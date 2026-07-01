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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCBI की रेड में ही उड़ाए एक लाख रुपये, अपने ही अफसर पर चोरी का आरोप, कोर्ट से मिली जमानत

CBI की रेड में ही उड़ाए एक लाख रुपये, अपने ही अफसर पर चोरी का आरोप, कोर्ट से मिली जमानत

Rouse Avenue Court: अदालत ने आरोपी को बिना अनुमति दिल्ली-NCR छोड़ने, पासपोर्ट जमा करने, गवाहों से संपर्क न करने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और जांच में जरूरत पड़ने पर जुड़ने की शर्तें के बदले रिहाई दी.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 01 Jul 2026 08:19 AM (IST)
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देश की जिस प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) पर लोगों का भ्रष्टाचार और बड़े अपराधों की सख्त और निष्पक्ष जांच के लिए भरोसा होता है, उसी CBI के एक अधिकारी पर छापेमारी के दौरान एक लाख रुपये चोरी करने का आरोप लगा है. हालांकि, मामले में सुनवाई के बाद रॉउज एवन्यू कोर्ट ने आरोपी अधिकारी को जमानत दे दी है.

अभियोजन के मुताबिक, CBI की एक टीम एक निजी व्यक्ति के घर पर छापेमारी करने गई थी. आरोप है कि इसी दौरान टीम में शामिल एक अधिकारी ने एक लाख रुपये चुरा लिए. बाद में उसने रकम को एक वाहन की फ्लोर मैट के नीचे छिपा दिया, ताकि किसी को शक न हो.

गवाह ने खोली पोल

सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि मौके पर मौजूद एक स्वतंत्र गवाह ने आरोपी अधिकारी को पैसे मैट के नीचे छिपाते हुए देखा था. इसके बाद जब तलाशी ली गई, तो वहीं से रकम बरामद हुई. अभियोजन का दावा है कि बरामदगी के बाद आरोपी ने दूसरे CBI अधिकारियों के सामने अपना गुनाह भी स्वीकार कर लिया. 

कोर्ट ने क्यों दी जमानत?

इस मामले की सुनवाई करते हुए रॉउज ऐवन्यू कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है. सभी जरूरी गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त कर FSL भेजे जा चुके हैं और कथित चोरी की रकम भी बरामद हो चुकी है. ऐसे में अब आरोपी को आगे हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है.

कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी कई सालों से CBI में कार्यरत है. उसके फरार होने की आशंका नहीं है और फिलहाल ऐसा कोई कारण नहीं दिखता, जिससे उसकी रिहाई से जांच प्रभावित होगी.

इन शर्तों पर मिली राहत

अदालत ने आरोपी को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानती बॉन्ड पर जमानत दी है. साथ ही, उसे बिना अनुमति दिल्ली-एनसीआर छोड़ने पर रोक, पासपोर्ट अदालत में जमा करने, गवाहों से संपर्क न करने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और जांच में जरूरत पड़ने पर शामिल होने की शर्तें भी लगाई हैं. 

यह भी पढ़ेंः उत्तराखंड में 7,000 करोड़ की लागत से तैयार होंगी पांच सड़क परियोजनाएं, नितिन गडकरी ने योजना को दी मंजूरी

Published at : 01 Jul 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
CBI Rouse Avenue Court CBI Raid DELHI
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