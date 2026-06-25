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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअहमदाबाद एयरपोर्ट पर टला हादसा, टैक्सीवे में एअर इंडिया-इंडिगो के विमान आए आमने-सामने, DGCA ने शुरू की जांच

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टला हादसा, टैक्सीवे में एअर इंडिया-इंडिगो के विमान आए आमने-सामने, DGCA ने शुरू की जांच

Ahmedabad Airport: DGCA यह जांच करने में जुटी है कि तय निर्देश के बावजूद एअर इंडिया का विमान रास्ते से क्यों भटका? इसमें पायलट की चूक थी या एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई.

Written By : वरुण भसीन |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 25 Jun 2026 08:23 PM (IST)
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  • DGCA विचलन के कारणों और चूक की जांच करेगा.

गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर बुधवार (24 जून, 2026) की रात करीब 8 बजे एक बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया, जहां एअर इंडिया और इंडिगो एयरलाइन के विमान एयरपोर्ट के एक ही टैक्सीवे में एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए थे, लेकिन विमान के पायलटों ने समय रहते प्लेन को रोक लिया और कोई दुर्घटना नहीं हुई. फिलहाल, इस मामले में गुरुवार (25 जून, 2026) को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने अपनी जांच शुरू कर दी है.

DGCA अब इस मामले में यह पता लगाने में जुटी है कि तय निर्देश के बावजूद एअर इंडिया का विमान अपने रास्ते से क्यों भटका और चूक कहां हुई?

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, एअर इंडिया का A320 विमान फ्लाइट AI 2493 के तौर पर मुंबई से अहमदाबाद आया था. रनवे 23 पर उतरने के बाद विमान टैक्सीवे C से होते हुए बाहर निकला. इसके बाद उसे इंटरनेशनल एप्रन तक जाने के लिए टैक्सीवे P और फिर टैक्सीवे G से जाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन विमान टैक्सीवे G पर मुड़ने के बजाय सीधे टैक्सीवे P पर ही आगे बढ़ता रहा, तभी क्रू ने विमान को फौरन रोक दिया.

ठीक उसी समय इंडिगो एयरलाइन का एक A320 विमान फ्लाइट 6E-5160 के तौर पर अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए उसी टैक्सीवे P पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन टैक्सीवे पर सामने से आ रहे दूसरे विमान को देखकर इंडिगो के पायलट ने भी समय रहते विमान रोक लिया. 

DGCA की शुरुआती जांच के मुताबिक, उस वक्त दोनों विमानों के बीच पर्याप्त दूरी बनी हुई थी, इसलिए टकराने जैसी कोई स्थिति नहीं बनी. बाद में एअर इंडिया के विमान को खींचकर पार्किंग स्टैंड तक पहुंचाया गया.

अब जांच में क्या देखा जाएगा?

अब DGCA की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि विमान को साफ निर्देश मिलने के बावजूद वह तय रास्ते से क्यों भटका. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इसमें पायलट की चूक थी या एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई. 

यह भी पढ़ेंः टल गया बड़ा हादसा, अहमदाबाद में रनवे पर दो विमान आए आमने-सामने, एयर इंडिया ने मानी गलती

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 25 Jun 2026 08:23 PM (IST)
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Air India Ahmedabad Airport INDIGO #DGCA
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