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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुआ केस तो दिलीप घोष का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुआ केस तो दिलीप घोष का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?

बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद मंत्री दिलीप घोष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब जनता और पुलिस दोनों तैयार हैं, न्याय होकर रहेगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 16 May 2026 01:04 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पहले डर के कारण लोग शिकायतें दर्ज नहीं कराते थे, लेकिन अब जनता और पुलिस दोनों तैयार हैं, न्याय जरूर होगा. अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बिधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है.

अभिषेक बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने चुनावों से पहले भड़काऊ बयान दिए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी टिप्पणी की. इस पर बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा, जिन लोगों ने भी अत्याचार व दुराचार किया है और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनमें अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और उनके नेता भी शामिल हैं. पहले डर के कारण लोग शिकायतें दर्ज नहीं कराते थे और पुलिस भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी. अब पुलिस तैयार है, जनता तैयार है और न्याय जरूर होगा. हर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

आरजी कर केस में एक्शन पर क्या बोले दिलीप घोष?

इसी बीच, आरजी कर मामले में तीन अधिकारियों के निलंबन पर मंत्री दिलीप घोष ने कहा, आरजी कर की घटना दुखद थी और पीड़िता को अब तक न्याय नहीं मिला है. न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं और कानून उसी दिशा में काम कर रहा है.उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद इस मामले की फाइल फिर से खोली जाएगी और इसकी दोबारा जांच की जाएगी. यह कार्रवाई उसी प्रक्रिया के तहत की गई है. दिलीप घोष ने कहा, मुख्यमंत्री ने भी यह वादा किया था और वे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. जनता इससे बिल्कुल खुश है.

यह भी पढ़ें : RG Kar Medical College Case: 'अपराधियों की मुखिया हैं ममता बनर्जी', आरजी कर पीड़िता की मां ने की पूर्व CM की गिरफ्तारी की मांग

आरजी कर मामले में जांच की बात

पीड़िता की मां ने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है. इस सवाल पर दिलीप घोष ने कहा, घटना में चाहे कोई भी शामिल रहा हो, जांच के बाद सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा. हमने पहले देखा कि सुनवाई के समय जज का घेराव किया जाता था और नारेबाजी होती थी. उन्हें काम नहीं करने दिया जाता था. अब समय बदल चुका है और ममता बनर्जी को भी काला कोट पहनकर अदालत में जाना पड़ रहा है. काला कोट और अदालत के बीच ही पूरी जिंदगी बीत जाएगी. फाल्टा उपचुनाव पर दिलीप घोष ने कहा, फाल्टा पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं है. बंगाल में कानून का राज है, जो फाल्टा में भी लागू रहेगा. चुनाव अभी बाकी है और फैसला वही होगा, जो जनता करेगी.


यह भी पढ़ें : Explained: अवैध निर्माण की आड़ में बुलडोजर एक्शन! कैसे अदालतों के आगे राज्य सरकारों के हौसले बुलंद, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इतने बेबस क्यों?

Published at : 16 May 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee WEST BENGAL CONGRESS DILIP GHOSH
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