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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMaulana Ishaq Gora: 'इस्लाम में निकाह बहुत...', पाकिस्तानी कल्चर पर मौलाना इसहाक गोरा का बड़ा बयान

Maulana Ishaq Gora: 'इस्लाम में निकाह बहुत...', पाकिस्तानी कल्चर पर मौलाना इसहाक गोरा का बड़ा बयान

Maulana Ishaq Gora: सहारनपुर के देवबंद मौलाना कारी इसहाक गोरा ने शादियों में बढ़ते खर्च और दिखावे पर चिंता जाहिर की है. इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी मूवी को लेकर बयान दिया है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 08 Apr 2026 02:50 PM (IST)
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सहारनपुर के देवबंद से जुड़े मशहूर इस्लामी विद्वान मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुस्लिम समाज में बदल रही शादी की रस्मों पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि आजकल निकाह को बहुत मुश्किल और खर्चीला बना दिया गया है. लोग सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली पाकिस्तानी शादियों की नकल कर रहे हैं, जिससे समाज में दिखावा और फिजूलखर्ची बढ़ रही है.

मौलाना ने बुधवार (8 अप्रैल 2026) को जारी वीडियो मैसेज में कहा कि इस्लाम में निकाह बहुत आसान, सादा और बरकत वाला काम माना गया है. लेकिन अब लोग शादी में जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं. बड़े-बड़े स्टेज, महंगे कपड़े, कई दिन तक चलने वाले कार्यक्रम, तेज संगीत, डांस और दिखावे की होड़ ने निकाह की असली भावना को पीछे छोड़ दिया है.

पाकिस्तानी शादियों की चमक पर बयान

मौलाना ने कहा, “आज लोग शादी को आसान बनाने के बजाय उसे बोझ बना रहे हैं. सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी शादियों की चमक देखकर लोग उसी तरह की रस्में अपनाना चाहते हैं.जबकि इन रस्मों का दीन और शरीयत से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि हर समाज की हर बात अच्छी नहीं होती. सिर्फ इसलिए कि कोई चीज इंटरनेट या सोशल मीडिया पर अच्छी दिख रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सही भी हो. लोगों को सोच-समझकर फैसला करना चाहिए कि उन्हें फैशन और ट्रेंड के पीछे चलना है या अपने धर्म और परंपरा के अनुसार जिंदगी जीनी है.

गरीब परिवारों पर पड़ता दबाव

मौलाना ने यह भी कहा कि शादी में बढ़ते खर्च की वजह से गरीब परिवारों पर बहुत दबाव पड़ रहा है. कई लोग कर्ज लेकर शादी करते हैं. कुछ परिवार सिर्फ दिखावे के लिए लाखों रुपये खर्च कर देते हैं. इससे समाज में गलत मुकाबला शुरू हो जाता है। जो लोग इतना खर्च नहीं कर सकते, वे खुद को छोटा समझने लगते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि निकाह को आसान बनाया जाए. शादी में सिर्फ जरूरी रस्में हों. सादगी, पर्दा, शर्म और आपसी इज्जत का ध्यान रखा जाए. उन्होंने कहा कि जब शादी सादगी से होगी, तभी उसमें बरकत होगी और परिवार खुश रहेगा.

पाकिस्तानी टीवी सीरियलों पर बयान

मौलाना इससे पहले भी पाकिस्तानी टीवी सीरियलों और उनके असर को लेकर बयान दे चुके हैं. उनका कहना रहा है कि इन सीरियलों और सोशल मीडिया के कारण परिवारों में झगड़े बढ़ रहे हैं और तलाक के मामले भी बढ़ रहे हैं. उन्होंने पहले भी लोगों से कहा था कि वे अपने बच्चों और परिवार को ऐसी चीजों से बचाएं, जो उन्हें अपनी असली संस्कृति और धार्मिक मूल्यों से दूर कर रही हैं.

शादियों में बढ़ते खर्च पर चिंता जताई 

मौलाना ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी शादियों में बढ़ते खर्च पर चिंता जताई है. कई जगहों पर सादा निकाह अभियान चलाया जा रहा है. इन अभियानों में लोगों से कहा जा रहा है कि शादी में कम खर्च करें, दहेज न लें और बिना दिखावे के निकाह करें. समाज के जानकारों का कहना है कि अगर लोग समय रहते नहीं संभले, तो शादी जैसी अच्छी और पवित्र चीज भी गरीब परिवारों के लिए बोझ बन जाएगी.

ये भी पढ़ें: Exclusive: 'अमेरिका खुद सीजफायर चाहता था', US-ईरान युद्धविराम पर ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का दावा

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 08 Apr 2026 02:48 PM (IST)
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Islam Muslim Wedding Maulana Ishaq Gora
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