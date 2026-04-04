DMK, AIDMK या TVK... तमिलनाडु में किस पार्टी को मिलेगा बहुमत? सर्वे के आंकड़ों ने चौंकाया

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्टालिन की DMK, विजय थलपति की TVK या AIADMK ... तमिलनाडु में किस पार्टी को मिलेगा बहुमत? सर्वे के आंकड़ों ने चौंकाया

स्टालिन की DMK, विजय थलपति की TVK या AIADMK ... तमिलनाडु में किस पार्टी को मिलेगा बहुमत? सर्वे के आंकड़ों ने चौंकाया

Tamil Nadu Assembly Elections 2026: तमिलनाडु में अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी TVK को खासकर युवाओं, पहली बार वोट देने वालों और सरकार से असंतुष्ट लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 Apr 2026 06:59 PM (IST)
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तमिलनाडु में 23 अप्रैल, 2026 को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी. इस बार राज्य विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ डीएमके और विपक्षी AIADMK को टक्कर देने के लिए एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) भी चुनावी मैदान में उतरी है. हालांकि, विधानसभा चुनाव से पहले जारी दो प्री-पोल सर्वे में सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन की जीत की संभावना जताई गई है.

सर्वे में क्या हुआ खुलासा?

लोक पोल की ओर से एक मार्च 2026 से एक अप्रैल, 2026 तक किए गए सर्वे के मुताबिक, मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाला गठबंधन DMK राज्य की कुल 234 सीटों में से लगभग 181 से 189 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है और उसे 40.1% वोट शेयर मिलने का अनुमान है. जबकि विपक्षी AIADMK के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को राज्य में 38 से 42 सीटों के जीत की संभावना जताई गई है. इसका अनुमानित वोट शेयर 29% है.

वहीं, अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK), जो राज्य में पहली बार चुनाव लड़ रही है, को भी 8 से 10 सीटें और करीब 23.9% वोट शेयर मिलने का अनुमान है. इसके साथ-साथ एनटीके और अन्य पार्टियों का प्रभाव सीमित रहने की संभावना है, जिनका अनुमानित वोट शेयर क्रमशः 4.9% और 2.1% है.

जनता के बीच किस पार्टी का वर्चस्व ज्यादा

सर्वे के मुताबिक, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन है, इसके बाद TVK चीफ विजय और AIADMK के एडापड्डी के. पलानीस्वामी का चेहरा है.

सर्वे में कहा गया कि डीएमके गठबंधन को बढ़त मिलने का मुख्य कारण उसकी मजबूत जनकल्याण योजनाएं हैं, जिसमें कलैग्नार मगालिर उरिमई थोगोई, फ्री बस यात्रा और नाश्ता योजना शामिल हैं. इस योजनाओं का ग्रामी और सेमी-अर्बन क्षेत्रों की महिलाओं पर विशेष प्रभाव पड़ा है. साथ ही, डीएमके को सबसे बड़ा फायदा यह है कि विपक्षी वोट एनडीए और टीवीके के बीच बंट रहे हैं. वहीं, विजय की पार्टी TVK को खासकर युवाओं, पहली बार वोट देने वालों और सरकार से असंतुष्ट लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है. हालांकि, अकेले चुनाव लड़ने के कारण यह समर्थन सीटों में ज्यादा तब्दील नहीं हो पाएगा.

जबकि सर्वे के मुताबिक, एडापड्डी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली AIADMK आंतरिक परेशानी से जूझ रही है. पार्टी में विभाजन, प्रमुख नेताओं की कमी और कमजोर संगठनात्मक स्थिति, खासकर डेल्टा और दक्षिणी जिलों में, उसके प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है.

पोल ट्रैकर के आंकड़ों में किस पार्टी का क्या है हाल?

पोल ट्रैकर (Poll Tracker) सर्वे के अनुसार, DMK गठबंधन को फिर से सत्ता में आने का अनुमान है, जिसमें उसे 172 से 178 सीटें और करीब 42.7% वोट शेयर मिल सकता है. वहीं, AIADMK को 46 से 52 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जो उससे काफी पीछे है. जबकि टीवीके को लगभग 19.2% वोट शेयर के साथ 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं. इसके अलावा, NTK को 0 से 2 सीटें और लगभग 5.1% वोट शेयर मिलने का अनुमान है.

सर्वे में कहा गया कि AIADMK और BJP के गठबंधन के कारण अल्पसंख्यक वोटों का झुकाव डीएमके गठबंधन की ओर हुआ है. इसके अलावा, मुदलियार, नायडू और मुस्लिम समुदाय समेत कई समुदाय व्यापक रूप से डीएमके गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः चतरा एयर एंबुलेंस क्रैशः टेकऑफ के 17 मिनट बाद ही टूट गया था ATC से संपर्क, AAIB रिपोर्ट में खुलासा

Published at : 04 Apr 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
DMK NDA AIADMK TVK Tamil Nadu Assembly Elections 2026
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