नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइंस को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं. आदेश में कहा गया है कि चाहे चुनावी दौरा हो या हाई-प्रोफाइल मूवमेंट सुरक्षा के नियम किसी के लिए नहीं झुकेंगे. पिछले कुछ मौकों पर देखा गया कि VIP उड़ानों के दौरान आखिरी समय पर बदलाव, मौसम की अनदेखी और पायलट पर दबाव जैसी स्थितियां बनीं जिसने जोखिम बढ़ाया.

DGCA के आदेश में साफ कहा गया है कि चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर और छोटे विमान से होने वाली VIP मूवमेंट में ज्यादा खतरा रहता है. इसलिए हर उड़ान से पहले मैंडेटरी रिस्क असेसमेंट होगा और बिना सुरक्षा क्लीयरेंस के उड़ान की इजाजत नहीं होगी.

पायलट का फैसला आखिरी होगा

अब कोई भी वीआईपी या सिस्टम पायलट पर दबाव नहीं बना सकेगा. जरूरत पड़ने पर पायलट फ्लाइट को डिले, डायवर्ट या कैंसिल कर सकता है. यही अंतिम निर्णय माना जाएगा. DGCA ने स्पष्ट किया है कि फ्लाइट क्रू को किसी भी तरह के बाहरी दबाव से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा.

अगर विमान में जरा सी भी तकनीकी समस्या है तो उड़ान नहीं भरेगी. इसी तरह मौसम के न्यूनतम मानकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी यानी खराब मौसम में VVIP भी इंतजार करेंगे नियम नहीं बदलेंगे.

अनुभवी पायलट और ऑपरेटर की सीधी जिम्मेदारी तय

करीब 2000 घंटे उड़ान अनुभव वाले पायलट ही VVIP उड़ान उड़ा सकेंगे. साथ ही ऑपरेटर और संबंधित एजेंसियों को सीधे जिम्मेदार बनाया गया है. किसी भी लापरवाही या उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई तय है.

रिमोट हेलीपैड और ग्राउंड सिस्टम पर अतिरिक्त सख्ती

दूर-दराज के हेलीपैड्स के लिए अब लोकेशन, सुरक्षा, फायर और रेस्क्यू जैसी सुविधाओं की पहले से पुष्टि जरूरी होगी. बिना जिला प्रशासन की मंजूरी और सुरक्षा इंतजाम के उड़ान की अनुमति नहीं मिलेगी.

VIP को पहले ही दी जाएगी चेतावनी

नई गाइडलाइंस में यह भी साफ है कि VVIP यात्रियों को उड़ान से पहले ही संभावित देरी या डायवर्जन के बारे में बता दिया जाएगा ताकि मौके पर दबाव की स्थिति न बने.

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