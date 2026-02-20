हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAI Summit 2026: AI समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, PM मोदी के खिलाफ लगाए नारे, क्या बोले IYC अध्यक्ष?

AI Summit 2026: AI समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, PM मोदी के खिलाफ लगाए नारे, क्या बोले IYC अध्यक्ष?

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही एआई समिट के एग्जिबिशन हॉल में घुसकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. अब इस पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब का बयान सामने आया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 20 Feb 2026 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट (AI Summit) के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर देशहित से समझौते का आरोप लगाया. यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को समझौतावादी बताते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि देश की अस्मिता से जुड़ा है.

भारत मंडपम के एग्जिबिशन हॉल में प्रदर्शन

युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम के एग्जिबिशन हॉल में एकत्र होकर नारेबाजी की और अपनी आपत्ति दर्ज कराई. प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही, लेकिन कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताया.

‘PM is compromised’ का लगाया नारा

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि शुक्रवार को एआई समिट के मंच से देश के युवाओं ने साफ संदेश दे दिया है कि वे अब चुप नहीं बैठेंगे. उन्होंने कहा कि ‘PM is compromised’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि करोड़ों बेरोजगार युवाओं के मन का आक्रोश है. उनका आरोप था कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील किसानों और आम जनता के हितों के खिलाफ है और इससे एकतरफा लाभ अमेरिका को मिलेगा.

लोकतांत्रिक अधिकार और युवाओं की आवाज

उदय भानु चिब ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है और युवा कांग्रेस इसी अधिकार का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन एआई समिट के आयोजन के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन नीतिगत फैसलों के खिलाफ है जो भारत के हितों से समझौता करते हैं.

किसानों और युवाओं के हितों का मुद्दा

उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसानों के हितों का सौदा किया जा रहा हो, भारत विरोधी व्यापार समझौते किए जा रहे हों और युवाओं को बेरोजगारी के बीच नफरत की राजनीति में उलझाया जा रहा हो, तब क्या चुप रहना चाहिए. उनका कहना था कि यह देश 140 करोड़ नागरिकों का है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह रहना होगा.

सोशल मीडिया और सड़कों पर विरोध का सवाल

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सड़कों पर प्रदर्शन करने से रोका जाता है और आईटी नियमों की आड़ में सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटवाई जाती हैं. ऐसे में विपक्षी आवाजों के सामने विकल्प सीमित होते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत के हितों से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और युवा कांग्रेस आगे भी अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी.

गांधी और भगत सिंह के रास्ते पर चलने का दावा

अपने संबोधन के अंत में उदय भानु चिब ने कहा कि अगर वे महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलना जानते हैं, तो भगत सिंह के साहस से भी प्रेरणा लेते हैं. उन्होंने दोहराया कि देश के युवाओं और किसानों के हितों का सौदा किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा.

Published at : 20 Feb 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI DELHI AI Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
AI Summit 2026: AI समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, PM मोदी के खिलाफ लगाए नारे, क्या बोले IYC अध्यक्ष?
AI समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, PM मोदी के खिलाफ लगाए नारे, क्या बोले IYC अध्यक्ष?
इंडिया
AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, कांग्रेस के चारों कार्यकर्ता गिरफ्तार, लगेंगी ये धाराएं
AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, कांग्रेस के चारों कार्यकर्ता गिरफ्तार
इंडिया
मानहानि केस में सुल्तानपुर पहुंचकर राहुल गांधी ने दर्ज कराया बयान, गृहमंत्री अमित शाह से जुड़ा है मामला
मानहानि केस में सुल्तानपुर पहुंचकर राहुल गांधी ने दर्ज कराया बयान, गृहमंत्री अमित शाह से जुड़ा है मामला
इंडिया
'शर्मनाक... अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान गिराया', AI समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर बरसे राजनाथ सिंह
'शर्मनाक... अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान गिराया', AI समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर बरसे राजनाथ सिंह
Advertisement

वीडियोज

Board of Peace में भारत बना OBSERVER, इसका क्या मतलब? INSIDE STORY | ABPLIVE
Tumse Tum Tak: 😱Mandap में Mohit ने ठुकराई Anu, Aryavardhan रह गया देखता #sbs
Bollywood News: हॉलीवुड ने किया बॉलीवुड कॉपी? मार्गोट रॉबी में दिखा करीना की गीत वाला स्टाइल फ्लेवर
Board of Peace की मीटिंग में Shehbaz Sharif की हुई ऐसी बेइज्जती कि पूरी दुनिया हुई लोट-पोट | ABPLIVE
Rocky Bhai की वापसी! Toxic Teaser ने मचाया सिनेमाघरों में तूफान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'टॉप लेस, ब्रेनलेस और शेमलेस', AI समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी, कहा- राहुल गांधी के आवास पर
'ब्रेनलेस है कांग्रेस, राहुल गांधी के आवास पर...', AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी
दिल्ली NCR
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कुमार विश्वास बोले, 'देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये...'
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कुमार विश्वास बोले , 'विपक्ष के मुद्दाहीन नंगपन का प्रदर्शन'
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
अपने बर्थडे पर माहिका ने सरेआम हार्दिक पांड्या पर लुटाया प्यार, सेलिब्रेशन का खास वीडियो आया सामने
अपने बर्थडे पर माहिका ने सरेआम हार्दिक पांड्या पर लुटाया प्यार, देखें वीडियो
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
यूटिलिटी
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
शिक्षा
यूपी बोर्ड परीक्षा से नदारद स्टूडेंट्स, दो दिन में 3 लाख से ज्यादा ने छोड़ा एग्जाम
यूपी बोर्ड परीक्षा से नदारद स्टूडेंट्स, दो दिन में 3 लाख से ज्यादा ने छोड़ा एग्जाम
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Embed widget