प्रशांत भूषण ने SC में दिल्ली SIR पर उठाया सवाल, 47 लाख नाम हटे, फिर 33 लाख को नोटिस क्यों?

दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 21 सितंबर को सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की. पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं. अदालत ने कहा कि अगले सप्ताह एसआईआर से जुड़े अन्य मामले भी सूचीबद्ध हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई भी सोमवार को की जाएगी.

33 लाख लोगों को नोटिस देने का दावा

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि दिल्ली में मतदाता सूची से करीब 47 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं. इनमें से करीब 33 लाख लोगों को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं. भूषण ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं. साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन आधारों पर उनके नामों पर सवाल उठाए गए हैं.

‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ और ‘अनमैप्ड’ पर सवाल

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि आयोग ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि किन मतदाताओं के रिकॉर्ड में ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ यानी तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं और किन लोगों को ‘अनमैप्ड’ श्रेणी में रखा गया है. उन्होंने अदालत के समक्ष सवाल उठाया कि नोटिस पाने वाले लोगों की जानकारी और उन्हें नोटिस जारी करने के आधार सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. इसी को लेकर याचिका में आपत्ति जताई गई है.

1.45 करोड़ की सूची में 47 लाख नाम हटाए गए

चुनाव आयोग ने 31 अगस्त को दिल्ली की मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया था. आयोग के मुताबिक, एसआईआर के तहत तैयार इस ड्राफ्ट में कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं वाली पिछली सूची से करीब 47 लाख नाम हटाए गए. इस तरह ड्राफ्ट मतदाता सूची में दिल्ली के करीब हर तीन में से एक मतदाता का नाम नहीं रहा. आयोग ने नाम हटाए जाने के पीछे अलग-अलग कारण बताए हैं.

43.32 लाख मतदाता स्थानांतरित या अनुपस्थित मिले

चुनाव आयोग के अनुसार, एसआईआर के दौरान 43.32 लाख से अधिक मतदाता ऐसे पाए गए, जो या तो दूसरे स्थान पर चले गए थे या सत्यापन के दौरान अपने पते पर मौजूद नहीं मिले. इसके अलावा करीब 2.82 लाख मतदाताओं के मृत होने की जानकारी सामने आई.आयोग के मुताबिक, करीब 1.41 लाख मतदाता ऐसे भी मिले, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज थे. इन आंकड़ों के आधार पर 31 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी. अब दिल्ली एसआईआर के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर को सुनवाई होगी. सोमवार की सुनवाई में अदालत के सामने नोटिस, ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ और ‘अनमैप्ड’ मतदाताओं से जुड़े मुद्दे रखे जाएंगे.

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