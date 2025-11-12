DNA सैंपल हो रहे मैच, दिल्ली ब्लास्ट केस का खुलेगा राज, 12 में से 8 मृतकों के सौंपे गए शव

दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर) को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई और करीब 25 लोग घायल हैं. हादसे के बाद मृतकों को लोकनायक अस्पताल में लाया गया, जहां आठ शवों की पहचान कर उनके परिजनों को सौंप दी गई है. मृतकों में 35 वर्षीय अमर कटारिया, 34 वर्षीय अशोक कुमार, 35 वर्षीय मोहसिन मलिक, 35 वर्षीय दिनेश कुमार मिश्रा, 52 वर्षीय लोकेश कुमार अग्रवाल, 23 वर्षीय पंकज सैनी, 19 वर्षीय मोहम्मद नौमान और 35 वर्षीय मोहम्मद जुम्मन शामिल हैं.

चार शवों के केवल अंग ही अस्पताल लाए गए

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, चार लोगों के शवों के केवल अंग ही अस्पताल लाए गए हैं और उनका DNA एनालिसिस जारी है. अधिकारियों ने बताया कि नतीजे आने में कम से कम 24 घंटे का समय लगेगा. जिस i-20 कार में विस्फोट हुआ था, उसमें आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था. कार में शव का टुकड़ा मिलने के बाद उसकी DNA जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उमर की पहचान के लिए कश्मीर से उनकी मां का DNA सैंपल भी लिया गया है.

पुलिस को मिला हुंडई i20 कार का रूट मैप

अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच और DNA रिपोर्ट आने के बाद ही विस्फोट में जान गंवाने वालों की अंतिम लिस्ट स्पष्ट होगी. कार ब्लास्ट की जांच में पुलिस को धमाके वाली हुंडई i20 कार का रूट मैप मिल गया है. जांच में सामने आया है कि यह कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ करीब 11 घंटे पहले निकल चुकी थी और रास्ते में कई जगहों से गुजरी थी.

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, सोमवार सुबह 7:30 बजे कार सबसे पहले फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर दिखाई दी. इसके बाद सुबह 8:13 बजे कार बदरपुर टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई. सुबह 8:20 बजे यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के पास देखी गई.

दोपहर 3:19 बजे कार लाल किले परिसर के पास पार्किंग में दाखिल हुई, जहां करीब तीन घंटे तक पार्क रही. शाम 6:22 बजे कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ी. सिर्फ 30 मिनट बाद, यानी शाम 6:52 बजे चलते-चलते कार में जोरदार धमाका हुआ.

डॉक्टर उमर था इस कार धमाके का मास्टरमाइंड

सूत्रों के अनुसार, इस कार धमाके के पीछे साजिश का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर था, जो इस धमाके में मारा गया. घटना के बाद केंद्रीय गृहमंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली ब्लास्ट की जांच NIA को सौंप दी है. अब एनआईए पूरी मामले की तह तक जांच करेगी.

जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी तेज हो गई है. फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन किया गया. साथ ही, FSL की टीम को धमाके वाली जगह से दो जिंदा कारतूस और दो तरह के संदिग्ध सैंपल बरामद हुए हैं. इनमें से एक अमोनियम नाइट्रेट जैसा पदार्थ पाया गया है. फिलहाल सैंपल्स की जांच लैब में चल रही है.

यूपी पुलिस ने भी की कार्रवाई

यूपी पुलिस भी इस मामले में सक्रिय हो गई है. बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. इनमें से एक डॉक्टर शाहीन हैं, जिन्हें कल कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था. उनके वाहन से एसॉल्ट राइफल, मैग्जीन और कारतूस बरामद किए गए. बताया जा रहा है कि ये फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा थे और उनसे कानपुर के गणेश शंकर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ की जा रही है.

