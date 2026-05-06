DMK vs Congress: तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और कांग्रेस के बीच दशकों पुराना गठबंधन अब टूट की कगार पर नजर आ रहा है. डीएमके के दिग्गज नेता और पार्टी कोषाध्यक्ष टी.आर. बालू ने एक बेहद कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हालिया रुख ने उनकी उस असली प्रकृति को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है, जो अब तक पर्दे के पीछे छिपी हुई थी.

बालू ने साफ शब्दों में कहा कि डीएमके ने हमेशा एक सच्चे साथी की तरह संकट के समय में कांग्रेस का हाथ थामा है और इस वफादारी के लिए पार्टी को कई बार भारी राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ी है, जिसे डीएमके ने हमेशा खुले दिल से स्वीकार किया.

सोनिया, मनमोहन और राहुल के साथ प्रगाढ़ संबंधों का हवाला

टी.आर. बालू ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ अपने पुराने रिश्तों को याद करते हुए कहा कि डीएमके ने हमेशा सोनिया गांधी और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ गहरी दोस्ती निभाई है. उन्होंने राहुल गांधी के साथ पार्टी के भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करते हुए बताया कि उनके बीच भाई जैसा रिश्ता रहा है. बालू ने राहुल गांधी के उन शब्दों को दोहराया जिसमें वे अक्सर कहते थे कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ही एकमात्र ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिन्हें वह अपना भाई मानते हैं. ऐसे में जब मीडिया के माध्यम से यह खबर सामने आई कि कांग्रेस इन पुराने संबंधों को खत्म करने की बात कर रही है, तो बालू ने कहा कि उन्हें इस पर कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ.

विधायकों के पाला बदलने को बताया ‘शर्मनाक अवसरवाद’

कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए टी.आर. बालू ने आरोप लगाया कि सेक्युलर प्रोग्रेसिव एलायंस के तहत जनता का बहुमत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस ने अनैतिक रास्ता चुना. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पांच विधायकों को विपक्षी खेमे में भेज दिया, जो कि एक शर्मनाक कदम है. बालू के अनुसार, कांग्रेस इस कदम को एक बड़े राजनीतिक फैसले के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत में यह केवल अवसरवाद की राजनीति है. उन्होंने कांग्रेस की कार्यप्रणाली की तुलना भारतीय जनता पार्टी से करते हुए कहा कि जिस तरह भाजपा अलग-अलग राज्यों में सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाती है, कांग्रेस ने तमिलनाडु में ठीक वैसा ही रास्ता अपनाकर जनता के भरोसे को तोड़ा है.

2019 का चुनाव और स्टालिन का समर्थन

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बालू ने उस समय को याद किया जब कांग्रेस खुद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने में हिचकिचा रही थी. उन्होंने कहा कि वह डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ही थे जिन्होंने चेन्नई की धरती से सबसे पहले राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री पद के लिए रखा था. डीएमके के इसी अटूट समर्थन का नतीजा था कि गठबंधन ने दो चुनावों में बड़ी जीत हासिल की और तमिलनाडु से देश में सबसे ज्यादा सांसद संसद भेजे. बालू ने जोर देकर कहा कि डीएमके ने संसद के भीतर और बाहर, हर मोर्चे पर वैचारिक और भावनात्मक रूप से कांग्रेस का साथ निभाया है.

समय देगा विश्वासघात का जवाब

बयान के अंत में टी.आर. बालू ने एक गंभीर संदेश देते हुए कहा कि डीएमके के लिए हार या विश्वासघात कोई नई बात नहीं है. उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा जिन्होंने डीएमके के नेतृत्व में सरकार बनने की उम्मीद में वोट दिया था और अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. बालू ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राजनीति में ऐसी चीजें हमेशा नहीं रहतीं और समय आने पर जनता इस विश्वासघात का करारा जवाब जरूर देगी.