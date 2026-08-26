Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआप न धोखा खाइएगा! फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट से ऐसे चूना लगा रहे ठग

आप न धोखा खाइएगा! फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट से ऐसे चूना लगा रहे ठग

ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट लेते समय आगे से थोड़ा और सावधान रहिएगा. एक छोटी सी गलती के चलते ठग आपकी गाढ़ी कमाई को एक झटके में साफ कर सकते हैं. दिल्ली में एक ऐसा ही गिरोह पकड़ा गया है.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 26 Aug 2026 09:24 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की साइबर नॉर्थ थाना पुलिस ने दुकानदारों को फर्जी Paytm/UPI पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है. आरोपी पहले दुकान से सामान खरीदता था और भुगतान के नाम पर मोबाइल में फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदार को भरोसा दिलाता था कि पैसे भेज दिए गए है. जब दुकानदार खाते में रकम नहीं आने की बात कहता था तो आरोपी मोबाइल चेक करने के बहाने फोन अपने हाथ में लेने की कोशिश करता था. मौका मिलने पर मोबाइल लेकर बैंक और UPI ऐप के जरिए खाते से पैसे निकाल लेता था.

पुलिस के मुताबिक अब तक सामने आए मामलों में 30 लाख 81 हजार 700 रुपये से ज्यादा की ठगी का पता चला है. मामले की जांच अभी जारी है और ठगी की रकम तथा अन्य पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

29 मार्च को सामने आया मामला

डीसीपी नार्थ निहारिका भट्ट ने बताया कि मामला 29 मार्च 2026 को सामने आया. जब सदर बाजार स्थित कपड़े की दुकान के मालिक विष्णु कुमार गोयल ने साइबर नॉर्थ थाने में शिकायत दी. उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ग्राहक बनकर उनकी दुकान पर आया और कपड़े खरीदे. भुगतान के समय उसने Paytm का ऐसा स्क्रीनशॉट दिखाया. जिसमें पेमेंट सफल बताया गया था, लेकिन बैंक खाता चेक करने पर दुकानदार को कोई रकम जमा नहीं मिली.

आरोपी ने इसके बाद पेमेंट की समस्या ठीक करने के बहाने दुकानदार का मोबाइल लेने की कोशिश की. पुलिस के मुताबिक मोबाइल तक पहुंच मिलने के बाद आरोपी ने दुकानदार के बैंक खाते से एक लाख रुपये का ट्रांजेक्शन कर दिया. शिकायत के आधार पर साइबर नॉर्थ थाने में ई-एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पुलिस ने खंगाले रिकॉर्ड

जांच के दौरान पुलिस ने बैंक खातों, UPI ट्रांजेक्शन और मोबाइल से जुड़े तकनीकी रिकॉर्ड खंगाले. पुलिस को पता चला कि ठगी की रकम पहले शाहिना नाम की महिला के बैंक खाते में पहुंची थी. इसके बाद रकम कई खातों में ट्रांसफर की गई, ताकि पैसों का असली स्रोत छिपाया जा सके.

पुलिस ने शाहिना को हिरासत में लेकर पूछताछ की. उसके बाद उसकी निशानदेही पर तरुण तक पहुंच बनाई गई. पूछताछ में तरुण ने बताया कि उसने रकम नकद में निखिल यादव उर्फ नाडा उर्फ नाला को दी थी. तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने निखिल यादव को 20 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर लिया.

कैसे करते ठगी?

पुलिस के मुताबिक निखिल छोटे दुकानदारों को निशाना बनाता था. वो कम कीमत का सामान खरीदता. फिर भुगतान के नाम पर फर्जी या डिजिटल रूप से बदला हुआ Paytm/UPI स्क्रीनशॉट दिखा देता था.

जब दुकानदार कहता कि खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो आरोपी मदद करने का नाटक करता. वो मोबाइल चेक करने के बहाने फोन लेने की कोशिश करता था. यदि दुकानदार मोबाइल देने से मना करता, तो आरोपी कथित तौर पर मोबाइल या UPI से जुड़ी जरूरी जानकारी देखने या याद करने की कोशिश करता था. इसके बाद मौका मिलने पर मोबाइल चोरी या झपटने के बाद बैंकिंग और UPI ऐप के जरिए पैसे निकालता था.

अलग-अलग खातों में भेजते ठगी का पैसा

ठगी की रकम अलग-अलग फेक बैंक खातों में भेजी जाती थी. बाद में कई ट्रांजेक्शन और ATM से निकासी के जरिए पैसों का ट्रेल छिपाने की कोशिश की जाती थी.पुलिस के मुताबिक कुछ मामलों में आरोपी चोरी किया गया मोबाइल आगे की वारदात में भी इस्तेमाल करता था.

पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को दिल्ली और मुंबई में दर्ज कई मामलों से जोड़ा है. इनमें साइबर नॉर्थ वेस्ट, मॉडल टाउन, सराय रोहिल्ला, सब्जी मंडी और रूप नगर के मामले शामिल है. इसके अलावा मुंबई के शिवडी और तारदेव थानों में दर्ज दो मामलों में भी उसकी भूमिका सामने आई है.

पुलिस के मुताबिक निखिल यादव 12वीं तक पढ़ा है और पहले भी दिल्ली व मुंबई के अलग-अलग थानों में चोरी और ठगी के 8 मामलों में शामिल रहा है. शाहिना 27 साल की गृहिणी है, जबकि 25 साल का तरुण 12वीं तक पढ़ा है और दिल्ली की एक निजी कंपनी में काम करता है.  पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, फेक बैंक खातों और ठगी के बाकी मामलों की जांच कर रही है. साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस तरीके से कितने अन्य दुकानदारों को निशाना बनाया गया.

 

 

 

Published at : 26 Aug 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आप न धोखा खाइएगा! फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट से ऐसे चूना लगा रहे ठग
आप न धोखा खाइएगा! फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट से ऐसे चूना लगा रहे ठग
इंडिया
कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, SIR समेत कई मुद्दों पर सरकार से पूछे सवाल
कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, SIR समेत कई मुद्दों पर सरकार से पूछे सवाल
इंडिया
नेपाल में ईशा फाउंडेशन के 77 लोग लापता, सदगुरु ने साझा किया वीडियो
नेपाल में ईशा फाउंडेशन के 77 लोग लापता, सदगुरु ने साझा किया वीडियो
इंडिया
नेपाल में जल प्रलय से लापता भारतीयों पर एक्शन में सरकार, कहा...
नेपाल में जल प्रलय से लापता भारतीयों पर एक्शन में सरकार, कहा...
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: 😱Mogra के घिनौने खेल का अंत, Rajji, Narmada और Dheeraj ने मिलकर पलटा पूरा पासा! #sbs
मौत बनकर आया सैलाब, सब बर्बाद!
कपड़े या सोच...जंग किस पर?
महाप्रलय की दर्दनाक तस्वीरें आईं सामने, तबाही का मंजर देख कांप उठेगी रूह!
Bollywood News: The Vvaan Force of the Forrest जंगल ने सिद्धार्थ को क्यों चुना? टीजर ने छोड़ा बड़ा राज! (26.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'वे गंभीर रुप से घायल हैं, लेकिन मौत..., ट्रंप का मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा
'वे गंभीर रुप से घायल हैं, लेकिन मौत..., ट्रंप का मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा
महाराष्ट्र
कृति सेनन Ad विवाद: प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'ध्यान भटकाने...'
कृति सेनन Ad विवाद: प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'ध्यान भटकाने...'
क्रिकेट
लगातार 22 रिव्यू फेल! इस भारतीय गेंदबाज की फूटी किस्मत; शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज
लगातार 22 रिव्यू फेल! इस भारतीय गेंदबाज की फूटी किस्मत; शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
इंडिया
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
बिहार
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget