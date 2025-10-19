'ग्रीन' दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा हुई 'जहरीली', AQI पहुंचा 400 पार, GRAP-2 लागू

दिवाली से पहले ग्रीन पटाखों की बिक्री शुरू होने से बाजारों में खुशी और उत्साह लौट आया. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल प्रमाणित पर्यावरण-अनुकूल पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी, जिसके बाद बाजार में पटाखों की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गईं. कोर्ट ने सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है.

दिवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली की हवा

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण दीवाली से पहले रविवार (19 अक्टूबर 2025) को वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी के करीब पहुंच गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शहर में शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 296 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. 301 से 400 के बीच का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में आता है. इससे पहले दो दिन एक्यूआई 254 और 245 दर्ज किया गया था.

दिल्ली-NCR में लागू किया गया GRAP-2

दिल्ली के 38 निगरानी स्टेशनों में से 12 में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गयी. आनंद विहार में सबसे अधिक एक्यूआई 430 रहा, इसके बाद वजीरपुर (364), विवेक विहार (351), द्वारका (335) और आरके पुरम (323) का स्थान रहा. एनसीआर के अन्य शहरों की स्थिति और भी खराब रही, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लगातार तीसरे दिन हवा की गुणवत्ता बहुत खराब दर्ज की गई. गाजियाबाद में 24 घंटे का औसत AQI शनिवार को 324 रहा. प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है.

इस बार ज्यादा पटाखे जलाए जाएंगे

लोकल सर्किल्स के एक रिसर्च में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पटाखे जलाने वाले परिवारों की संख्या पिछले साल की तुलना में 40 फीसदी बढ़ सकती है. दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 38,000 से अधिक निवासियों के बीच किए गए सर्वे में पाया गया कि 34 फीसदी परिवार इस दीवाली पर पटाखे जलाएंगे. इनमें से आधे लोग ग्रीन टाखों के अलावा सामान्य पटाखे भी जला सकते हैं. डॉक्टर्स बताते हैं कि प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के कारण ग्रीन पटाखे भी स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

कोर्ट ने साफ किया कि केवल उन्हीं पटाखों को बेचा जा सकता है, जो नीरी (NEERI) और PESO से स्वीकृत हैं. ग्रीन पटाखे पर क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया है ताकि असली और नकली उत्पाद की पहचान की जा सके. सभी पुलिस थानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में गश्ती शुरू भी कर दी है.

ये भी पढ़ें : बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी