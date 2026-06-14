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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'BJP की ही कॉपी है TVK', थलापति विजय पर क्यों भड़के स्टालिन? कहा- 'अपनी ही सरकार पर...'

'BJP की ही कॉपी है TVK', थलापति विजय पर क्यों भड़के स्टालिन? कहा- 'अपनी ही सरकार पर...'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर एमके स्टालिन ने अन्नाद्रमुक के विधायकों की खरीद-फरोख्त के गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 10:08 AM (IST)
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द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (DMK) के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने शनिवार (13 जून) को आरोप लगाया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय अब अन्नाद्रमुक के विधायकों की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि विजय बीजेपी की 'जेरॉक्स कॉपी' की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका समर्थन करने वाले दल गहरी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं. 

DMK की महिला विंग की परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने ये बयान दिया. एमके स्टालिन ने कहा कि आमतौर पर लोग खरीदारी के दौरान कपड़े और घर-गृहस्थी की जरूरत का सामान खरीदते हैं. तमिलनाडु सीएम पर निशाना साधते हुए स्टालिन ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अभी क्या कर रहे हैं? वह अन्नाद्रमुक के विधायकों की ‘खरीद-फरोख्त’ कर रहे हैं. हमें संदेह है कि क्या उन्हें अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है, या फिर उन अन्य दलों पर विश्वास नहीं है जो उनका समर्थन कर रहे हैं?.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, “सबसे पहले अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने अन्नाद्रमुक विधायकों से टीवीके के पक्ष में मतदान करवाया. फिर उन्होंने उन विधायकों से इस्तीफा दिलवाया और अगले ही पल उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया.” 

'बीजेपी की तरह व्यवहार कर रहे'

स्टालिन ने कहा, “मुख्यमंत्री विजय वही कर रहे हैं जो बीजेपी दूसरे राज्यों में करती है. दूसरे शब्दों में कहें तो वह बीजेपी की ज़ेरॉक्स कॉपी की तरह व्यवहार कर रहे हैं. जिन दलों ने उनका समर्थन किया, वे अब इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर गहरी शर्मिंदगी और असहजता महसूस कर रहे हैं.”

अन्ना अरिवलयम में पार्टी की महिला विंग की बैठक में स्टालिन ने कहा कि अब तमिलनाडु के जिन वोटरों ने टीवीके को वोट दिया था, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने क्यों ही वोट दिया. इस सरकार में अपराध बढ़ गए हैं. हर टीवी चैनल पर गंभीर अपराधों की खबरें चल रही हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में श्रीवैकुंटम में सत्ताधारी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न किया है. टीवीके अध्यक्ष ने चुनाव से पहले महिलाओं की सुरक्षा पर बात की थी उन्होंने कहा था कि उनके कार्यकर्ता महिलाओं की सुरक्षा करेंगे लेकिन अब खबर आ रही है कि उनके ही कार्यकर्ता यौन अपराधों में शामिल हैं.

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Published at : 14 Jun 2026 10:08 AM (IST)
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