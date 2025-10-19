हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अति कर रहे हैं कुछ लोग', किरण मजूमदार शॉ की आलोचना पर भड़के डीके शिवकुमार, कहा- अपनी जड़ें भूल गए

'अति कर रहे हैं कुछ लोग', किरण मजूमदार शॉ की आलोचना पर भड़के डीके शिवकुमार, कहा- अपनी जड़ें भूल गए

DK Shivakumar: कर्नाटक सरकार पिछले कुछ समय से शहर में सड़कों और यातायात की खराब स्थिति को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है. इसी सिलसिले में डिप्टी सीएम ने बायोकॉन की अध्यक्ष को जवाब दिया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 Oct 2025 06:29 PM (IST)
बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे के मुद्दों को लेकर उद्योग जगत के कुछ दिग्गजों की लगातार आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वह आलोचना का स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ लोग अति कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह ऐसी चीजों से विचलित नहीं होंगे और सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठा रही है.

 कर्नाटक सरकार की हो रही आलोचना

डीके शिवकुमार बेंगलुरु विकास मामलों के प्रभारी मंत्री भी हैं. उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस सरकार को एक मौका दिया है और वह उनकी सेवा करना चाहती है. राज्य सरकार पिछले कुछ समय से शहर में सड़कों और यातायात की खराब स्थिति को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है. इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई और बायोकॉन की अध्यक्ष किरण मजूमदार-शॉ जैसे उद्योग जगत के दिग्गज बार-बार खुले तौर पर राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह कर रहे हैं.

डिप्टी सीएम शिवकुमार ने रविवार (19 अक्टूबर 2025) को कहा, ‘‘बेंगलुरु शहर की आबादी 1.40 करोड़ है. परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी कह रहे थे कि प्रतिदिन 3,000 वाहनों का पंजीकरण हो रहा है. बेंगलुरु में 1.23 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं. 70 लाख लोग नौकरी, शिक्षा और अन्य चीजों के लिए बेंगलुरु आते हैं, जिनमें से कुछ वापस चले जाते हैं. जनसंख्या बढ़ रही है.’’

'अपनी जड़ें भूल गए कुछ लोग'

सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘जिन्होंने यहां व्यवसाय शुरू किया है, वे आगे बढ़े हैं. बड़े होने के बाद, वे भूल गए हैं कि वे किस मुकाम से आगे बढ़े हैं. अगर आप जड़ को भूल जाएंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा. कुछ लोग भूल गए हैं और ट्वीट करके आलोचना कर रहे हैं.’’

सड़क के गड्ढों को भरने के अभियान के तहत नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से एक फोन नंबर पर तस्वीरें भेजकर गड्ढों की समस्या के बारे में अधिकारियों को सूचित करने का अवसर प्रदान किए जाने का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कहीं भी नागरिकों को ऐसा अवसर नहीं दिया गया है.

किरण मजूमदार ने डिप्टी सीएम को दिया जवाब

इस बीच, किरण मजूमदार शॉ ने शनिवार (18 अक्टूबर 2025) को डीके शिवकुमार के इस आरोप को खारिज कर दिया कि उनका और इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई का कोई निजी एजेंडा था, क्योंकि उन्होंने बीजेपी सरकार के दौरान बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे से संबंधित कोई मुद्दा नहीं उठाया था.

किरण मजूमदार शॉ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘यह सच नहीं है. मोहनदास पई और मैंने पिछली बीजेपी और जेडीएस सरकारों के दौरान हमारे शहर में बिगड़ते बुनियादी ढांचे की आलोचना की है. हमारा एजेंडा स्पष्ट है कि सड़कों की सफाई और मरम्मत करें.’’

उद्योग जगत के दिग्गजों को निशाना बनाने के लिए डीके शिवकुमार की आलोचना करते हुए, बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि केवल चिंता व्यक्त करने के लिए किरण मजूमदार शॉ जैसे सम्मानित नागरिकों पर टिप्पणियां करना दर्शाता है कि यह सरकार कितनी असुरक्षित हो गई है.

Published at : 19 Oct 2025 06:29 PM (IST)
Embed widget