'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...

पाकिस्तान के चोरी-छिपे परमाणु परीक्षण करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि भारत पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता और देश अपनी सुरक्षा व परमाणु नीति को लेकर फैसले सिर्फ अपने हितों के आधार पर, सही समय पर लेगा. एक इंटरव्यू के दौरान राजनाथ सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया कि अमेरिका या पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, इससे भारत की नीति नहीं बदलेगी.



'भारत पर कोई दबाव नहीं… जो सही लगेगा, करेंगे'- राजनाथ सिंह

पाकिस्तान-अमेरिका के बीच संभावित परमाणु परीक्षण को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, 'भविष्य बताएगा भारत क्या करेगा. अमेरिका या पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, इसका हम पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा. वे अपने हिसाब से काम करें, और हम अपने हिसाब से-सही समय पर जो सही होगा, वही करेंगे.'

ट्रंप ने क्या किया था दावा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, 'रूस परीक्षण कर रहा है और चीन परीक्षण कर रहा है, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते. हम परीक्षण करेंगे, क्योंकि वे परीक्षण करते हैं और दूसरे भी परीक्षण करते हैं. निश्चित रूप से उत्तर कोरिया भी परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है.'

पाकिस्तान ने बार-बार फोन कर की थी सीजफायर की मांग

राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि PoK के आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई तब तक जारी रही, जब तक भारत ने अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लिए. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के DGMO ने कई बार फोन कर सीजफायर की मांग की, जिसके बाद केवल अपने टारगेट पूरे करने के बाद ही भारत ने ऑपरेशन रोका. राजनाथ सिंह ने चेतावनी भी दी कि जरूरत पड़ी तो हम फिर से ऐसे ऑपरेशन करेंगे.

हमने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया- राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के उस आरोप को खारिज कर दिया कि भारतीय सेना ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं ने केवल आतंकियों और उनके ठिकानों को टारगेट किया है. उन्होंने दोहराया कि हमने आतंकियों को मारा, नागरिकों को नहीं.

सीजफायर में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं- रक्षा मंत्री

जब पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर में कोई भूमिका निभाई थी, तो राजनाथ सिंह ने इसे स्पष्ट रूप से नकार दिया. उन्होंने कहा, सीजफायर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ. किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी.

पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता-रक्षा मंत्री

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद देने पर राजनाथ सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा, 'प्रमोशन तो उन्होंने खुद ही ले लिया.' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर किसी भी मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता.