इंदौर में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट बम की धमकियों, परमिशन की रुकावटों और चार गानों पर बैन के बीच आखिरकार हो गया. 15 नवंबर 2026 को दिलजीत ने मंच से राहत इंदौरी का शेर पढ़ते हुए कहा, 'किसी के बाप का हिंदोस्तान थोड़ी है.' सवाल यह है कि आखिर दिलजीत के कॉन्सर्ट को हर बार इतना विवादों में क्यों घेरा जाता है?

यह कोई एक इल्जाम नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ चल रहा 'सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस' है...

INDORE ROKO… TOKO… DHAMKAO.. WE DID IT 💪 Na Rukey Dosanjhanwala 😈 Na Uskey Fans 😈 https://t.co/R53au7vyyk — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) November 15, 2026

मोर्चा- 1: परमिशन का 'सस्पेंस'

दिलजीत के कॉन्सर्ट की परमिशन को लेकर सबसे बड़ा खेल दिल्ली में देखने को मिला. दिलजीत के 'ऑरा इंडिया टूर' की शुरुआत 30 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से होनी थी. दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया. पुलिस ने तीन वजहें गिनाईं:

सुरक्षा से जुड़े खतरे त्योहारी सीजन में सुरक्षा बलों की व्यस्तता कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी

यानी साफ शब्दों में पुलिस ने कहा कि इस वक्त इतने बड़े इवेंट के लिए बंदोबस्ती नहीं है.

कहानी यहीं खत्म नहीं होती. बाद में दिल्ली पुलिस ने अपना फैसला बदल दिया और शो को मंजूरी दे दी. आयोजक BookMyShow Live ने बेहतर सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण की योजना पेश कर दी. परमिशन न मिलने की असली वजह सिर्फ 'सुरक्षा' नहीं थी, बल्कि आयोजकों को पहले सिस्टम को भरोसा दिलाना पड़ा कि वे इतनी बड़ी भीड़ को संभाल सकते हैं.

इंदौर में भी यही नाटक दोहराया गया. शो से पहले दिलजीत ने सोशल मीडिया पर कहा था, 'मैं 15 तारीख को इंदौर आ रहा हूं, 101 प्रतिशत आ रहा हूं.' शो से ठीक पहले तक ऑफिशियल पुलिस परमिशन नहीं मिली थी. इंदौर कॉन्सर्ट से पहले अलग-अलग संस्थानों को करीब 9 धमकी भरे ई-मेल मिले थे. इनमें RDX विस्फोट की धमकी दी गई थी.

दिलजीत के कॉन्सर्ट पर परमिशन का संकट कोई 'साजिश' नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो बड़े इवेंट्स को लेकर पहले से ही सतर्क है. खासकर जब सुरक्षा की चेतावनी हो और त्योहारी सीजन हो, लेकिन दिलजीत के केस में यह सतर्कता बार-बार 'रुकावट' में बदल जाती है.

मोर्चा- 2: गानों पर बैन

यह विवाद सबसे पुराना और सबसे 'टेक्निकल' है. दिलजीत के चार गाने बार-बार बैन होते रहे हैं- 'पटियाला पेग', '5 तारा ठेके', 'जेब विचों फीम' और 'जट्ट फायर करदा'. इन पर इल्जाम है कि ये शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देते हैं. चूंकि कॉन्सर्ट में 5 साल से ऊपर के बच्चों की एंट्री होती है, इसलिए इनका बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है.

इस बैन के पीछे एक नाम अहम है- चंडीगढ़ के प्रोफेसर पंडित राव धरेनवर. इन्होंने 2019 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शराब, ड्रग्स और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने लाइव शो में भी नहीं बजाए जाएं.

धरेनवर ने इसी आदेश का हवाला देकर इंदौर और अहमदाबाद में भी इन गानों पर रोक लगाने की मांग की. दिलजीत ने इस बैन का सामना अलग-अलग तरीकों से किया है.

2024 में चंडीगढ़ में उन्होंने 'पटियाला पेग' की जगह 'पटियाला सोडा' गाया था. हैदराबाद में तेलंगाना सरकार की नोटिस के बाद उन्होंने बोल बदलकर गाने गाए, जैसे 'तैनू तेरी दारू च पसंद आ लेमोनेड' की जगह 'तैनू तेरी कोक च पसंद आ लेमोनेड' और '5 तारा ठेके उत्ते' की जगह '5 तारा होटल च'.

धरेनवर ने दिलजीत के दो क्रॉस किए सिल्वर बुलेट बेल्ट पहनने पर भी आपत्ति जताई है. साथ ही बच्चों को स्टेज पर बुलाने पर भी रोक लगाने की मांग की गई है, क्योंकि 120 डेसिबल से ज्यादा का शोर और तेज चमकती लाइटें बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकती हैं.

दिलजीत ने कहा था, 'मैं खुद शराब नहीं पीता, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हो?' उनका तर्क यह है कि गाने कलात्मक अभिव्यक्ति हैं और उन्हें व्यक्तिगत तौर पर शराब या हिंसा से कोई लेना-देना नहीं है.

मोर्चा- 3: बम की धमकियां

यह सबसे गंभीर और सबसे कम समझा जाने वाला हिस्सा है. दिलजीत के कॉन्सर्ट को सिर्फ रोका ही नहीं गया, बल्कि बम से उड़ाने की धमकियां भी मिलीं. यह सिलसिला सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं था.

दिल्ली (15 अक्टूबर): स्कूलों को ईमेल भेजकर कहा गया कि बच्चों को कॉन्सर्ट न भेजें. इसमें खालिस्तान समर्थक नारे भी थे. एक सीनियर अधिकारी ने परमिशन रोकने के फैसले को इसी ईमेल से जोड़ा.

स्कूलों को ईमेल भेजकर कहा गया कि बच्चों को कॉन्सर्ट न भेजें. इसमें खालिस्तान समर्थक नारे भी थे. एक सीनियर अधिकारी ने परमिशन रोकने के फैसले को इसी ईमेल से जोड़ा. मुंबई (23 अक्टूबर): मेयर रितु तावड़े को 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' के नाम से ईमेल मिला, जिसमें मेयर ऑफिस, स्कूलों, अमिताभ बच्चन के घर और कॉन्सर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी गई.

मेयर रितु तावड़े को 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' के नाम से ईमेल मिला, जिसमें मेयर ऑफिस, स्कूलों, अमिताभ बच्चन के घर और कॉन्सर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी गई. इंदौर (2 नवंबर से 12 नवंबर तक): पहले तीन प्राइवेट स्कूलों और मेयर ऑफिस को, फिर ग्वालियर हाई कोर्ट को और आखिर में तीन बैंकों और मेयर सेक्रेटेरिएट को धमकियां मिलीं. ईमेल में साफ लिखा था कि अगर कोई कॉन्सर्ट देखने गया तो वेन्यू को उड़ा दिया जाएगा.

पुलिस ने इनमें से कई ईमेल को 'प्राइमा फेसी फर्जी' बताया, लेकिन अब तक किसी भेजने वाले की पहचान नहीं हो पाई. ग्वालियर हाईकोर्ट वाले ईमेल का IP पता विदेशी नेटवर्क से जुड़ा पाया गया. यह भी सच है कि पुलिस ने हर धमकी को गंभीरता से लिया. इंदौर में बम डिस्पोजल टीम तैनात की गई, ड्रोन से निगरानी की गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये धमकियां दिलजीत के धार्मिक और राजनीतिक तेवर से जुड़ी हैं. दिलजीत ने कनाडा के कैलगरी में एक कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तानी झंडे लहराने वालों को स्टेज से ही लताड़ा था और उन्हें वेन्यू छोड़ने को कहा था. यानी वे खालिस्तानी एजेंडे के खिलाफ खड़े हैं और यही उन्हें दोनों तरफ से निशाना बनाता है. कभी खालिस्तान समर्थकों के गुस्से का शिकार, तो कभी 'देशभक्ति' के नाम पर होने वाली राजनीति का.

MACHO CHAYE PYAR KARO 😁 DOSANJHANWALA LAA GEYA DELHI DA NUMBER 💪 HUN SOCHI JAEYO… Yeh kaise ho Gaya 😆 LOVE MY FANS 😇🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗 https://t.co/UWg1dfEiBF — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) October 30, 2026

यह सब सिर्फ दिलजीत के साथ क्यों हो रहा है?

दिलजीत दोसांझ आज भारत के सबसे बड़े पॉप स्टार्स में से एक हैं. इंदौर शो के टिकटों की बिक्री 7 करोड़ रुपए से ज्यादा थी और नगर निगम को अकेले टैक्स से 60 लाख रुपए से ज्यादा मिले. इतना बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव रखने वाला कलाकार हर किसी के निशाने पर होता है. लेकिन इस विवाद की तीन परतें हैं:

कानूनी परत: 2019 का हाईकोर्ट आदेश और चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारियों की सख्ती एक असली कानूनी ढांचा है. यह सिर्फ दिलजीत पर नहीं, बल्कि सभी लाइव परफॉर्मर्स पर लागू होता है. दिलजीत के गानों का कॉम्बिनेशन सबसे आसान निशाना बनाता है.

2019 का हाईकोर्ट आदेश और चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारियों की सख्ती एक असली कानूनी ढांचा है. यह सिर्फ दिलजीत पर नहीं, बल्कि सभी लाइव परफॉर्मर्स पर लागू होता है. दिलजीत के गानों का कॉम्बिनेशन सबसे आसान निशाना बनाता है. सुरक्षा परत: बम की धमकियां और परमिशन की रुकावटें एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां 'सुरक्षा' के नाम पर किसी भी इवेंट को रोका जा सकता है. यह सिर्फ दिलजीत के साथ नहीं हो रहा. बड़े इवेंट्स को लेकर भारत में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही काफी सतर्क हैं. दिलजीत के केस में यह सतर्कता बार-बार 'रुकावट' में बदल जाती है.

बम की धमकियां और परमिशन की रुकावटें एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां 'सुरक्षा' के नाम पर किसी भी इवेंट को रोका जा सकता है. यह सिर्फ दिलजीत के साथ नहीं हो रहा. बड़े इवेंट्स को लेकर भारत में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही काफी सतर्क हैं. दिलजीत के केस में यह सतर्कता बार-बार 'रुकावट' में बदल जाती है. राजनीतिक परत: खालिस्तानी धमकियां और 'देशभक्ति' की राजनीति दिलजीत को घेरती हैं. वे न तो खालिस्तानी हैं और न ही किसी पार्टी के, लेकिन उनका 'जय श्री महाकाल' कहना, राहत इंदौरी की शायरी पढ़ना और 'किसी के बाप का हिंदोस्तान थोड़ी है' कहना ऐसा मैसेज है जो किसी को भी असहज कर सकता है.

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिलजीत दोसांझ का हर कॉन्सर्ट अब सिर्फ म्यूजिक इवेंट नहीं है. वह एक ऐसा मैदान बन गया है जहां कानून, सुरक्षा, धर्म और राजनीति एक साथ खेल रहे हैं. कभी चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी गानों पर रोक लगाते हैं, कभी पुलिस परमिशन अटकाती है और कभी अनजान ईमेल भेजने वाले बम की धमकी देते हैं.