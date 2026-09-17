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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रशांत भूषण ने SC में दिल्ली SIR पर उठाया सवाल, 47 लाख नाम हटे, फिर 33 लाख को नोटिस क्यों?

प्रशांत भूषण ने SC में दिल्ली SIR पर उठाया सवाल, 47 लाख नाम हटे, फिर 33 लाख को नोटिस क्यों?

दिल्ली में एसआईआर के तहत मतदाता सूची से करीब 47 लाख नाम हटाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 21 सितंबर को सुनवाई करेगा.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 17 Sep 2026 12:42 PM (IST)
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दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 21 सितंबर को सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की. पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं. अदालत ने कहा कि अगले सप्ताह एसआईआर से जुड़े अन्य मामले भी सूचीबद्ध हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई भी सोमवार को की जाएगी.

33 लाख लोगों को नोटिस देने का दावा

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि दिल्ली में मतदाता सूची से करीब 47 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं. इनमें से करीब 33 लाख लोगों को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं. भूषण ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं. साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन आधारों पर उनके नामों पर सवाल उठाए गए हैं.

‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ और ‘अनमैप्ड’ पर सवाल

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि आयोग ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि किन मतदाताओं के रिकॉर्ड में ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ यानी तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं और किन लोगों को ‘अनमैप्ड’ श्रेणी में रखा गया है. उन्होंने अदालत के समक्ष सवाल उठाया कि नोटिस पाने वाले लोगों की जानकारी और उन्हें नोटिस जारी करने के आधार सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. इसी को लेकर याचिका में आपत्ति जताई गई है.

1.45 करोड़ की सूची में 47 लाख नाम हटाए गए

चुनाव आयोग ने 31 अगस्त को दिल्ली की मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया था. आयोग के मुताबिक, एसआईआर के तहत तैयार इस ड्राफ्ट में कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं वाली पिछली सूची से करीब 47 लाख नाम हटाए गए. इस तरह ड्राफ्ट मतदाता सूची में दिल्ली के करीब हर तीन में से एक मतदाता का नाम नहीं रहा. आयोग ने नाम हटाए जाने के पीछे अलग-अलग कारण बताए हैं.

43.32 लाख मतदाता स्थानांतरित या अनुपस्थित मिले

चुनाव आयोग के अनुसार, एसआईआर के दौरान 43.32 लाख से अधिक मतदाता ऐसे पाए गए, जो या तो दूसरे स्थान पर चले गए थे या सत्यापन के दौरान अपने पते पर मौजूद नहीं मिले. इसके अलावा करीब 2.82 लाख मतदाताओं के मृत होने की जानकारी सामने आई.आयोग के मुताबिक, करीब 1.41 लाख मतदाता ऐसे भी मिले, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज थे. इन आंकड़ों के आधार पर 31 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी. अब दिल्ली एसआईआर के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर को सुनवाई होगी. सोमवार की सुनवाई में अदालत के सामने नोटिस, ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ और ‘अनमैप्ड’ मतदाताओं से जुड़े मुद्दे रखे जाएंगे.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 12:42 PM (IST)
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