Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्टालिन के बयान पर भड़के CM विजय, बोले - 'उन्होंने हमारी बहन सत्यभामा का...'

स्टालिन के बयान पर भड़के CM विजय, बोले - 'उन्होंने हमारी बहन सत्यभामा का...'

धारापुरम विधानसभा उपचुनाव से पहले तमिलनाडु की राजनीति उस समय गरमा गई है, जब एमके स्टालिन के एक कथित बयान पर सीएम और टीवीके चीफ विजय ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक और बॉडी शेमिंग बताया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 03 Oct 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके चीफ सी जोसेफ ने शनिवार को डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन को निशाने पर लिया है. उन्होंने स्टालिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान टीवीके की धारापुरम कैंडिडेट्स पी सत्यभामा के बारे में अपमानजनक बातें कही थीं. 

विजय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए स्टालिन की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है. और डीमके को बुरी ताकत करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्टालिन ने सत्यभामा के शारीरिक रूप और रंग का मजाक उड़ाया था. उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. विजय ने कहा कि धारापुरम निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव प्रचार के लिए आयोजित जनसभा की आड़ में, डीएमके जो एक बुरी ताकत है, ने अपने नेता एमके स्टालिन के जरिए बदनामी और अभद्रता से भरी एक सभा की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
संसदीय समिति: शशि थरूर को फिर बड़ा पद, कीर्ति आजाद को झटका, JDU को क्या मिला?
संसदीय समिति: शशि थरूर को फिर बड़ा पद, कीर्ति आजाद को झटका, JDU को क्या मिला?
इंडिया
राहुल गांधी शुरू करेंगे 'सत्याग्रह', बोले- ' आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है अब...'
राहुल गांधी शुरू करेंगे 'सत्याग्रह', बोले- ' आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है अब...'
इंडिया
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
इंडिया
CJP नेता सौरव दास ने ममता बनर्जी को कहा थैंक्यू, 'बंट गए तो...'
CJP नेता सौरव दास ने ममता बनर्जी को कहा थैंक्यू, 'बंट गए तो...'

हमारी बहन का मजाक उड़ा गया: विजय

उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि एमके स्टालिन ने हमारी धारापुरम निर्वाचन क्षेत्र की उम्मीदवार बहन सत्यभामा के शारीरिक रूप रंग का मजाक उड़ाकर और उनके बारे में बेहद अभद्र बातें कहकर आनंद लिया है. 

न्यूज एजेंसी एएनआई ने कहा है कि स्टालिन ने सत्यभामा को पेटी बामा और पलटी बामा कहकर संबोधित किया है. एआईएडीएमके से टीवीके में उनके शामिल होने पर सवाल भी उठाए हैं. टीवीके नेताओं ने स्टालिन के इस बयान को बॉडी शेमिंग वाला बताया है.

ये आरोप डीएमके के पैटर्न को दिखाती हैं: विजय

विजय का आरोप है कि ये बातें डीएमके के पैटर्न को दिखाती हैं. विजय ने कहा, तमिलनाडु के लोगों को लंबे समय से पता है कि डीएमके के सदस्य लोकतंत्र के दुश्मन हैं. अश्लीलता, नफरत और विकृति उनके डीएनए में है. उनकी सोच में बसी हुई है. तमिलनाडु के लोग और धारापुरम निर्वाचन क्षेत्र के वोटर इस बुरे गुट को करारा सबक सिखाएंगे, जो महिलाओं के बारे में अश्लील बातें कहने में माहिर हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु की महिलाओं के बेटे और छोटे भाई के तौर पर मैं डीएमके की कड़ी निंदा करता हूं. जो एक बुरी ताकत हैं. लगातार महिलाओं के बारे में अश्लील बातें करती हैं. 

टीवीके ने की सार्वजनिक माफी मांगने की मांग

दरअसल, पूरा 6 अक्टूबर को होने वाले धारापुरम उपचुनाव से पहले हुआ है. इस बीच टीवीके नेता सीटीआर निर्मल कुमार ने कोयंबटूर एयरपोर्ट पर बात करते हुए, स्टालिन की कथित टिप्पणियों की निंदा की थी. उन्होने आरोप लगाया कि स्टालिन ने सत्यभामा के बारे में अपमानजनक और बॉडी शेमिंग से जुड़ी बात कहीं. कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के पास जाएगी. अनुसूचित जाति की उस महिला के बारे मे ऐसी बातें कहना निंदनीय है. जो लगातार चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं. उन्होंने स्टालिन से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है.

वहीं, निर्मल कुमार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि टीवीके वोटरों के पैसे बांट रही है. कहा कि ऐसा करना पार्टी की नीति के खिलाफ है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
संसदीय समिति: शशि थरूर को फिर बड़ा पद, कीर्ति आजाद को झटका, JDU को क्या मिला?
संसदीय समिति: शशि थरूर को फिर बड़ा पद, कीर्ति आजाद को झटका, JDU को क्या मिला?
इंडिया
राहुल गांधी शुरू करेंगे 'सत्याग्रह', बोले- ' आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है अब...'
राहुल गांधी शुरू करेंगे 'सत्याग्रह', बोले- ' आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है अब...'
इंडिया
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
इंडिया
CJP नेता सौरव दास ने ममता बनर्जी को कहा थैंक्यू, 'बंट गए तो...'
CJP नेता सौरव दास ने ममता बनर्जी को कहा थैंक्यू, 'बंट गए तो...'
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव: सपा ने नहीं बनाया मुस्लिम प्रत्याशी तो ST हसन बोले- 'अखिलेश मुसलानों के...'
राज्यसभा चुनाव: सपा ने नहीं बनाया मुस्लिम प्रत्याशी तो ST हसन बोले- 'अखिलेश मुसलानों के...'
स्पोर्ट्स
भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार; जीता सिल्वर
भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार
साउथ सिनेमा
'दृश्यम 3' की तबाही के बीच मलयालम फिल्म ने तोड़ा 'थुडक्कम' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसर
मलयालम फिल्म ने तोड़ा 'थुडक्कम' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
इंडिया
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
इंडिया
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
इंडिया
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
नौकरी
रेलवे में अप्रेंटिस बनने का मौका, 2008 पदों पर निकली भर्ती 
रेलवे में अप्रेंटिस बनने का मौका, 2008 पदों पर निकली भर्ती 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget