हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिगो क्राइसिस के बाद DGCA ने एयरलाइन को दी थी राहत, आज खत्म हो रही मियाद, अब शुरू होगी असली परीक्षा!

इंडिगो क्राइसिस के बाद DGCA ने एयरलाइन को दी थी राहत, आज खत्म हो रही मियाद, अब शुरू होगी असली परीक्षा!

IndiGo Airline: इंडिगो एयरलाइन ने DGCA के समक्ष दावा किया कि अब उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है. इंडिगो ने फरवरी में 3% का क्रू बफर तैयार किया और स्टैंडबाय पायलटों की संख्या बढ़ाकर 15% कर दी है.

By : वरुण भसीन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 10 Feb 2026 07:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

दिसंबर 2025 में क्रू, खासकर पायलट की भारी कमी के चलते इंडिगो एयरलाइन को हजारों की संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं और तब हालात इतने बिगड़ गए थे कि DGCA को एयरलाइन को अस्थायी राहत देनी पड़ी थी, लेकिन आज मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को यह राहत खत्म हो चुकी है. इसके बाद इंडिगो को नए और सख्त फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा.

FDTL नियमों में क्या किया गया था बदलाव?

नए नियमों के तहत जो बदलाव था, उसमें पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे अनिवार्य किया गया था. साथ ही, रात में लगातार लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 कर दी गई थी. जिसके बाद इंडिगो में पायलट के कमी के कारण ऑपरेशनल ब्लंडर देखने को मिला था और राहत के बाद फिर नए नियमों का पालन करना होगा.

इंडिया ने डीजीसीए के सामने किया दावा

वहीं, अब इंडिगो एयरलाइन का दावा है कि उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. दिसंबर में जहां एयरलाइन के पास अतिरिक्त क्रू लगभग नहीं था, अब फरवरी में 3 प्रतिशत का क्रू बफर तैयार किया गया है.  इसके अलावा, स्टैंडबाय पायलटों की संख्या भी बढ़ाकर कम से कम 15 प्रतिशत कर दी गई है, ताकि अचानक किसी पायलट के न आने पर उड़ानें रद्द न हों.

मौसम की खराबी के कारण कई उड़ानें रद्द

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इंडिगो एयरलाइन ने अब हर विमान के लिए पर्याप्त पायलट टीम तैयार कर ली है. दिसंबर में यही संख्या 6 से भी कम थी, जिसकी वजह से सिस्टम बिगड़ गया था और 5,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थीं. उस वक्त DGCA ने इंडिगो पर रिकॉर्ड जुर्माना भी लगाया था.

हालिया आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी में जो फ्लाइट रद्द हुईं, उनका बड़ा कारण मौसम खराब होना और एयरस्पेस की दिक्कतें रहीं, न कि पायलटों की कमी. DGCA भी फिलहाल यह कह रहा है कि हाल के हफ्तों में क्रू की वजह से यात्रियों को बड़े स्तर पर परेशानी नहीं हुई है.

राहत खत्म होने पर क्या होगी इंडिगो की स्थिति?

हालांकि, एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली तस्वीर मंगलवार (10 फरवरी, 2026) के बाद अब धीरे-धीरे साफ होगी. नए नियम लागू होने के बाद यह देखना होगा कि इंडिगो बिना राहत के भी अपनी उड़ानें सुचारू रूप से चला पाता है या फिर एक बार फिर से कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि DGCA की राहत खत्म होते ही इंडिगो की ऑपरेशनल तैयारियों की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है.

और पढ़ें

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 10 Feb 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
IndiGo Airline INDIA INDIGO #DGCA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 27 चुनाव की रेस...योगी या अखिलेश? | Akhilesh Vs Yogi | UP Election 2027
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | Trump Tariff | Parliament Session | SIR | Naravane Book | Congress
Manipur Violence: मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 30 से ज्यादा घरों को फूंका | Breaking
Parliament Session: 'तीन दिन का अल्टीमेटम दे', अविश्वास प्रस्ताव पर बोली TMC | OM Birla
Parliament Session: सदन में Rahul Gandhi को नहीं बोलने देने पर स्पीकर Om Birla की बढ़ी मुश्किलें ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
बॉलीवुड
The Manipur Diaries Teaser Out: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म का टीजर रिलीज, 'द मणिपुर डायरीज' में दिखा ऐसा अंदाज
महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म का टीजर रिलीज, 'द मणिपुर डायरीज' में दिखा ऐसा अंदाज
इंडिया
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
शिक्षा
छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी
छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी
ट्रेंडिंग
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget