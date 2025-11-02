हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाट्रंप के टैरिफ का दिखने लगा असर! 4 महीने में 37 परसेंट गिरा भारत का एक्सपोर्ट, यहां हो रहा सबसे ज्यादा नुकसान

ट्रंप के टैरिफ का दिखने लगा असर! 4 महीने में 37 परसेंट गिरा भारत का एक्सपोर्ट, यहां हो रहा सबसे ज्यादा नुकसान

Trump Tariff Impact: टेक्सटाइल, जेम्स-अैंड-ज्वैलरी, केमिकल, कृषि उत्पाद और मशीनरी जैसे श्रम-प्रधान सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा. इनकी निर्यात कमाई 4.8 बिलियन डॉलर से घटकर 3.2 बिलियन डॉलर रह गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 02 Nov 2025 11:30 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंधों के बावजूद अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% तक के भारी टैरिफ का असर भारत के निर्यात पर गहराई से दिखाई दे रहा है. नए आंकड़ों से साफ है कि अमेरिकी बाजार में भारत की पकड़ कमजोर होती जा रही है.

निर्यात में लगातार गिरावट
मई से सितंबर 2025 के बीच भारत का अमेरिका को निर्यात 37.5% कम हो गया. इस दौरान निर्यात की कुल राशि 8.8 बिलियन डॉलर से घटकर 5.5 बिलियन डॉलर पर आ गई, जो हाल के वर्षों में सबसे तेज गिरावटों में एक है.

बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ बने बड़ी परेशानी
वित्त वर्ष की शुरुआत में अमेरिका ने भारत पर 10% टैरिफ लगाया, जो अगस्त तक बढ़ते-बढ़ते 50% तक पहुंच गया. पहले 25% टैरिफ लगाया गया और बाद में रूस से तेल खरीद जारी रखने के कारण और 25% 'अतिरिक्त' के रूप में जोड़ा गया. इन टैरिफ का नुकसान अप्रैल 2 से लागू होते ही तुरंत देखना शुरू हो गया.

कई महत्वपूर्ण सेक्टर बुरी तरह प्रभावित
टेक्सटाइल, जेम्स-अैंड-ज्वैलरी, केमिकल, कृषि उत्पाद और मशीनरी जैसे श्रम-प्रधान सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा. इनकी निर्यात कमाई 4.8 बिलियन डॉलर से घटकर 3.2 बिलियन डॉलर रह गई, यानी 33% की गिरावट दर्ज हुई. टैरिफ-फ्री उत्पादों, जिन पर पहले कोई शुल्क नहीं लगता था, उनकी स्थिति और भी खराब रही. इन उत्पादों का निर्यात 3.4 बिलियन डॉलर से घटकर 1.8 बिलियन डॉलर रह गया, यानी 47% की कमी आई. स्मार्टफोन और दवाओं का निर्यात इस गिरावट से सबसे अधिक प्रभावित हुआ.

स्मार्टफोन निर्यात में पिछले साल बड़ी बढ़ोतरी के बाद इस साल 58% की गिरावट आई. जून में 2 बिलियन डॉलर का निर्यात सितंबर में घटकर 884.6 मिलियन डॉलर रह गया.
फार्मा सेक्टर भी नहीं बचा और इसमें 15.7% की कमी देखी गई. इंडस्ट्रियल मेटल और ऑटो पार्ट्स में गिरावट अपेक्षाकृत हल्की रही, लेकिन असर फिर भी साफ दिखा.
इन सेक्टरों में 16.7% की कमी दर्ज हुई. एल्युमिनियम में 37%, कॉपर में 25%, ऑटो पार्ट्स में 12%, और आयरन-स्टील में 8% की गिरावट देखी गई.

अमेरिकी बाजार में कौन ले रहा भारत की जगह?
जेम्स और ज्वैलरी का निर्यात 500.2 मिलियन डॉलर से घटकर 202.8 मिलियन डॉलर रह गया, यानी 59.5% की भारी गिरावट. सूरत और मुंबई की कई यूनिट्स इसका असर झेल रही हैं, क्योंकि अमेरिका के बाजार में भारत की जगह थाईलैंड और वियतनाम ने लेना शुरू कर दिया है. सोलर पैनल निर्यात में भी 60.8% की गिरावट आई. भारत की प्रतिस्पर्धा कम हो गई क्योंकि जहां भारत पर 50% टैरिफ लगा, वहीं चीन को केवल 30% और वियतनाम को 20% टैरिफ ही देना पड़ा.

MSME के लिए तुरंत मदद की जरूरत
एक्सपोर्टर्स सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग कर रहे हैं. वे चाहते हैं कि छोटे और मझोले निर्यातकों के लिए तत्काल कर्ज सुविधा शुरू की जाए. GTRI ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो भारत अपनी बाजार हिस्सेदारी वियतनाम, मेक्सिको और चीन जैसे देशों को खो सकता है.

ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम चरण में
भारत का कहना है कि वह अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बातचीत के अंतिम दौर में है. अमेरिका दावा कर रहा है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद कम करने पर सहमति जताई है, हालांकि भारत ने इस बात की न तो पुष्टि की है और न खंडन.

Published at : 02 Nov 2025 11:30 PM (IST)
Tags :
USA Donald Trump Trade Deal INDIA Trump Tariff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं? देखें आंकड़े
वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं?
इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
Advertisement

वीडियोज

अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
चुनावी बयार...पावर स्टार Vs ट्रेंडिंग स्टार
Sandeep Chaudhary: वोट के लिए कुछ भी करेगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं? देखें आंकड़े
वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं?
इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
टेलीविजन
'नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी पहली झलक
'नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी झलक
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
हेल्थ
Dharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
यूटिलिटी
सरकार की इस योजना में 436 रुपये में मिलेगा लाखों का बीमा कवर, जानें फायदे का सौदा
सरकार की इस योजना में 436 रुपये में मिलेगा लाखों का बीमा कवर, जानें फायदे का सौदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget