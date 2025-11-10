खालिस्तानी समर्थकों की दिलजीत दोसांझ को खुली धमकी- 'शो रद्द कर दो वरना...'

पंजाबी सिंगर और सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ एक बार फिर खालिस्तानी समर्थकों के निशाने पर हैं. हाल ही में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुए उनके लाइव कॉन्सर्ट के दौरान कुछ लोगों ने ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की.

पर्थ कॉन्सर्ट में खालिस्तानी समर्थकों का हंगामा

सूत्रों के अनुसार, पर्थ में दिलजीत दोसांझ के शो के दौरान कुछ खालिस्तानी समर्थक दर्शकों के बीच घुस गए और मंच के पास जाकर नारेबाजी करने लगे. हालांकि, मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को तुरंत काबू में कर लिया. दिलजीत ने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी और हजारों की भीड़ ने तालियों और चीयर्स के साथ उनका हौसला बढ़ाया. यह पूरी घटना उस समय हुई जब पहले से ही पन्नू ने दिलजीत को धमकी दी थी कि वह विदेशों में उनके आयोजनों को बाधित करेगा.

अब ऑकलैंड में शो रोकने की धमकी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, खालिस्तानी समर्थक समूहों ने अब न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले दिलजीत दोसांझ के अगले कॉन्सर्ट को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी है. सोशल मीडिया पर जारी संदेशों में पन्नू ने दावा किया है कि वह दिलजीत के शो को नहीं होने देगा और इसके लिए अपने समर्थकों को सक्रिय किया है.

भारतीय कलाकारों पर बढ़ रहा दबाव

दिलजीत दोसांझ को लगातार मिल रही धमकियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि विदेशों में सक्रिय खालिस्तानी तत्व अब भारतीय कलाकारों को भी अपने राजनीतिक एजेंडे में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं. इन तत्वों का उद्देश्य विदेशों में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना और वहां मौजूद भारतीय समुदाय में तनाव पैदा करना है. हालांकि, दिलजीत दोसांझ ने अब तक इन धमकियों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि “संगीत और कला किसी धर्म या राजनीति की सीमाओं में नहीं बंधी होती.”

