Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCEC को लेकर TVK ने चौंकाया तो DMK ने लिया बड़ा फैसला, स्टालिन बोले- 'ज्ञानेश कुमार को...'

CEC को लेकर TVK ने चौंकाया तो DMK ने लिया बड़ा फैसला, स्टालिन बोले- 'ज्ञानेश कुमार को...'

DMK ने 17 अक्टूबर 2026 की बैठक में SIR के खिलाफ CJP को समर्थन दिया है. इसके अलावा ज्ञानेश कुमार को हटाने, SIR रद्द करने, बैलेट पेपर से मतदान बहाल करने और राष्ट्रपति को याचिका देने की मांग की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 17 Oct 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और SIR को रद्द करने की मांग की है. शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवलयम में DMK अध्यक्ष एमके स्टालिन की अध्यक्षता में पार्टी के सांसदों की बैठक हुई. इसमें चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर कई प्रस्ताव पारित किए गए.

बैठक में पारित प्रस्ताव के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई. DMK ने SIR प्रक्रिया पर भी विरोध जताया है. पार्टी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के कारण पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा है.

छात्र संगठनों के प्रदर्शन का समर्थन

DMK ने SIR और चुनाव आयोग के कामकाज के खिलाफ विरोध कर रहे छात्र संगठनों के प्रदर्शनों को समर्थन देने का फैसला किया. पार्टी ने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाना जरूरी है. इस मुद्दे पर तमिलनाडु में छात्र संगठनों और विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन पहले भी हो चुके हैं.

 

कांग्रेस और TVK पर भी निशाना

बैठक में कांग्रेस और तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के रुख की भी आलोचना की गई. DMK ने दोनों दलों पर SIR के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब SIR को लेकर DMK और कांग्रेस के बीच पहले से राजनीतिक मतभेद सामने आ चुके हैं.

राष्ट्रपति को याचिका सौंपने की तैयारी

DMK ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को दूर करने के लिए सुधार की मांग करते हुए भारत के राष्ट्रपति को याचिका सौंपने का फैसला किया है. पार्टी की मांगों में SIR को पूरी तरह रद्द करना और EVM के बजाय बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था बहाल करना भी शामिल है.

क्या CJP और क्षेत्रीय दलों के साथ बनेगा तीसरा मोर्चा?

NDTV और DT Next की रिपोर्टों के मुताबिक, DMK राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग राजनीतिक मोर्चा बनाने की संभावना पर विचार कर रही है. इसके लिए CJP और कुछ क्षेत्रीय नेताओं से संपर्क किए जाने की जानकारी सामने आई है. अगर यह कोशिश आगे बढ़ती है, तो इसका असर विपक्षी दलों के मौजूदा गठबंधन पर पड़ सकता है. हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि तीसरा मोर्चा कब बनेगा या इसमें कौन-कौन से दल शामिल होंगे.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 17 Oct 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
DMK Gyanesh Kumar SIR MK Stalin
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Protest LIVE: अभिजीत दीपके की कोर्ट में कुछ ही देर में पेशी, CJP प्रोटेस्ट पर क्या है अपडेट
LIVE: अभिजीत दीपके की कोर्ट में कुछ ही देर में पेशी, CJP प्रोटेस्ट पर क्या है अपडेट
इंडिया
ध्रुव राठी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, 2018 के मानहानी केस से जुड़ा मामला
ध्रुव राठी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, 2018 के मानहानी केस से जुड़ा मामला
इंडिया
लालकृष्ण आडवाणी की अब कैसी है तबियत? हॉस्पिटल से आया हेल्थ अपडेट
लालकृष्ण आडवाणी की अब कैसी है तबियत? हॉस्पिटल से आया हेल्थ अपडेट
इंडिया
'उनका भी मौलिक अधिकार', बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर रोक की मांग पर SC की अहम टिप्पणी
'उनका भी मौलिक अधिकार', बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर रोक की मांग पर SC की अहम टिप्पणी
Advertisement

वीडियोज

'इच्छाधारी बीवी' को सजा-ए-मौत!
विदेश से 'मंतर' अराजक 'जंतर'
संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लालकृष्ण आडवाणी की अब कैसी है तबियत? हॉस्पिटल से आया हेल्थ अपडेट
लालकृष्ण आडवाणी की अब कैसी है तबियत? हॉस्पिटल से आया हेल्थ अपडेट
बिहार
बिहार MLC चुनाव में प्रशांत किशोर बांट रहे 500 के नोट? फोटो वायरल
बिहार MLC चुनाव में प्रशांत किशोर बांट रहे 500 के नोट? फोटो वायरल
ओटीटी
सोने के टाइम करीना कपूर को है अजीब आदत, सैफ ने बेडरूम सीक्रेट किया रिवील, बोले- ‘हमारे कमरे में रात को...’
सोने के टाइम करीना कपूर को है अजीब आदत, सैफ ने बेडरूम सीक्रेट किया रिवील
विश्व
रूस से तेल-गैस खरीदने पर भारत पर नहीं लगेगा टैरिफ, ट्रंप का बड़ा ऐलान
रूस से तेल-गैस खरीदने पर भारत पर नहीं लगेगा टैरिफ, ट्रंप का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
48 साल का क्रिकेटर बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर की लेगा जगह!
48 साल का क्रिकेटर बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर की लेगा जगह!
विश्व
कर्ज के लिए मोहताज पाक बनेगा IMF-वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष, 1953 के बाद पहली बार मौका
कर्ज के लिए मोहताज पाक बनेगा IMF-वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष, 1953 के बाद पहली बार मौका
जनरल नॉलेज
मुसलमान अगर हिंदू बन जाए, क्या तब भी मिलेगा आरक्षण का लाभ?
मुसलमान अगर हिंदू बन जाए, क्या तब भी मिलेगा आरक्षण का लाभ?
ट्रेंडिंग
डांडिया खत्म होते ही शुरू हुआ ड्रेस का रिटर्न खेल, वीडियो वायरल
डांडिया खत्म होते ही शुरू हुआ ड्रेस का रिटर्न खेल, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget