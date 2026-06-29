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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDigital Health India: डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत! eSushrut@Clinic से आसान होगा मरीजों का पूरा रिकॉर्ड, जानें पूरा सिस्टम

Digital Health India: डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत! eSushrut@Clinic से आसान होगा मरीजों का पूरा रिकॉर्ड, जानें पूरा सिस्टम

Digital Health India: सरकार ने छोटे क्लिनिक और डॉक्टरों के लिए eSushrut@Clinic लॉन्च किया है. यह क्लाउड आधारित HMIS सिस्टम है, जिससे मरीजों का रिकॉर्ड, बिलिंग और डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट आसान होगा.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 29 Jun 2026 08:44 PM (IST)
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देश में लाखों छोटे क्लिनिक और डॉक्टर आज भी रजिस्टर और कागज़ी रिकॉर्ड पर निर्भर हैं. इसी को बदलने अब सरकार एक ऐसा क्लाउड आधारित सिस्टम लेकर आई है जिससे ये छोटे क्लिनिक भी आसानी से डिजिटल हो सकेंगे. आज इस इस जुड़े एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसका नाम है eSushrut@Clinic

यह एक क्लाउड पर चलने वाला अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) है. इसे खासतौर पर छोटे OPD क्लिनिक की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है. सरकार की योजना इसे सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब-सेंटर और प्राइवेट क्लिनिक सभी के लिए खोलने की है.

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दिक्कत कहां थी?

अभी तक जो बड़े HMIS सॉफ्टवेयर बाजार में हैं वो छोटे क्लिनिक के लिए महंगे और काफी जटिल साबित होते रहे हैं. यही वजह है कि डिजिटल हेल्थ की दौड़ में छोटे क्लिनिक पीछे रह जाते थे और ज्यादातर अब भी हाथ से लिखे रिकॉर्ड पर ही काम चला रहे थे. काफी समय से एक ऐसे सरकारी और सस्ते HMIS की मांग उठ रही थी जो छोटी जगहों के लिए हो. कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपनी सरकारी हेल्थ फैसिलिटी के लिए ऐसे हल्के HMIS में दिलचस्पी दिखाई थी.

क्या-क्या कर सकेगा यह सिस्टम

इस प्लेटफॉर्म से क्लिनिक के रोजमर्रा के काम अपने आप होने लगेंगे. इसमें मरीज का रजिस्ट्रेशन बिलिंग और MIS रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं हैं. साथ ही स्पीच टू टेक्स्ट की सुविधा भी है यानी डॉक्टर बोलकर भी जानकारी दर्ज करा सकेंगे. इसमें क्लिनिकल l डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी दिया गया है जो इलाज से जुड़े फैसलों में डॉक्टर की मदद करेगा और गलती की गुंजाइश घटाएगा. खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए ज्यादा टेक्निकल जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकेगा. इसमें कोई जटिल सेटअप नहीं लगाना पड़ेगा. यह सिस्टम आयुषमान भारत डिजिटल मिशन(ABDM) के नए फीचर्स से भी जुड़ा है जिसमें ABHA Scan & Share और CDSS जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

कौन इस्तेमाल कर सकेगा

इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR) और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री यानी HFR का हिस्सा होना जरूरी है. जो डॉक्टर HPR में रजिस्टर्ड नहीं हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इससे यह पक्का होगा कि सिर्फ असली और प्रमाणित डॉक्टर ही इस सिस्टम को चला सकें.

कितनी होगी कीमत?

यह सॉफ्टवेयर पांच यूजर तक के लिए 499 रुपये प्रति माह की दर पर मिलेगा. NHA के साथ समझौते के तहत इस पर 200 रुपये की छूट मिलेगी जिसके बाद असल में हर महीने सिर्फ 299 रुपये देने होंगे. शआती तीन महीने के लिए यह सॉफ्टवेयर बिल्कुल मुफ्त रहेगा. अगर कोई क्लिनिक पांच से ज्यादा यूजर जोड़ना चाहे तो हर अतिरिक्त यूजर के लिए 50 रुपये देने होंगे.

NHA और C-DAC का समझौता

डिजिटल हेल्थ और ABDM को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी (NHA) ने C-DAC के साथ एक समझौता किया है. इसके मुताबिक सॉफ्टवेयर की देखरेख और अपडेट का काम C-DAC संभालेगा जबकि NHA सहूलियत और आर्थिक मदद देगा. मरीजों को ABDM से जुड़े SMS भेजने और क्लाउड होस्टिंग का खर्च NHA उठाएगा. ग्राहकों को शुरुआती मदद देने के लिए NHA अपनी कॉल सेंटर सेवा भी देगा जबकि कॉल सेंटर कर्मचारियों की ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑडिट C-DAC करेगा.

अब तक कितने क्लिनिक जुड़े

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 800 से ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी eSushrut@Clinic से जुड़ चुकी हैं और इन पर 680 से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड बन चुके हैं. इसके अलावा C-DAC का पूरा eSushrut सॉफ्टवेयर देश के 15 से ज्यादा AIIMS और कई राज्य सरकार के अस्पतालों में पहले से चल रहा है.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 29 Jun 2026 08:44 PM (IST)
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