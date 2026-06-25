'डर मत पैदा कीजिए..', NEET विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी को अल्टीमेटम

NEET Controversy: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर NEET अभ्यर्थियों को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष युवाओं, खासकर NEET की तैयारी कर रहे छात्रों के मन में डर पैदा कर रहे हैं. यह बयान ऐसे समय आया है जब NEET UG परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री पर निशाना साध रहा है तथा उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है.

'नई पीढ़ी के मन में डर मत पैदा कीजिए'

सीएनएन-न्यूज़18 से बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी ने NEET अभ्यर्थियों को गुमराह किया है. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी ने NEET अभ्यर्थियों को भ्रमित किया. नई पीढ़ी के मन में डर और भ्रम पैदा मत कीजिए. हम सभी की उनके प्रति जिम्मेदारी है.' धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'मैं छात्रों के भविष्य से जुड़े मामले में राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन परीक्षा से कुछ दिन पहले कोटा में विपक्ष द्वारा रैली आयोजित करना उचित नहीं था.'





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मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली पर भी उठाए सवाल

धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तीन छात्र खड़गे की रैली के कारण समय पर अपने परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके. उन्होंने कहा, 'मल्लिकार्जुन खड़गे की बेंगलुरु रैली की वजह से तीन छात्र अपनी NEET परीक्षा में समय पर नहीं पहुंच पाए थे. बाद में उन्होंने छात्रों से माफी भी मांगी. ऐसे में कांग्रेस हमें इस मुद्दे पर कैसे उपदेश दे सकती है?'

'Cockroach Janta Party राहुल गांधी की बी-टीम'

शिक्षा मंत्री ने Cockroach Janta Party पर कहा कि यह संगठन राहुल गांधी की 'बी-टीम' की तरह काम कर रहा है.

NTA पर भी उठाए सवाल

इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने NDTV से बातचीत में NEET पेपर लीक मामले पर कहा था कि जिन लोगों पर व्यवस्था की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने कुछ शिक्षकों पर भरोसा किया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई.

'रक्षक ही भक्षक बन गए'

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'NTA ने कुछ शिक्षकों पर भरोसा किया था, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई. रक्षक ही भक्षक बन गए.' उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.