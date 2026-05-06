हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाडीएमके-कांग्रेस गठबंधन में दरार! टी.आर. बालू ने दिखाई आंख, बोले- हमने राहुल को माना भाई, बदले में मिला धोखा

डीएमके-कांग्रेस गठबंधन में दरार! टी.आर. बालू ने दिखाई आंख, बोले- हमने राहुल को माना भाई, बदले में मिला धोखा

DMK vs Congress: डीएमके के कोषाध्यक्ष टी.आर. बालू ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में हमेशा साथ देने के बावजूद अब पार्टी ने रिश्तों से किनारा कर लिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 06 May 2026 08:40 PM (IST)
Preferred Sources

DMK vs Congress: तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और कांग्रेस के बीच दशकों पुराना गठबंधन अब टूट की कगार पर नजर आ रहा है.  डीएमके के दिग्गज नेता और पार्टी कोषाध्यक्ष टी.आर. बालू ने एक बेहद कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हालिया रुख ने उनकी उस असली प्रकृति को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है, जो अब तक पर्दे के पीछे छिपी हुई थी.  

बालू ने साफ शब्दों में कहा कि डीएमके ने हमेशा एक सच्चे साथी की तरह संकट के समय में कांग्रेस का हाथ थामा है और इस वफादारी के लिए पार्टी को कई बार भारी राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ी है, जिसे डीएमके ने हमेशा खुले दिल से स्वीकार किया. 

सोनिया, मनमोहन और राहुल के साथ प्रगाढ़ संबंधों का हवाला
टी.आर. बालू ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ अपने पुराने रिश्तों को याद करते हुए कहा कि डीएमके ने हमेशा सोनिया गांधी और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ गहरी दोस्ती निभाई है.  उन्होंने राहुल गांधी के साथ पार्टी के भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करते हुए बताया कि उनके बीच भाई जैसा रिश्ता रहा है.  बालू ने राहुल गांधी के उन शब्दों को दोहराया जिसमें वे अक्सर कहते थे कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ही एकमात्र ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिन्हें वह अपना भाई मानते हैं.  ऐसे में जब मीडिया के माध्यम से यह खबर सामने आई कि कांग्रेस इन पुराने संबंधों को खत्म करने की बात कर रही है, तो बालू ने कहा कि उन्हें इस पर कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ. 

विधायकों के पाला बदलने को बताया ‘शर्मनाक अवसरवाद’
कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए टी.आर. बालू ने आरोप लगाया कि सेक्युलर प्रोग्रेसिव एलायंस के तहत जनता का बहुमत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस ने अनैतिक रास्ता चुना.  उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पांच विधायकों को विपक्षी खेमे में भेज दिया, जो कि एक शर्मनाक कदम है.  बालू के अनुसार, कांग्रेस इस कदम को एक बड़े राजनीतिक फैसले के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत में यह केवल अवसरवाद की राजनीति है.  उन्होंने कांग्रेस की कार्यप्रणाली की तुलना भारतीय जनता पार्टी से करते हुए कहा कि जिस तरह भाजपा अलग-अलग राज्यों में सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाती है, कांग्रेस ने तमिलनाडु में ठीक वैसा ही रास्ता अपनाकर जनता के भरोसे को तोड़ा है. 

2019 का चुनाव और स्टालिन का समर्थन
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बालू ने उस समय को याद किया जब कांग्रेस खुद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने में हिचकिचा रही थी.  उन्होंने कहा कि वह डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ही थे जिन्होंने चेन्नई की धरती से सबसे पहले राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री पद के लिए रखा था.  डीएमके के इसी अटूट समर्थन का नतीजा था कि गठबंधन ने दो चुनावों में बड़ी जीत हासिल की और तमिलनाडु से देश में सबसे ज्यादा सांसद संसद भेजे.  बालू ने जोर देकर कहा कि डीएमके ने संसद के भीतर और बाहर, हर मोर्चे पर वैचारिक और भावनात्मक रूप से कांग्रेस का साथ निभाया है. 

समय देगा विश्वासघात का जवाब
बयान के अंत में टी.आर. बालू ने एक गंभीर संदेश देते हुए कहा कि डीएमके के लिए हार या विश्वासघात कोई नई बात नहीं है.  उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा जिन्होंने डीएमके के नेतृत्व में सरकार बनने की उम्मीद में वोट दिया था और अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.  बालू ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राजनीति में ऐसी चीजें हमेशा नहीं रहतीं और समय आने पर जनता इस विश्वासघात का करारा जवाब जरूर देगी. 

Published at : 06 May 2026 08:33 PM (IST)
Tags :
TR Baalu DMK Vs Congress
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
डीएमके-कांग्रेस गठबंधन में दरार! टी.आर. बालू ने दिखाई आंख, बोले- हमने राहुल को माना भाई, बदले में मिला धोखा
DMK-कांग्रेस गठबंधन में दरार! टी.आर. बालू बोले- हमने राहुल को माना भाई, बदले में मिला धोखा
इंडिया
बंगाल और असम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में दिखा अनोखा ट्रेंड, SC-ST रिजर्व सीटों पर पार्टी का शानदार प्रदर्शन
बंगाल-असम में BJP की ऐतिहासिक जीत में दिखा अनोखा ट्रेंड, SC-ST रिजर्व सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन
इंडिया
Explained: TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया! क्या बंगाल CM के दावेदार सुवेंदु अधिकारी को मिलेगी कुर्सी या होगी टूट-फूट?
TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया, बंगाल के CM बनने से कितने कदम दूर सुवेंदु अधिकारी?
इंडिया
AI और साइबर क्राइम: AI पर बड़ी स्टडी का खुलासा—क्या ChatGPT के बाद साइबर अपराध बढ़ा? जानिए क्यों नहीं मिला बड़ा फायदा
AI और साइबर क्राइम: क्या ChatGPT के बाद भी अपराधियों को नहीं मिला बड़ा फायदा? नई स्टडी ने खोली पोल
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay बने पॉलिटिक्स के सुपरस्टार, जीत के बाद Memes ने मचाया धमाल
ABP Report: Punjab में 3 घंटे में 2 धमाके, Army कैंप के बाहर Blast, ISI की साजिश? | Bhagwant Mann
West Bengal Clash | Mahadangal: बंगाल में बदली सरकार...क्यों हिंसा और हाहाकार?| Mamata | BJP TMC
Vijay Oath Ceremony : 'थलपति' विजय बनेंगे Tamil Naduके नए CM, शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी! | TVK
Volkswagen Taigun 1.0 facelift 8 speed review, Game Changer? #volkswagen #taigun #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'समझौता हुआ तो खुलेगा होर्मुज, नहीं तो बमबारी...', ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खुली धमकी
'समझौता हुआ तो खुलेगा होर्मुज, नहीं तो बमबारी...', ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
इंडिया
Explained: TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया! क्या बंगाल CM के दावेदार सुवेंदु अधिकारी को मिलेगी कुर्सी या होगी टूट-फूट?
TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया, बंगाल के CM बनने से कितने कदम दूर सुवेंदु अधिकारी?
आईपीएल 2026
जिसने जसप्रीत बुमराह को घूरा, CSK में आएगा वह खूंखार बल्लेबाज, IPL 2026 में मचाएगा तबाही!
जिसने जसप्रीत बुमराह को घूरा, CSK में आएगा वह खूंखार बल्लेबाज, IPL 2026 में मचाएगा तबाही!
इंडिया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज, खूब सुनाया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज
चुनाव 2026
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
हेल्थ
Smoking And Voice Changes: क्या सिगरेट पीने से सच में भारी होती है आवाज? जानिए इसके पीछे की सच्चाई
क्या सिगरेट पीने से सच में भारी होती है आवाज? जानिए इसके पीछे की सच्चाई
टेलीविजन
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से मां बनने को तरस रही 'वो रहने वाली महलों' की 'रानी'
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से सूनी पड़ी है इस एक्ट्रेस की गोद
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget