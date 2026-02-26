हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'न्यूज बनाने और मॉनिटाइज करने के तरीकों का मौलिक रूप बदल रहा AI', डिजिटल न्यूज के फ्यूचर पर बोलीं DNPA चीफ

'न्यूज बनाने और मॉनिटाइज करने के तरीकों का मौलिक रूप बदल रहा AI', डिजिटल न्यूज के फ्यूचर पर बोलीं DNPA चीफ

नई दिल्ली में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हुआ. DNPA की चेयरपर्सन और मनोरमा ऑनलाइन की सीईओ मरियम मैमन मैथ्यू ने गुरुवार को DNPA कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Feb 2026 11:22 PM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हुआ. DNPA की चेयरपर्सन और मनोरमा ऑनलाइन की सीईओ मरियम मैमन मैथ्यू ने गुरुवार को DNPA कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया. इसमें डिजिटल जर्नलिज्म के भविष्य, एआई, रेगुलेटरी रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा, एआई और डिजिटल दुनिया होने वाले बदलाव न्यूज इंडस्ट्री को भी बदल रहे हैं. खबरों को बनाने से लेकर उनको लोगों तक पहुंचाने और उनसे कमाई तक, इन सब तरीकों में बड़ा बदलाव आ रहा है.

न्यूजरूम में AI के इस्तेमाल पर चर्चा

कॉन्क्लेव में इस बात पर चर्चा केंद्रित रही कि न्यूजरूम को कैसे AI-आधारित इकोसिस्टम के अनुकूल ढाला जा सकता है. डीएनपीए की अध्यक्ष और मनोरमा ऑनलाइन की सीईओ मरियम मम्मेन मैथ्यू ने इंडस्ट्री में आने वाले बड़े बदलावों पर प्रकाश डाला. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मैथ्यू ने इस क्षेत्र को एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा बताया, जो विकसित होते डेटा गवर्नेंस मानदंडों, बदलते प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और बदलते दर्शकों के व्यवहार से प्रभावित है.

क्या बोलीं DNPA प्रमुख?

भारत के उभरते एआई नियामक दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए, उन्होंने सरकार और डिजिटल पब्लिशर के बीच लगातार संवाद के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने बताया, DNPA ने जनरेटिव एआई, कॉपीराइट नियमों, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क और व्यापक न्यामक विकास को लेकर पॉलिसी मेकर्स के साथ बातचीत की है. मैथ्यू ने कहा, "मजबूत AI के लिए मजबूत और विश्वसनीय पत्रकारिता आवश्यक है.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इनोवेशन को विश्वास और संपादकीय अखंडता पर आधारित रहना चाहिए.

कॉन्क्लेव में जिन प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई, DNPA ने नीति निर्माताओं, टेक्नोलॉजी लीडर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स और पब्लिशर्स को एक मंच पर लाकर समस्याओं पर चर्चा करने के साथ मिलकर समाधान निकालने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि AI के दौर में टिकाऊ कमाई का मॉडल बनाना, बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) की सुरक्षा करना और प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करके अपने ट्रैफिक को मजबूत बनाना सबसे बड़ी चुनौतियां हैं.

Published at : 26 Feb 2026 11:22 PM (IST)
Tags :
AI DELHI NEWS DNPA Conclave 2026 Digital News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'न्यूज बनाने और मॉनिटाइज करने के तरीकों का मौलिक रूप बदल रहा AI', डिजिटल न्यूज के फ्यूचर पर बोलीं DNPA चीफ
'न्यूज बनाने और मॉनिटाइज करने के तरीकों का मौलिक रूप बदल रहा AI', डिजिटल न्यूज के फ्यूचर पर बोलीं DNPA चीफ
इंडिया
सुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
सुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
इंडिया
'मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं...',  उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पहली बार बोले जगदीप धनखड़ 
'मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं...',  उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पहली बार बोले जगदीप धनखड़ 
इंडिया
असम में सामने आई कांग्रेस की अंतरकलह! गौरव गोगोई पर कार्यकर्ताओं का गंभीर आरोप, सिर मुंडवाने तक की दी धमकी
असम में सामने आई कांग्रेस की अंतरकलह! गौरव गोगोई पर कार्यकर्ताओं का गंभीर आरोप, सिर मुंडवाने तक की दी धमकी
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: असल मुद्दों से ध्यान भटकाओ...राहुल को गद्दार बताओ? | Rahul Gandhi | Congress
PM Modi Israel Defence Mega Deal | Iron Dome,Sudarshan Chakra और India का Missile Shield| Paisa Live
ABP Report: जापान में योगी का 'जादू' चल गया! | CM Yogi in Japan | MAGLEV Train | Video Viral
Chitra Tripathi: Shankaracharya पर खुली नई फाइल, साजिश या सच्चाई?! | Avimukteshwaranand
Mutual Fund Classification Rules 2026 | SEBI Updates और Fund Types समझें | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
सुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
महाराष्ट्र
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा, मां सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी सीट
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा, मां सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी सीट
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में चला बल्ला
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड
विश्व
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? abp न्यूज़ के सवाल पर MEA का जवाब
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? MEA ने दिया जवाब
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
इंडिया
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
F 22 Raptor Price: कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget