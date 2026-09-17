गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाट्रंप ने की PM मोदी की तारीफ, कहा- 'उन प्रयासों का स्वागत करता हूं जिसमें...'

ट्रंप ने की PM मोदी की तारीफ, कहा- 'उन प्रयासों का स्वागत करता हूं जिसमें...'

अमेरिका ने भारत के साथ दुनिया के कुल 23 देशों के नाम अवैध मादक पदार्थों के प्रमुख उत्पादक देशों की लिस्ट में शामिल किया है. इसमें भारत के साथ पाकिस्तान और चीन का नाम भी शामिल है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 17 Sep 2026 12:01 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यह सूची भौगोलिक कारणों से, कार्रवाई विफलता का संकेत नहीं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (16 सितंबर, 2026) को अफीम की अवैध खेती के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही कोशिशों का स्वागत किया. अमेरिका ने भारत को अवैध नशीले और मादक पदार्थों के प्रमुख उत्पादक देशों की लिस्ट में शामिल किया है.

अमेरिकी सरकार की तरफ से इस संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘मैं अफीम की अवैध खेती पर रोक लगाने और सप्लाई चेन की विश्वनीयता को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की कोशिशों का स्वागत करता हूं.’ उन्होंने कहा, ‘मैं अमेरिका-भारत ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क के जरिए निरंतर सहयोग की उम्मीद करता हूं.’

अमेरिका की लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?

अमेरिका ने प्रमुख मादक पदार्थ ट्रांजिट या उत्पादक देशों की अपनी लिस्ट में भारत के साथ-साथ पाकिस्तान और चीन का नाम भी शामिल किया है. इन तीनों समेत इस लिस्ट में दुनिया के कुल 23 देशों के नाम शामिल है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन के अलावा अफगानिस्तान, बहामस, बेलीज, बोलीविया, बर्मा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरस, जमैका, लाओस, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पेरू और वेनेजुएला शामिल हैं. 

इस अमेरिकी लिस्ट के नाम शामिल होने के मायने क्या हैं?

हालांकि, अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस लिस्ट में किसी देश का शामिल होना अपने आप में यह नहीं दिखाता है कि संबंधित देश की सरकार ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है. अमेरिका ने कहा कि इन देशों को भौगोलिक, कमर्शियल और इकोनॉमिक फैक्टरों की वजह से लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसके कारण मादक पदार्थों या उसे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के ट्रांजिट या प्रोडक्शन मुमकिन हो पाता है. ऐसा तब भी हो सकता है जब संबंधित देश की सरकार ने ड्रग्स और नारकोटिक्स पर कंट्रोल और लॉ इनफोर्समेंट के लिए मजबूत और कड़े कदम उठाए हों. 

यह भी पढ़ेंः Exclusive: भारत में BRICS के बीच पाकिस्तान रच रहा था आतंकी साजिश, बड़ा खुलासा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 17 Sep 2026 12:01 AM (IST)
Tags :
America PM Modi INDIA DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
UPI चार्ज विवाद: BJP प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव का बयान - 'आम लोगों पर नहीं पड़ेगा कोई असर'
UPI चार्ज विवाद: BJP प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव का बयान - 'आम लोगों पर नहीं पड़ेगा कोई असर'
इंडिया
Exclusive: भारत में BRICS के बीच पाकिस्तान रच रहा था आतंकी साजिश, बड़ा खुलासा
Exclusive: भारत में BRICS के बीच पाकिस्तान रच रहा था आतंकी साजिश, बड़ा खुलासा
इंडिया
UPI विवाद: रिपोर्ट अपनाते समय कांग्रेस के सांसद थे मौजूद, अब राहुल का विरोध क्यों?- सरकार ने पूछा
UPI विवाद: रिपोर्ट अपनाते समय कांग्रेस के सांसद थे मौजूद, अब राहुल का विरोध क्यों?- सरकार ने पूछा
इंडिया
UPI विवाद: राहुल गांधी के बयान पर भड़के BJP अध्यक्ष - ‘विपक्ष की बेचैनी...’
UPI विवाद: राहुल गांधी के बयान पर भड़के BJP अध्यक्ष - ‘विपक्ष की बेचैनी...’
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन-पाकिस्तान सीमा आयोग पर भड़का MEA, कहा- 'गैर-कानूनी और जबरन कब्जा...'
चीन-पाकिस्तान सीमा आयोग पर भड़का MEA, कहा- 'गैर-कानूनी और जबरन कब्जा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सुभासपा की बड़ी मांग, 35-40 सीटों के साथ डिप्टी CM पद चाहिए
UP चुनाव: सुभासपा की बड़ी मांग, 35-40 सीटों के साथ डिप्टी CM पद चाहिए
क्रिकेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
इंडिया
UPI विवाद: राहुल गांधी के बयान पर भड़के BJP अध्यक्ष - ‘विपक्ष की बेचैनी...’
UPI विवाद: राहुल गांधी के बयान पर भड़के BJP अध्यक्ष - ‘विपक्ष की बेचैनी...’
इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी के UCC वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार - ‘आप जिन्ना...’
असदुद्दीन ओवैसी के UCC वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार - ‘आप जिन्ना...’
Home Tips
ऑफिस पहुंचकर भी गर्मा गर्म रहेगा टिफिन का खाना, ये तरीके आएंगे काम
ऑफिस पहुंचकर भी गर्मा गर्म रहेगा टिफिन का खाना, ये तरीके आएंगे काम
शिक्षा
संजुक्ता पराशर को क्यों कहते हैं असम की आयरन लेडी? अब मिली बड़ी जिम्मेदारी 
संजुक्ता पराशर को क्यों कहते हैं असम की आयरन लेडी? अब मिली बड़ी जिम्मेदारी 
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget