गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिशा सालियान केस की FIR कॉपी सीलबंद लिफाफे में जाएगी, हाईकोर्ट ने कौन से सबूत मांगे?

दिशा सालियान केस की FIR कॉपी सीलबंद लिफाफे में जाएगी, हाईकोर्ट ने कौन से सबूत मांगे?

दिशा सालियान की मौत के मामले में सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 13 सितंबर 2026 को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By : सूरज ओझा, रवि यादव |  Updated at : 15 Sep 2026 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आधिकारिक तौर पर प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 सितंबर 2026 के निर्देश के बाद हुई है. सीबीआई ने 13 सितंबर को मामले में एफआईआर दर्ज की. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को दिशा के पिता सतीश सालियन की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने साफ किया था कि जांच के दौरान पर्याप्त सामग्री सामने आने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा.

 पिता सतीश सालियन के बयान के आधार पर एफआईआर

सीबीआई ने यह कार्रवाई दिशा के पिता सतीश ईश्वर सालियन के बयान के आधार पर की है. सतीश सालियन का बयान 11 सितंबर 2026 को दर्ज किया गया था. एफआईआर में फिलहाल किसी व्यक्ति को नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है. एजेंसी ने अज्ञात आरोपियों और संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. हालांकि, मीडिया रिपोर्टों में एफआईआर में कुछ चर्चित लोगों के नाम का उल्लेख होने का दावा किया गया है, लेकिन जांच के इस चरण में किसी व्यक्ति को दोषी मानना उचित नहीं होगा.

 सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और साजिश की धाराएं

सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी का नंबर RC0502026S0006 बताया गया है. इसमें आपराधिक साजिश के लिए आईपीसी की धारा 120-बी, सामूहिक दुष्कर्म के लिए धारा 376-डी, हत्या के लिए धारा 302, साक्ष्य मिटाने या झूठी जानकारी देने के लिए धारा 201 और लोक सेवकों की ओर से कानून की अवहेलना तथा गलत रिकॉर्ड तैयार करने से जुड़ी धाराएं 217 और 218 शामिल हैं. इन धाराओं के आधार पर सीबीआई अब यह जांच करेगी कि दिशा सालियान की मौत के पीछे वास्तव में क्या परिस्थितियां थीं और क्या मामले में हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, साजिश या सबूतों से छेड़छाड़ जैसे अपराध हुए थे.

 पिता ने आत्महत्या की थ्योरी पर उठाए सवाल

दिशा के पिता सतीश सालियन ने अपने बयान में दावा किया है कि 8-9 जून 2020 की दरमियानी रात हुई उनकी बेटी की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश थी. उनका आरोप है कि दिशा के पास कुछ संवेदनशील जानकारियां थीं, जिन्हें वह और सुशांत सिंह राजपूत सार्वजनिक करने वाले थे.

सतीश सालियन ने मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि उन्हें लंबे समय तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई और कई कागजों पर बिना पूरी जानकारी दिए उनसे हस्ताक्षर कराए गए. उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक नमूनों यानी स्वाब में कथित बदलाव, सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन डेटा गायब किए जाने के भी आरोप लगाए हैं.

इससे पहले मुंबई पुलिस ने मामले को आकस्मिक मौत की रिपोर्ट के तौर पर दर्ज किया था और जांच में इसे आत्महत्या माना गया था. बाद में राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल ने भी मौत में किसी तरह की साजिश नहीं पाए जाने की बात कही थी. अब हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई नए सिरे से मामले की जांच कर रही है.

 मुंबई पुलिस से मूल दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मांगे

जांच शुरू करने के साथ ही सीबीआई ने मालवानी पुलिस स्टेशन और मुंबई पुलिस से दिशा सालियान की मौत से जुड़े सभी मूल दस्तावेज मांगे हैं. इनमें आकस्मिक मौत की रिपोर्ट (ADR No. 85/2020), पोस्टमार्टम रिपोर्ट, केस डायरी और अन्य डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं. सीबीआई अब इन दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों की दोबारा जांच करेगी. एजेंसी घटनास्थल, तकनीकी साक्ष्य और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि दिशा की मौत के मामले में वास्तव में कोई आपराधिक साजिश या अन्य अपराध हुआ था या नहीं.

 हाईकोर्ट की निगरानी में आगे बढ़ेगी जांच

सीबीआई की दर्ज एफआईआर की प्रति मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष सीलबंद लिफाफे में पेश किए जाने की बात सामने आई है. मामले की आगे की जांच हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार होगी. जांच की जिम्मेदारी सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) पूरन कुमार को सौंपी गई है.

यह भी पढ़िएः एशिया कप में जीतीं बेटियां तो खुश हुए पीएम मोदी, बोले- 'उनका कॉन्फिडेंस...'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Disha Salian Disha Salian Death Case CBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
UCC पर केंद्र सरकार के साथ कौन, कौन सी पार्टी खिलाफ, जानें
UCC पर केंद्र सरकार के साथ कौन, कौन सी पार्टी खिलाफ, जानें
इंडिया
डॉक्यूमेंट्री पर बवाल के बीच कांग्रेस नेता बोले, 'उमर खालिद राष्ट्रवादी हैं'
डॉक्यूमेंट्री पर बवाल के बीच कांग्रेस नेता बोले, 'उमर खालिद राष्ट्रवादी हैं'
इंडिया
नंदीग्राम और रेजिनगर से BJP ने किया उम्मीदवार का ऐलान, किसे दिया टिकट?
नंदीग्राम और रेजिनगर से BJP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, चंद्रनाथ रथ की मां को टिकट
इंडिया
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BRICS में मलेशिया के PM ने किस बड़े नेता के लिए पोस्ट किया 'दिल तो पागल है', हुआ वायरल
BRICS में मलेशिया के PM ने किस बड़े नेता के लिए पोस्ट किया 'दिल तो पागल है', हुआ वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
इंडिया
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
क्रिकेट
खराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
खराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
बॉलीवुड
'मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं', दिशा सालियान मामले में आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
'कभी दिशा सालियान से नहीं मिला', आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
अंतरिक्ष में भी हथियार तैनात कर रहा अमेरिका? पहली बार किया बड़ा खुलासा
अंतरिक्ष में भी हथियार तैनात कर रहा अमेरिका? पहली बार किया बड़ा खुलासा
बिहार
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
फूड
Leftover Dal Recipes: रात की बची दाल से बनाएं ये शानदार नाश्ता, पराठे को देगा टक्कर
रात की बची दाल से बनाएं ये शानदार नाश्ता, पराठे को देगा टक्कर
ABP NEWS
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
ABP NEWS
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
ABP NEWS
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
ABP NEWS
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Embed widget