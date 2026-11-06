किसानों के प्रोटेस्ट पर केंद्र से बोले डीके शिवकुमार, 'सरकार तय करे गन्ने का भाव'

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को गन्ना किसानों के प्रदर्शन और उनकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से दखल देने की अपील की. उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमत तय करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. किसानों के संगठन गन्ने का भाव 5,500 रुपये प्रति टन करने की मांग कर रहे हैं. इस मांग को लेकर राज्य के कई जिलों में किसानों ने प्रदर्शन किया और राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया.

डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपनी मांग और प्रस्ताव से अवगत कराया है. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी इस मामले को सुलझाने का प्रयास करने का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा, "गन्ने की कीमत केंद्र सरकार को तय करनी है. मैंने प्रधानमंत्री के सामने अपना प्रस्ताव रखा है और उन्हें पत्र भी लिखा है. प्रह्लाद जोशी ने भी कहा है कि वह इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं."

किसानों का आंदोलन प्रतिष्ठा का सवाल न बने: शिवकुमार

डीके शिवकुमार ने कहा कि किसानों का आंदोलन प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनना चाहिए. राज्य सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए चीनी मिल मालिकों और मंत्रियों के साथ बातचीत कर रही है. उन्होंने बताया कि गुरुवार को चीनी मिल मालिकों और राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच बैठक हुई थी. किसानों की मांगों पर चर्चा की गई है. चीनी मिल मालिक गन्ने की पेराई को लेकर अदालत भी पहुंचे हैं और राज्य सरकार भी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रही है. शिवकुमार ने किसानों से अपनी मांगें शालीनता के साथ रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बातचीत में सम्मान और शिष्टाचार बनाए रखना जरूरी है. किसानों की समस्याओं का समाधान बातचीत से निकालने की कोशिश की जा रही है.

13 नवंबर को कर्नाटक आएंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को बेंगलुरु मेट्रो की नई लाइन के उद्घाटन के लिए कर्नाटक आएंगे. इस दौरे को लेकर डीके शिवकुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री को राज्य सरकार ने खुद आमंत्रित किया है. उन्होंने भाजपा पर इस कार्यक्रम का श्रेय लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

शिवकुमार ने कहा, "प्रधानमंत्री 13 नवंबर को हमारी मेट्रो के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं. हमने ही उन्हें आमंत्रित किया है. इसमें भाजपा का क्या संबंध है? वे सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश कर रहे हैं. यह जनता का पैसा है. हमने कर्ज लेकर मेट्रो का निर्माण कराया है. प्रधानमंत्री के सामने हम राज्य के कुछ अहम मुद्दे भी रखेंगे." उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के सामने बुनियादी ढांचे, सिंचाई और गन्ना किसानों से जुड़े मुद्दे उठाएगी.

राहुल गांधी ने दिल्ली में बुलाई बैठक

डीके शिवकुमार ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेताओं की बैठक बुलाई है. इस बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी. शिवकुमार ने कहा, "राहुल गांधी ने सभी पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी नेताओं को आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाया है. शाम को करीब एक से डेढ़ घंटे की बैठक होगी. मैं उसी में शामिल होने दिल्ली जा रहा हूं." जब उनसे कनकपुरा लौटने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दो-तीन दिन बाद वापस आएंगे.