हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...

'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...

Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि भारत पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता और देश अपनी सुरक्षा व परमाणु नीति को लेकर फैसले सिर्फ अपने हितों के आधार पर, सही समय पर लेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 07 Nov 2025 09:32 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के चोरी-छिपे परमाणु परीक्षण करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि भारत पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता और देश अपनी सुरक्षा व परमाणु नीति को लेकर फैसले सिर्फ अपने हितों के आधार पर, सही समय पर लेगा. एक इंटरव्यू के दौरान राजनाथ सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया कि अमेरिका या पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, इससे भारत की नीति नहीं बदलेगी.

'भारत पर कोई दबाव नहीं… जो सही लगेगा, करेंगे'- राजनाथ सिंह
पाकिस्तान-अमेरिका के बीच संभावित परमाणु परीक्षण को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, 'भविष्य बताएगा भारत क्या करेगा. अमेरिका या पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, इसका हम पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा. वे अपने हिसाब से काम करें, और हम अपने हिसाब से-सही समय पर जो सही होगा, वही करेंगे.'

ट्रंप ने क्या किया था दावा?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, 'रूस परीक्षण कर रहा है और चीन परीक्षण कर रहा है, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते. हम परीक्षण करेंगे, क्योंकि वे परीक्षण करते हैं और दूसरे भी परीक्षण करते हैं. निश्चित रूप से उत्तर कोरिया भी परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है.'

पाकिस्तान ने बार-बार फोन कर की थी सीजफायर की मांग
राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि PoK के आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई तब तक जारी रही, जब तक भारत ने अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लिए. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के DGMO ने कई बार फोन कर सीजफायर की मांग की, जिसके बाद केवल अपने टारगेट पूरे करने के बाद ही भारत ने ऑपरेशन रोका. राजनाथ सिंह ने चेतावनी भी दी कि जरूरत पड़ी तो हम फिर से ऐसे ऑपरेशन करेंगे.

हमने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया- राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के उस आरोप को खारिज कर दिया कि भारतीय सेना ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं ने केवल आतंकियों और उनके ठिकानों को टारगेट किया है. उन्होंने दोहराया कि हमने आतंकियों को मारा, नागरिकों को नहीं.

सीजफायर में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं- रक्षा मंत्री
जब पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर में कोई भूमिका निभाई थी, तो राजनाथ सिंह ने इसे स्पष्ट रूप से नकार दिया. उन्होंने कहा, सीजफायर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ. किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी.

पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता-रक्षा मंत्री
पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद देने पर राजनाथ सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा, 'प्रमोशन तो उन्होंने खुद ही ले लिया.' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर किसी भी मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता.

Published at : 07 Nov 2025 08:43 PM (IST)
Tags :
Rajnath Singh Nuclear Test Pakistan INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
Advertisement

वीडियोज

बेतिया की जनता किसके हक में देगी अपना मतदान?
जिसकी सरकार उसके साथ तेजप्रताप?
क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू । Viral Video
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
विश्व
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!
नौकरी
SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती की आखिरी डेट बेहद करीब, ऐसे करें आवेदन
SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती की आखिरी डेट बेहद करीब, ऐसे करें आवेदन
ट्रैवल
Dronagiri Hanuman Story: बजरंग बली से क्यों नाराज हैं भारत के इस गांव के लोग, जानें क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
बजरंग बली से क्यों नाराज हैं भारत के इस गांव के लोग, जानें क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
यूटिलिटी
FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?
FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget