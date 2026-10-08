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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘TVK में BJP नाम लेने की...’, तमिलनाडु की विजय सरकार पर DMK का प्रहार

‘TVK में BJP नाम लेने की...’, तमिलनाडु की विजय सरकार पर DMK का प्रहार

DMK ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी TVK में राहुल गांधी की पुलिस हिरासत के बाद BJP सरकार का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 08 Oct 2026 08:47 PM (IST)
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लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की पुलिस हिरासत को लेकर BJP का नाम न लेने पर DMK ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी TVK पर निशाना साधा है. डीएमके ने कहा कि तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने राहुल गांधी की हिरासत के बाद BJP सरकार का नाम नहीं लिया. पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर TVK को BJP सरकार का नाम लेने में किस बात का डर है.

दरअसल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार और बुधवार (6-7 अक्टूबर, 2026) को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन के हुए मार्च के बाद हिरासत में लिया गया था. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के अलावा इंडिया ब्लॉक के कई अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया था.

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TVK ने राहुल गांधी की हिरासत पर क्या कहा?

हालांकि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट में राहुल गांधी की हिरासत के तरीके पर बेहद आपत्तिजनक करार दिया और कहा कि इस तरह के सख्त रवैये को बंद किया जाना चाहिए. लेकिन पार्टी ने अपने बयान में कहीं भी केंद्र की BJP सरकार का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया. जिसके बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने सवाल उठाए हैं. 

TVK को BJP का नाम लेकर निंदा करनी चाहिए - इलंगोवन

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, TVK की तरफ से जारी आधिकारिक बयान पर सवाल उठाते हुए डीएमके के प्रवक्ता टी. के. एस. इलंगोवन ने कहा कि पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों और सरकार का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी को किसने हिरासत में लिया? उन्हें साफ तौर पर BJP सरकार का नाम लेते हुए इसकी निंदा करनी चाहिए.’

उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी एक गंभीर मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं. उनका आरोप है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था के रूप में काम नहीं कर रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार एक निष्पक्ष प्राधिकारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘राहुल गांधी की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की, जो BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कंट्रोल में है. TVK में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का नाम लेने की हिम्मत नहीं है.’ 

यह भी पढ़ेंः वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 08 Oct 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
DMK Tamil Nadu BJP RAHUL GANDHI C Joseph Vijay
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