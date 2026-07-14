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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाधार भोजशाला मामला: 'आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी', सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील

धार भोजशाला मामला: 'आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी', सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील

Dhar Bhojshala Dispute: अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में धार भोजशाला मामले पर कहा कि 700 साल तक धार भोजशाला में नमाज होती रही. अंग्रेजों के माने के दस्तावेज भी यह दिखाते हैं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 14 Jul 2026 01:36 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. मंगलवार (14 जुलाई) को मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा कर देगी. वहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत मामले को लेकर नोटिस जारी करना चाहती है. उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की सुविधा को देखते हुए जल्द ही किसी दिन विस्तृत सुनवाई की जाएगी.

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने दलील दी है कि पहले जो स्थिति थी, उसे हाई कोर्ट के आदेश से बदल दिया गया. उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को धार्मिक गतिविधियों से पूरी तरह बाहर कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट आने का मौका भी नहीं मिला.

नमाज और पूजा को लेकर क्या बोले सिंघवी

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी स्थान को लेकर ऐतिहासिक दावे अलग-अलग हो सकते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, 'कुतुब मीनार और ताज महल को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं.' सिंघवी ने यह भी कहा कि धार भोजशाला में करीब 700 सालों तक नमाज होती रही और अंग्रेजों के समय के दस्तावेज भी इसका जिक्र करते हैं. उनके मुताबिक, नमाज के साथ बसंत पंचमी और मंगलवार को पूजा होना धार्मिक सौहार्द का अच्छा उदाहरण था और इस व्यवस्था को नहीं बदला जाना चाहिए था. 

मुस्लिम पक्ष ने क्या दी दलील

मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा, '1995 में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी कि धार्मिक गतिविधियां सौहार्दपूर्ण तरीके से जारी रहेंगी. उनके मुताबिक, इस स्थिति को अचानक बदलना गलत था. वहां 800 साल पुरानी मस्जिद है और नमाज रुकवाना बेहद सख्त कदम है.'

वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को दो महीने हो चुके हैं. इस दौरान प्रशासन ने आदेश के आधार पर आवश्यक कदम उठाए हैं और वहां शांति बनी हुई है.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि अदालत में कही गई बातों का बाहर गलत अर्थ निकाला जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला पहली बार सुनवाई के लिए आया है और अदालत इसे जल्द से जल्द सुनने का प्रयास करेगी. 

इनपुट - निपुण सहगल

यह भी पढ़ें : हॉर्मुज में दो जहाजों के बीच भीषण टक्कर, 'बल्क कैरियर' के उड़े परखच्चे, ईरान ने बचाई क्रू के 23 लोगों की जान

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 14 Jul 2026 01:04 PM (IST)
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