स्टालिन के बयान पर भड़के CM विजय, बोले - 'उन्होंने हमारी बहन सत्यभामा का...'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके चीफ सी जोसेफ ने शनिवार को डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन को निशाने पर लिया है. उन्होंने स्टालिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान टीवीके की धारापुरम कैंडिडेट्स पी सत्यभामा के बारे में अपमानजनक बातें कही थीं.

विजय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए स्टालिन की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है. और डीमके को बुरी ताकत करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्टालिन ने सत्यभामा के शारीरिक रूप और रंग का मजाक उड़ाया था. उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. विजय ने कहा कि धारापुरम निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव प्रचार के लिए आयोजित जनसभा की आड़ में, डीएमके जो एक बुरी ताकत है, ने अपने नेता एमके स्टालिन के जरिए बदनामी और अभद्रता से भरी एक सभा की है.

हमारी बहन का मजाक उड़ा गया: विजय

उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि एमके स्टालिन ने हमारी धारापुरम निर्वाचन क्षेत्र की उम्मीदवार बहन सत्यभामा के शारीरिक रूप रंग का मजाक उड़ाकर और उनके बारे में बेहद अभद्र बातें कहकर आनंद लिया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने कहा है कि स्टालिन ने सत्यभामा को पेटी बामा और पलटी बामा कहकर संबोधित किया है. एआईएडीएमके से टीवीके में उनके शामिल होने पर सवाल भी उठाए हैं. टीवीके नेताओं ने स्टालिन के इस बयान को बॉडी शेमिंग वाला बताया है.

ये आरोप डीएमके के पैटर्न को दिखाती हैं: विजय

विजय का आरोप है कि ये बातें डीएमके के पैटर्न को दिखाती हैं. विजय ने कहा, तमिलनाडु के लोगों को लंबे समय से पता है कि डीएमके के सदस्य लोकतंत्र के दुश्मन हैं. अश्लीलता, नफरत और विकृति उनके डीएनए में है. उनकी सोच में बसी हुई है. तमिलनाडु के लोग और धारापुरम निर्वाचन क्षेत्र के वोटर इस बुरे गुट को करारा सबक सिखाएंगे, जो महिलाओं के बारे में अश्लील बातें कहने में माहिर हैं.

उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु की महिलाओं के बेटे और छोटे भाई के तौर पर मैं डीएमके की कड़ी निंदा करता हूं. जो एक बुरी ताकत हैं. लगातार महिलाओं के बारे में अश्लील बातें करती हैं.

टीवीके ने की सार्वजनिक माफी मांगने की मांग

दरअसल, पूरा 6 अक्टूबर को होने वाले धारापुरम उपचुनाव से पहले हुआ है. इस बीच टीवीके नेता सीटीआर निर्मल कुमार ने कोयंबटूर एयरपोर्ट पर बात करते हुए, स्टालिन की कथित टिप्पणियों की निंदा की थी. उन्होने आरोप लगाया कि स्टालिन ने सत्यभामा के बारे में अपमानजनक और बॉडी शेमिंग से जुड़ी बात कहीं. कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के पास जाएगी. अनुसूचित जाति की उस महिला के बारे मे ऐसी बातें कहना निंदनीय है. जो लगातार चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं. उन्होंने स्टालिन से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है.

वहीं, निर्मल कुमार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि टीवीके वोटरों के पैसे बांट रही है. कहा कि ऐसा करना पार्टी की नीति के खिलाफ है.