'अगर मोदी के PM रहते भारत पर हुआ हमला, तो यूएस आएगा आगे', जानें ट्रंप ने और क्या-क्या किए वादे

फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 समिट के इतर बुधवार (17 जून, 2026) को शाम करीब साढ़े सात बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक की शुरुआत हुई. पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा वादा किया है. उन्होंने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत पर कभी भी कोई हमला होता है, तो अमेरिका आगे आएगा.

ट्रंप ने वादा करते हुए कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा, भले ही हमारे बीच कोई लिखित समझौता न हो. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर वहां (भारत में) कोई दूसरा नेता (प्रधानमंत्री) हो, तो मैं इसके बारे में कह नहीं सकता.

#WATCH | Evian, France | On India-US defence relations, US President Donald Trump says, "I think it is a great relationship...If they were attacked, we would be there to help them...If anybody attacks that man, we are going to be there...If they are attacked and he (PM Modi) is… pic.twitter.com/45pjpLY39e — ANI (@ANI) June 17, 2026

भारतीय नाविकों की मौत पर क्या बोले ट्रंप?

वहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी हमले में मारे गए तीन भारतीय नाविकों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैंने इस बारे में सुना है, यह बहुत ही मुश्किल पेशा है. हम इस मामले पर काम कर रहे हैं.

जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और इस बात पर जोर देते हुए कहा कि लाखों की संख्या में तैनात भारतीय नाविकों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते में नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा.

एवियन, फ्रांस |अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, "जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में उनका (इंडिया का) एक बहुत अच्छा दोस्त है...यहां हर कोई इंडिया से प्यार करता है और वे इस (PM नरेंद्र मोदी) इंसान की बहुत इज्ज़त करते हैं।"



(वीडियो: रॉयटर्स) pic.twitter.com/ox0gJWygrF — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2026

नाविकों की सुरक्षा को लेकर बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता कायम करने की दिशा में राष्ट्रपति ट्रंप की शांति समझौते की प्रगति की तरफ उठाए गए कदमों की प्रशंसा करता हूं. मुझे यकीन है कि समझौते के लागू किए जाने के दौरान नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी.’

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