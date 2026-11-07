व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने मनाई दिवाली, किसने गिफ्ट की हनुमान चालीसा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दिवाली मनाई. इस खास आयोजन में उनके प्रशासन के भारतीय मूल के कई प्रमुख अधिकारी, कारोबारी, उद्यमी और बड़ी कंपनियों के सीईओ शामिल हुए. ट्रंप ने ओवल ऑफिस में दीप जलाकर दिवाली समारोह की शुरुआत की. इस दौरान भारत के अमेरिकी राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना, एफबीआई निदेशक काश पटेल और आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं.

ट्रंप ने जलाया दीया, कई भारतीय मूल की हस्तियां रहीं मौजूद

दिवाली समारोह में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर अर्जुन मोदी भी शामिल हुए. इसके अलावा माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) के निदेशक जय भट्टाचार्य और उद्यमी विशाल गोंडल भी कार्यक्रम का हिस्सा बने.

समारोह में धाल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज की अध्यक्ष और सीईओ रूबी धाल्ला, नैक सिस्टम्स के संस्थापक राजीव शर्मा, केशवम डीसी के अध्यक्ष विश्वजीत मल्लमपति और राष्ट्रपति के अतिथि हेतलकुमार पटेल भी मौजूद रहे. व्हाइट हाउस के इवेंट्स अशर अरविंद चड्ढा ने भी समारोह में हिस्सा लिया.

विशाल गोंडल ने ट्रंप को भेंट की हनुमान चालीसा

दिवाली समारोह में उद्यमी और GOQii टेक्नोलॉजीज के संस्थापक एवं सीईओ विशाल गोंडल ने राष्ट्रपति ट्रंप को हनुमान चालीसा की एक प्रति भेंट की. उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दिवाली मनाना उनके लिए सम्मान की बात है.

गोंडल ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा भेंट की है, जिसे लाखों लोग साहस, भक्ति और शक्ति के लिए पढ़ते हैं. उन्होंने बताया कि जब ओवल ऑफिस में दीये जलाए जा रहे थे, तब उनकी प्रार्थना भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती मजबूत होने और अंधकार पर प्रकाश की जीत के लिए थी.

2003 में जॉर्ज बुश ने शुरू की थी व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की परंपरा

व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की परंपरा की शुरुआत वर्ष 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी. शुरुआती वर्षों में यह समारोह मुख्य रूप से आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों और भारतीय राजनयिकों की मौजूदगी में आयोजित होता था.

वर्ष 2009 में राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस में दीया जलाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे. उन्होंने ईस्ट रूम में आयोजित समारोह के दौरान दीप प्रज्ज्वलित किया था. इसके बाद से व्हाइट हाउस के अलग-अलग हिस्सों, जिनमें ओवल ऑफिस और रूजवेल्ट रूम भी शामिल हैं, में दीप जलाने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं.