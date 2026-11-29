संसद में डेलीमिटेशन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने से पहले बीजेपी ने रणनीति तय करने के लिए अपने सांसदों बैठक बुलाई. यह बैठक 29 नवंबर शाम से होनी है, जिसमें बिल को लेकर विस्तार से जानकारी दी जाएगी और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. शाम 4 बजे राजस्थान के सांसदों की बैठक गजेंद्र सिंह शेखावत के यहां होनी है, जबकि शाम 7:30 बजे से राज्यों से जुड़े केंद्रीय मंत्रियों के आवास पर डिनर पर बैठक होगी.

इनमें बिहार के सांसदों की बैठक केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के आवास पर, यूपी के सांसदों की बैठक केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के आवास पर, पश्चिम बंगाल के सांसदों की बैठक केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के आवास पर और नॉर्थ ईस्ट के सांसदों की बैठक केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के यहां आयोजित की गई है.

50% सीट बढ़ोतरी का प्रस्ताव और सियासी गणित

बीजेपी की यह सक्रियता ऐसे समय में दिख रही है जब सरकार परिसीमन से जुड़ा नया संशोधन विधेयक लाने जा रही है. इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की राह बनाने के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी करने और 2051 तक सीटों और सीमाओं को स्थिर रखने का प्रस्ताव है. इससे पहले अप्रैल में इसी तरह के एक संशोधन विधेयक पर सरकार को लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा था, जब वह दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से 54 वोट पीछे रह गई थी. तब तमिलनाडु में सीटों की हिस्सेदारी घटने की चिंता जताते हुए डीएमके ने कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब नए फॉर्मूले में राज्यों की मौजूदा सीटों की हिस्सेदारी लगभग बरकरार रहने की बात से डीएमके ने शनिवार को बिल के समर्थन का प्रस्ताव पारित कर दिया है.

विपक्षी खेमे में बिखराव और नए जोड़-तोड़

वहीं विपक्षी खेमे में समीकरण काफी बदल चुके हैं और कांग्रेस के लिए अपने पुराने सहयोगियों को साथ बनाए रखना बड़ी चुनौती बना हुआ है. मई में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने डीएमके से गठबंधन खत्म कर विजय की पार्टी टीवीके का समर्थन किया था और उसके बाद डीएमके ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया था. इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के टूटने और एनडीए सहयोगी नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा के बाद बीजेपी को उनके वोटों का भी भरोसा है.

वहीं शिवसेना (यूबीटी) के भी कई सांसद एकनाथ शिंदे गुट में जा चुके हैं. एनसीपी (शरद पवार) के नेता भी एकसमान 50 फीसदी बढ़ोतरी की गारंटी मिलने पर प्रस्ताव का समर्थन करने के संकेत दे चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि सीटों की हिस्सेदारी सुरक्षित रहने के बावजूद चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह खींची जा सकती हैं जिससे बीजेपी को चुनावी फायदा मिल सके.

वोटों का आंकड़ा और आगे की परीक्षा

संसद में इस विधेयक की कामयाबी या नाकामी का असर विपक्षी दलों के मनोबल पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं. आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यदि टीएमसी के बागी सांसद, अकाली दल के अकेले सांसद, डीएमके, एनसीपी (एसपी) और वाईएसआर कांग्रेस बिल का समर्थन करते हैं, तो सरकार 353 वोट जुटा सकती है, जबकि दो-तिहाई बहुमत का गणित मतदान करने वाले सांसदों की कुल संख्या पर निर्भर करेगा.