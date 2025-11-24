भारतीय सिनेमा के सबसे प्रिय और दमदार अभिनेताओं में से एक धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण कुछ दिन पहले उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था. हालत में सुधार न होने पर उन्हें घर ले जाया गया और वहीं उनका इलाज जारी था. न्यूज़ एजेंसी IANS ने दुखद सूचना दी कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. धर्मेंद्र की दो मोहब्बतों का सबको पता है प्रकाश कौर और हेमा मालिनी, लेकिन उनका पहला प्यार, सबसे मासूम और सबसे गहरा, अक्सर इतिहास की धूल में खो जाता है. यह कहानी है हमीदा की. वह लड़की, जिसकी मुस्कान धर्मेंद्र को किशोर उम्र में ही मोहब्बत का मतलब समझा गई थी. यह वह दौर था जब दुनिया में नफरत की दीवारें खड़ी हो रही थीं और भारत-पाकिस्तान का विभाजन लाखों ज़िंदगियों को बांट रहा था.

धर्मेंद्र की पहली मोहब्बत इस देश की उथल-पुथल के बीच उनसे दूर चली गई. ऐसे कि फिर कभी वापस नहीं आई. धर्मेंद्र ने पहली बार हमीदा को अपने रिश्तेदार के गांव में देखा था. एक हल्की मुस्कान, एक झिझकती खामोशी और हवा में घुला एक मासूम अहसास. वहीं से शुरू हुआ उनका पहला प्रेम. वह स्कूल से लौटती तो दूर से उसे देखकर धर्मेंद्र का दिल धड़कने लगता. न कोई खुलकर इज़हार, न कोई मुलाकात, बस वह पुरानी कोमल, धड़कन-सी मोहब्बत.

हमीदा अपने परिवार के साथ सिंध चली गई और धर्मेंद्र वहीं खड़े रह गए. हाथ खाली, यादें भरी और दिल बिखरा हुआ.

उन्होंने बाद में एक कविता में इस दर्द को ऐसे लिखा:

“यूं ही मुस्कुरा देती, मैं पास चला जाता…

वो खामोश रहती, मैं सर झुका देता…

वो पूछती कुछ और थी, मैं कह कुछ और जाता था…

कहकर चली जाती, मैं देखता रह जाता…

वो ओझल हो जाती, मैं सोचता रह जाता—सवाल क्या है, यार?”

धर्मेंद्र की दूसरी मोहब्बतें: जिंदगी ने उन्हें दो बार प्यार दिया

फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र ने 19 साल की उम्र में 1954 में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी. उम्र कम थी, जिम्मेदारियां ज्यादा थीं, लेकिन प्यार उससे भी बड़ा था. दोनों के चार बच्चे हुए, जिनमें सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता. वहीं साल 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर धर्मेंद्र की मुलाकात हुई हेमा मालिनी से. ये सिर्फ आकर्षण नहीं था. यह एक ऐसा रिश्ता था, जो दोनों की ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाला था. धर्मेंद्र शादीशुदा थे तलाक संभव नहीं था और समाज धार्मिक नियमों में बंधा हुआ था.

