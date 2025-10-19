हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ग्रीन' दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा हुई 'जहरीली', AQI पहुंचा 400 पार, GRAP-2 लागू

'ग्रीन' दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा हुई 'जहरीली', AQI पहुंचा 400 पार, GRAP-2 लागू

Diwali Celebration 2025: दिल्ली में नियमित शर्तों के तहत प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री और उन्हें जलाने की अनुमति दी है. इसका उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रण में रखते हुए त्योहार मनाना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 Oct 2025 11:33 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली से पहले ग्रीन पटाखों की बिक्री शुरू होने से बाजारों में खुशी और उत्साह लौट आया. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल प्रमाणित पर्यावरण-अनुकूल पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी, जिसके बाद बाजार में पटाखों की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गईं. कोर्ट ने सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है.

दिवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली की हवा

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण दीवाली से पहले रविवार (19 अक्टूबर 2025) को वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी के करीब पहुंच गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शहर में शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 296 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. 301 से 400 के बीच का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में आता है. इससे पहले दो दिन एक्यूआई 254 और 245 दर्ज किया गया था.

दिल्ली-NCR में लागू किया गया GRAP-2

दिल्ली के 38 निगरानी स्टेशनों में से 12 में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गयी. आनंद विहार में सबसे अधिक एक्यूआई 430 रहा, इसके बाद वजीरपुर (364), विवेक विहार (351), द्वारका (335) और आरके पुरम (323) का स्थान रहा. एनसीआर के अन्य शहरों की स्थिति और भी खराब रही, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लगातार तीसरे दिन हवा की गुणवत्ता बहुत खराब दर्ज की गई. गाजियाबाद में 24 घंटे का औसत AQI शनिवार को 324 रहा. प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है.

इस बार ज्यादा पटाखे जलाए जाएंगे

लोकल सर्किल्स के एक रिसर्च में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पटाखे जलाने वाले परिवारों की संख्या पिछले साल की तुलना में 40 फीसदी बढ़ सकती है. दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 38,000 से अधिक निवासियों के बीच किए गए सर्वे में पाया गया कि 34 फीसदी परिवार इस दीवाली पर पटाखे जलाएंगे. इनमें से आधे लोग ग्रीन टाखों के अलावा सामान्य पटाखे भी जला सकते हैं. डॉक्टर्स बताते हैं कि प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के कारण ग्रीन पटाखे भी स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

कोर्ट ने साफ किया कि केवल उन्हीं पटाखों को बेचा जा सकता है, जो नीरी (NEERI) और PESO से स्वीकृत हैं. ग्रीन पटाखे पर क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया है ताकि असली और नकली उत्पाद की पहचान की जा सके. सभी पुलिस थानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में गश्ती शुरू भी कर दी है.

ये भी पढ़ें : बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी

Published at : 19 Oct 2025 11:33 PM (IST)
Tags :
Noida DELHI Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 'मुस्लिम फैक्टर', क्या बिगाड़ सकती है NDA-BJP का खेल!
Diwali पर बोले Akhilesh, नया क्लेश? Romana Isar Khan | Diwali 2025 | Akhilesh Yadav |Mahadangal
Chhoti Diwali पर Mangal को खिड़की के बाहर कुछ अजीब नजर आया!
Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
विश्व
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deepotsav 2025: अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट शो ने बांधा समां
अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट शो ने बांधा समां
ट्रेंडिंग
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इजराइल ने फिर बरसाए गाजा पर बम, क्या कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकता हमास, जानें क्या है कानून?
इजराइल ने फिर बरसाए गाजा पर बम, क्या कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकता हमास, जानें क्या है कानून?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget