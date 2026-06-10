हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल के खुश रखने को गालिब....कांग्रेस ने शेयर किया नेहरू-मोदी का कार्टून; 12 साल पूरे होने पर कसा तंज

दिल के खुश रखने को गालिब....कांग्रेस ने शेयर किया नेहरू-मोदी का कार्टून; 12 साल पूरे होने पर कसा तंज

Nehru Vs Modi: पोस्ट को कांग्रेस के औपचारिक सोशल मीडिया हेंडल पर जारी किया गया है. इस पोस्ट में एक कार्टून है. इसमें नेहरू जी का कद बड़ा बताया है, और पीएम नरेंद्र मोदी का कद छोटा बताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 10 Jun 2026 11:10 PM (IST)
Preferred Sources

Congress Share Cartoon About Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने12 साल पूरे करने और देश के सबसे ज्यादा दिन तक निर्वाचित रहने वाले पीएम बनने और देश विदेश से मिल रही तारीफ के बीच अब कांग्रेस ने करारा तंज कसा है. बकायदा एक कार्टून भी शेयर किया है, जिस पर एक वाक्य भी लिखा हुआ है. कांग्रेस ने इस को रात 9 बजे अपने सोशल मीडिया पर जारी किया है. 

क्या है कांग्रेस के इस पोस्ट में ? 
इस पोस्ट को कांग्रेस के औपचारिक सोशल मीडिया हेंडल पर जारी किया गया है. इस पोस्ट में एक कार्टून है. इसमें नेहरू जी का कद बड़ा बताया है, और पीएम नरेंद्र मोदी का कद छोटा बताया है. साथ ही एक कैप्शन लिखते हुए कहा है कि दिल के खुश रखने को ‘गालिब’ ये ख्याल अच्छा है. साथ ही एक आंख मारने वाली इमोजी भी लगाई है. इस कैरिकेचर में नरेंद्र मोदी, पूर्व पीएम नेहरू की ओर ऊपर देखकर कह रहा है कि नेहरू जी मैंने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Congress (@incindia)

यह भी पढ़ें: टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट आयी सामने, सयानी घोष-शत्रुघ्न सिन्हा समेत जानें किस-किसका नाम

इस मामले में नेहरू अभी भी आगे
बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को केंद्र सरकार के प्रमुख के तौर पर 12 साल पूरे किए. चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिनों के कार्यकाल के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया. अगर 1947 से 1952 तक के उस दौर को भी जोड़ा जाए, जब जवाहरलाल नेहरू बिना आम चुनाव के प्रधानमंत्री थे, तो उनका कुल कार्यकाल 6,131 दिनों का बनता है. इसलिए कुल कार्यकाल के मामले में नेहरू अब भी आगे हैं, जबकि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार कार्यकाल में मोदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है.

ये भी पढ़ें : 'कांग्रेस ने देश से किया विश्वासघात, 2014 से बढ़ा विकास', 12 साल पूरे होने पर क्या बोले PM मोदी, 10 बड़ी बातें

Published at : 10 Jun 2026 11:10 PM (IST)
Tags :
HINDI NEWS NARENDRA MODI CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल के खुश रखने को गालिब....कांग्रेस ने शेयर किया नेहरू-मोदी का कार्टून; 12 साल पूरे होने पर कसा तंज
दिल के खुश रखने को गालिब....कांग्रेस ने शेयर किया नेहरू-मोदी का कार्टून; 12 साल पूरे होने पर कसा तंज
इंडिया
भारत को सही वक्त पर सही नेता मिला..., आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे दी पीएम मोदी को बधाई
भारत को सही वक्त पर सही नेता मिला..., आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे दी पीएम मोदी को बधाई
इंडिया
कभी काबा से सुर्खियों में आईं तो कभी खेला होबे के तेवर से मिली जेल..अब सत्ता की गोद में जा बैठीं सयोनी घोष कौन हैं?
कभी काबा से सुर्खियों में आईं तो कभी खेला होबे के तेवर से मिली जेल..अब सत्ता की गोद में जा बैठीं सयोनी घोष कौन हैं?
इंडिया
भूपेंद्र यादव से मिलने पुहंची सायानी घोष, सीएम शुभेंदु भी हैं साथ, अब क्या करेंगी ममता बनर्जी
भूपेंद्र यादव से मिलने पुहंची सायानी घोष, सीएम शुभेंदु भी हैं साथ, अब क्या करेंगी ममता बनर्जी
Advertisement

वीडियोज

SHOCKING! नीले ड्रम में बंद होने का था डर, इसलिए कर दिया...! ABPLIVE
Xi Jinping North Korea visit 2026: किम जोंग उन पर शी जिनपिंग ने क्यों डाले डोरे? ABPLIVE
US Iran War: 2 हफ्ते में ईरान पर जीत, धड़ाम होंगे तेल के दाम! जंग के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान !
बॉलीवुड न्यूज़: आलिया भट्ट ने 'Alpha' के धांसू टीज़र में अपने खतरनाक एक्शन अवतार से उड़ाए होश
125cc Scooter Battle: Burgman vs Avenis vs Ntorq | कौन है असली King? #burgmanstreet #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US-ईरान वॉर के 103 दिन: जून में बढ़ी युद्ध की गर्मी से बेहाल हो सकता है भारत, जानें किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा खतरा
यूएस वॉर: जून में बढ़ी युद्ध की गर्मी से बेहाल हो सकता है भारत, जानें किस सेक्टर पर ज्यादा खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027 में किस आधार पर मिलेगा टिकट? BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिया ये जवाब
UP चुनाव 2027 में किस आधार पर मिलेगा टिकट? BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिया ये जवाब
इंडिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर ट्रंप का बयान, US प्रेसीडेंट ने अल्लाह को किस बात का कहा शुक्रिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर बोले ट्रंप, अल्लाह को किस बात का किया शुक्रिया
क्रिकेट
IND vs ENG: 12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक
इंडिया
भूपेंद्र यादव से मिलने पुहंची सायानी घोष, सीएम शुभेंदु भी हैं साथ, अब क्या करेंगी ममता बनर्जी
भूपेंद्र यादव से मिलने पुहंची सायानी घोष, सीएम शुभेंदु भी हैं साथ, अब क्या करेंगी ममता बनर्जी
इंडिया
Explained: भारत में सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता मुश्किल क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बन जाती छोटी पार्टियां?
सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता कठिन क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बनती छोटी पार्टियां?
शिक्षा
IAS बनना है तो आज ही फॉलो करें दिव्यकीर्ति सर की ये 3 बातें, आपको नहीं रोक पाएगी कोई भी ताकत
IAS बनना है तो आज ही फॉलो करें दिव्यकीर्ति सर की ये 3 बातें, आपको नहीं रोक पाएगी कोई भी ताकत
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget