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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते...', प्रधान के जाते ही वायरल हुआ राजनाथ सिंह का पुराना बयान

'इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते...', प्रधान के जाते ही वायरल हुआ राजनाथ सिंह का पुराना बयान

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2015 का पुराना बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं, NEET विवाद और छात्र आंदोलन के बीच यह मामला फिर चर्चा में आ गया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 25 Jul 2026 06:50 PM (IST)
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है. इसी बीच सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 24 जून 2015 की एक पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में राजनाथ सिंह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, ये UPA सरकार नहीं है, NDA सरकार है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस पुराने बयान की फिर से चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया है. इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को #MeToo अभियान के दौरान लगे आरोपों के बाद विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था.

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा

धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई 2026) को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे से पहले देशभर में NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी को लेकर छात्रों और छात्र संगठनों का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था. जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन जारी था. इस आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसे उन्होंने शुक्रवार, 24 जुलाई को समाप्त किया. सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद से ही यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे. इस बीच विपक्षी दलों और कई राजनीतिक संगठनों ने भी लगातार उनके इस्तीफे की मांग की.

कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च

कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 20 जुलाई को आयोजित चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी. इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. इसके बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी रहे. इसी दौरान सरकारी सूत्रों के हवाले से खबरें आई थीं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे. वहीं, छात्रों के विरोध और बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने शुक्रवार रात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के 47 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की थी. इसके बाद शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 25 Jul 2026 06:50 PM (IST)
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