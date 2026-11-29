संसद के विशेष सत्र में परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को फिर से पेश करने की तैयारियों के बीच रविवार को परिसीमन आयोग को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. सरकारी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि परिसीमन आयोग में एक चेयरमैन, दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) या एक चुनाव आयुक्त और तीसरे संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त शामिल होंगे.

इसके अलावा, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि उक्त अधिकारियों के अलावा परिसीमन आयोग में संबंधित राज्यों के 5 सांसद और 5 विधायक भी शामिल किए जाएंगे.

बिल पेश करने पर चर्चा के लिए बीजेपी बना रही रणनीति

News Alert! Delimitation Commission to be comprised of a chairman, CEC or an EC, state election commissioner of respective state: Govt functionary. — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026

News Alert! 5 MPs and 5 MLAs of respective states will also be part of the Delimitation Commission: Govt functionary. — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026

परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल और महिला आरक्षण संशोधन बिल को सोमवार (30 नवंबर) को संसद के विशेष सत्र में पेश करने से पहले केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) रणनीति पर काम कर रही है. बीजेपी ने रविवार (29 नवंबर) को अपनी रणनीति तय करने के लिए अपने सांसदों के एक बैठक बुलाई, जिसमें बिल को लेकर विस्तार से जानकारी दी जाएगी. साथ ही, रणनीति पर चर्चा होगी.

किन-किन नेताओं के घर होगी विशेष बैठक

दरअसल, राजस्थान से आने वाले सांसदों की बैठक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर शाम 4 बजे हुई. जबकि शाम साढ़े 7 बजे अन्य राज्यों से जुड़े केंद्रीय मंत्रियों के आधिकारिक आवासों पर आयोजित डिनर के दौरान बैठक होगी.

इसमें उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के आवास पर, पश्चिम बंगाल से सांसदों की बैठक केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के आवास पर, बिहार के सांसदों की बैठक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास पर आयोजित की गई है, जबकि उत्तर-पूर्व भारत से आने वाले सांसदों की बैठक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के सरकारी आवास पर डिनर के दौरान आयोजित की गई है.

डिलिमिटेशन को लेकर विपक्ष ताकत जुटाने की कर रहा कोशिश

वहीं, दूसरी तरफ DMK प्रमुख एमके स्टालिन और NCP-SP प्रमुख शरद पवार की तरफ से परिसीमन बिल को समर्थन देने के ऐलान के बाद से विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं सहित डीएमके चीफ एमके स्टालिन से मिलने पहुंचे. इसके बाद वे शरद पवार से मिलकर भी उनसे परिसीमन बिल का समर्थन न करने की अपील करेंगे.

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