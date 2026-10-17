CEC को लेकर TVK ने चौंकाया तो DMK ने लिया बड़ा फैसला, स्टालिन बोले- 'ज्ञानेश कुमार को...'

तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और SIR को रद्द करने की मांग की है. शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवलयम में DMK अध्यक्ष एमके स्टालिन की अध्यक्षता में पार्टी के सांसदों की बैठक हुई. इसमें चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर कई प्रस्ताव पारित किए गए.

बैठक में पारित प्रस्ताव के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई. DMK ने SIR प्रक्रिया पर भी विरोध जताया है. पार्टी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के कारण पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा है.

छात्र संगठनों के प्रदर्शन का समर्थन

DMK ने SIR और चुनाव आयोग के कामकाज के खिलाफ विरोध कर रहे छात्र संगठनों के प्रदर्शनों को समर्थन देने का फैसला किया. पार्टी ने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाना जरूरी है. इस मुद्दे पर तमिलनाडु में छात्र संगठनों और विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन पहले भी हो चुके हैं.

The following resolutions were adopted at the meeting of DMK Members of Parliament, held at 11.00 a.m. today (17 October 2026) at the Murasoli Maran Meeting Hall in the DMK headquarters, Anna Arivalayam, Chennai, under the leadership of DMK President M.K. Stalin. Resolution 1: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar Must Be Removed from Office! Resolution 2: DMK Supports Protests by Student Organisations Resolution 3: Condemnation of the Congress and TVK for Their Double Standards Resolution 4: Petition to the President of India Seeking Corrective Measures to Address Electoral Irregularities "Therefore, this meeting adopts the following demands" A) Complete cancellation of the SIR B) Restore ballot paper voting in place of EVMs C) Submission of a petition to the President of India" — ANI (@ANI) October 17, 2026

कांग्रेस और TVK पर भी निशाना

बैठक में कांग्रेस और तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के रुख की भी आलोचना की गई. DMK ने दोनों दलों पर SIR के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब SIR को लेकर DMK और कांग्रेस के बीच पहले से राजनीतिक मतभेद सामने आ चुके हैं.

राष्ट्रपति को याचिका सौंपने की तैयारी

DMK ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को दूर करने के लिए सुधार की मांग करते हुए भारत के राष्ट्रपति को याचिका सौंपने का फैसला किया है. पार्टी की मांगों में SIR को पूरी तरह रद्द करना और EVM के बजाय बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था बहाल करना भी शामिल है.

क्या CJP और क्षेत्रीय दलों के साथ बनेगा तीसरा मोर्चा?

NDTV और DT Next की रिपोर्टों के मुताबिक, DMK राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग राजनीतिक मोर्चा बनाने की संभावना पर विचार कर रही है. इसके लिए CJP और कुछ क्षेत्रीय नेताओं से संपर्क किए जाने की जानकारी सामने आई है. अगर यह कोशिश आगे बढ़ती है, तो इसका असर विपक्षी दलों के मौजूदा गठबंधन पर पड़ सकता है. हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि तीसरा मोर्चा कब बनेगा या इसमें कौन-कौन से दल शामिल होंगे.