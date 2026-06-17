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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली के लिए अमित शाह ने दिया बड़ा आदेश, 4 लाख परिवारों को होगा फायदा, पानी को लेकर भी फैसला

दिल्ली के लिए अमित शाह ने दिया बड़ा आदेश, 4 लाख परिवारों को होगा फायदा, पानी को लेकर भी फैसला

Delhi Slum Rehabilitation: दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले करीब 4 लाख परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है.

Reported By : एबीपी लाइव डेस्क |  Edited By: आशुतोष सिंह |  Updated at : 17 Jun 2026 08:57 AM (IST)
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Delhi Slum Rehabilitation: दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं.

नई कॉलोनियों में सिर्फ घर नहीं, पूरी सुविधाएं मिलेंगी

अमित शाह ने कहा कि नई पुनर्वास कॉलोनियों में केवल आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, बल्कि आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का भी पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकें.

45 दिनों में जारी होंगे टेंडर

बैठक में गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि दिल्ली स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026 को जल्द अधिसूचित किया जाए. उन्होंने डीडीए और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को पीपीपी मॉडल पर पांच झुग्गी क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर टेंडर जारी करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही अतिरिक्त 50 झुग्गी क्लस्टरों के लिए परियोजना दस्तावेज और निविदा प्रपत्र तैयार करने को भी कहा गया.

करीब 4 लाख परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ

अमित शाह ने कहा कि इस योजना से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग 4 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि झुग्गियों की पात्रता 1 जनवरी 2025 की स्थिति के आधार पर तय की जाएगी.

अंत्योदय के संकल्प के साथ काम कर रही सरकार

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अंत्योदय और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है. सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैठक में वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर भी महत्वपूर्ण सहमति बनी. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर सहमति जताई.

दिल्ली और राजस्थान को मिलेगा अतिरिक्त पानी

बैठक में यह भी तय हुआ कि हिमाचल प्रदेश के विद्युत घटक के हिस्से की लागत साझा करने के बदले हिमाचल प्रदेश के लिए निर्धारित पानी का हिस्सा दिल्ली और राजस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का मानना है कि यह फैसला यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. इससे यमुना में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा और नदी के पुनर्जीवन अभियान को मजबूती मिलेगी.

Published at : 17 Jun 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
DELHI AMIT SHAH Delhi Rehabilitation Policy 2026
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