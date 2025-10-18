हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?

दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?

दिवाली का इतिहास मुगल काल तक जाता है, जब अकबर और मुहम्मद शाह ने इसे शाही महलों में जश्न-ए-चिरागा के रूप में मनाया. यह पर्व धर्म और संस्कृति से परे, रोशनी और एकता का प्रतीक था.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 18 Oct 2025 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

जब दिवाली की बात आती है तो आंखों के सामने दीयों की कतारें, चमकते बाजार और मिठाइयों की खुशबू उभर आती है. आज का भारत आधुनिक लाइटों से जगमगा उठता है, लेकिन सदियों पहले भी जब बिजली का नामोनिशान नहीं था, दिवाली की रौनक उतनी ही खास थी. इतिहास यह बताता है कि इस त्योहार की खुशबू मुगल दरबारों तक भी पहुंची थी. जिन बादशाहों को अक्सर इस्लामी अनुशासन के लिए जाना जाता था, उनके महलों की दीवारें दिवाली की रात दीयों से जगमग रहती थीं.

उस समय दिवाली केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि संस्कृतियों के मेल का प्रतीक बन चुकी थी. सम्राट अकबर से लेकर मुहम्मद शाह तक ने इस त्योहार को अपनी शाही परंपरा में शामिल किया. मुग़ल सल्तनत में इसे नया नाम दिया गया ‘जश्न-ए-चिरागा’, यानी दीपों का महोत्सव.

दिवाली के मौके पर लगते थे विशेष दरबार

अकबर का दौर न केवल मुगल शासन का स्वर्णयुग था, बल्कि सांस्कृतिक सह-अस्तित्व का भी दौर था. उन्होंने हिंदू रीति-रिवाज अपनाने में कभी झिझक नहीं दिखाई. आगरा के किले और फतेहपुर सीकरी की गलियों में दिवाली के समय हर कोना दीयों की कतारों से जगमग उठता था. इतिहासकार अबुल फजल ने ‘आइन-ए-अकबरी’ में लिखा है कि अकबर दिवाली के मौके पर विशेष दरबार लगाते थे. दीयों से सजा महल के प्रांगण में शाही भोज होता था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दरबारी साथ बैठते थे. उनके दरबारी बीरबल और बेगम जोधाबाई इस आयोजन की आत्मा माने जाते थे.

वर्तमान में दिवाली जिस रूप में पटाखों और आतिशबाजी के साथ मनाई जाती है, उसकी शुरुआत मुगल काल से ही हुई थी. 18वीं-19वीं शताब्दी में बंगाल और अवध के नवाबों ने दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे त्योहारों को संरक्षण दिया और आतिशबाजी का शानदार आयोजन किया. डॉ. कैथरीन बटलर स्कोफील्ड के अनुसार 18वीं सदी तक दिवाली पर आतिशबाजी आम हो चुकी थी. कुछ उलेमाओं ने इस उत्सव का विरोध किया और इसे गैर-इस्लामी कहा, लेकिन अकबर ने इसे प्रेम और प्रकाश का पर्व मानकर अपनाया. उनके लिए यह त्योहार धार्मिक रिवाज से बढ़कर एकता और समरसता का प्रतीक था.

1720-1748 के बीच, मुहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में दिवाली का जश्न शाही अंदाज में मनाया जाने लगा. दिल्ली और आगरा के महलों में हफ्तों पहले से तैयारियां शुरू होती थीं. किले के चारों ओर असंख्य दीप जलाए जाते थे और मिठाइयों की खुशबू पूरे दरबार में फैल जाती थी.

शाहजहां ने दिवाली को और भव्य बनाया

सम्राट शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी बनाकर लाल किला बनवाया और दिवाली को और भव्य बनाया. उन्होंने आकाश दीया जलाने की परंपरा शुरू की. लाल किले में 40 गज ऊंचे खंभों पर विशाल दीप प्रज्वलित किए जाते थे, जिसकी रोशनी पूरे चांदनी चौक में फैल जाती थी. दीयों, झूमरों और चिरागदानों से महल सजता, दरबार में संगीत और कवि सभाएं होतीं और बादशाह बालकनी से रोशनी का नजारा देखते.

औरंगजेब के शासनकाल में दिवाली का आयोजन औपचारिक रह गया. वह इसे हिंदू राजाओं की परंपरा मानते थे. फिर भी, जोधपुर और जयपुर के शाही परिवार हर साल दिवाली पर तोहफे भेजते और लोग घरों में दीप जलाना जारी रखते थे.

ये भी पढ़ें-


बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video

Published at : 18 Oct 2025 10:02 AM (IST)
Tags :
Akbar Diwali Mughal Era Muhammad Shah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat Advance Booking: हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म का हाल बेहाल, अभी तक नहीं कमा पाई 1 करोड़
हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म का हाल बेहाल, अभी तक नहीं कमा पाई 1 करोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
यूटिलिटी
आधार कार्ड में एक गलती दोबारा नहीं सुधरती, अपडेट से पहले जान लें ये जरूरी नियम
आधार कार्ड में एक गलती दोबारा नहीं सुधरती, अपडेट से पहले जान लें ये जरूरी नियम
शिक्षा
UPSC Success Story: मां का सपना बना जिंदगी का मकसद, अंकिता ने दुख को ताकत बनाकर पाई UPSC में सफलता
मां का सपना बना जिंदगी का मकसद, अंकिता ने दुख को ताकत बनाकर पाई UPSC में सफलता
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget