हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना में 'धर्म रक्षा सभा' को हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को दिए खास निर्देश

तेलंगाना में 'धर्म रक्षा सभा' को हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को दिए खास निर्देश

तेलंगाना हाईकोर्ट ने धर्म रक्षा सभा’ को लेकर कई सख्त और स्पष्ट शर्तें लगाई हैं. इनका मकसद कानून-व्यवस्था बनाए रखना. इस मंच पर किसी तरह के राजनीतिक भाषण की इजाजत कोर्ट की तरफ से नहीं दिए गए हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Jan 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना हाईकोर्ट ने बालापुर में 24 जनवरी को होने वाली ‘धर्म रक्षा सभा’ को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है. अदालत ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे श्री श्री गिरि ब्रह्मचारी और भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की इस मीटिंग को तीन घंटे के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होने दें. यह फैसला पुलिस की ओर से लंबित आवेदन पर 'अकर्मण्यता' के खिलाफ दायर याचिका पर आया है, जिसमें अनुच्छेद 19 के तहत शांतिपूर्ण इकट्ठा होने के अधिकार को हवा दी गई है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कई शर्तें लगाई हैं

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कई सख्त और स्पष्ट शर्तें लगाई हैं, जिनका मकसद कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इस मंच पर किसी भी तरह की राजनीतिक और भड़काऊ भाषण की इजाजत नहीं होगी. पीठाशील ने यह भी साफ किया कि आयोजकों ने खुद वादा किया है कि कोई भी राजनीतिक नेता स्टेज पर नहीं आएगा. इसके अलावा, कार्यक्रम में भड़काऊ या नफरत फैलाने वाली भाषण (hate speech) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.

सिर्फ 3 हजार लोग हो सकते हैं हिस्सा

अदालत ने भीड़ की संख्या को भी 3,000 तक सीमित कर दिया है. यह मीटिंग 10 एकड़ के निजी भूमि पर होगी, जिसके लिए जमीन मालिकों से एनओसी (NOC) ली जा चुकी है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मीटिंग स्थल पर किसी भी प्रकार के हथियार या गोला-बारूद ले जाना वर्जित है. पुलिस को यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने और पर्याप्त बंदोबस्त करने के आदेश दिए गए हैं.

यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब पीटिशनर्स ने शिकायत की कि 9 जनवरी को आवेदन देने के बावजूद पुलिस ने 21 जनवरी तक न तो इजाजत दी और न ही अस्वीकृति का नोटिस भेजा. पीठाशील के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि बस 'कानून व्यवस्था का डर'  दिखाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नहीं रोका जा सकता. हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया लेकिन साथ ही साफ कर दिया कि अगर कोई भी शर्त टूटती है, तो पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने और मीटिंग को रोकने का पूरा अधिकार होगा.

Published at : 22 Jan 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
High Court Hyderabad TELANGANA Dharma Raksha Sabha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
बॉलीवुड
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल, हर सीन में मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
Advertisement

वीडियोज

Modi Government: मोदी सरकार का 'गेमचेंजिंग' कदम, आपकी रिटायरमेंट की चिंता खत्म!
Tum se Tum Tak: Anu की जिंदगी में आई प्यार की बहार, Aryavardhan ने कश्मीर में किया इज़हार #sbs (22.01.2026)
Air Pollution से Economy को बड़ा झटका | Gita Gopinath की गंभीर चेतावनी | Paisa Live
Telangana News: 100 कुत्तों का कत्लेआम, 500 पहले मारे गए, किसने किया ये घिघौना कांड? ABPLIVE
Magh Mela 2026: धर्म की आड़ में साजिश...' अविमुक्तेश्वरानंद पर CM Yogi का करारा जवाब! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
बॉलीवुड
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल, हर सीन में मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिक्षा
JEE Main 2026 Cut-off: कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
Embed widget