को होगी परीक्षा
क्रिकेट
संडे का डबल धमाल, एक ही दिन में 2 मैच खेलेगी टीम इंडिया; जानें कैसें देखें लाइव
संडे का डबल धमाल, एक ही दिन में 2 मैच खेलेगी टीम इंडिया; जानें कैसें देखें लाइव
ABP NEWS
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
ABP NEWS
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
ABP NEWS
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
ABP NEWS
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
Embed widget